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Маріуполь (2821) прокуратура (3174) крадіжка (527) метал (108) Азовсталь (387)

Азовсталь та ММК ім. Ілліча звернулися до Генпрокуратури з проханням відкрити кримінальні провадження за фактами крадіжки металу з Маріуполя

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

метал,маріуполь

Маріупольські металургійні комбінати ММК ім. Ілліча та Азовсталь групи Метінвест звернулися до Генеральної прокуратури з проханням відкрити кримінальні провадження щодо крадіжки російськими окупантами металопродукції, яка належить комбінатам, і яку системно вивозять до РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційних заявах комбінатів.

"З відкритих джерел заявнику стало відомо, що представники військових формувань Російської Федерації (та підконтрольних їм осіб і терористичних угруповань), які окупували м. Маріуполь, вивозять у невідомому напрямку та використовують на власний розсуд без законних підстав належне майно комбінату", - сказано у відповідних заявах.

Підприємства наголошують: факти вивезення майна підтверджуються заявами окупаційної влади і колаборантів - щодо відновлення роботи маріупольського порту для вивезення металопродукції та зерна, а також трекінговими даними морського судна РМ3, зареєстрованого у РФ, яке доставило крадений металл до порту м. Ростов-на-Дону. Збитки комбінатів від крадіжки продукції становлять десятки мільйонів долларів.

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Комбінати просять правоохороні органи внести відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 КК України, ст.186 КК України військовими збройними силами та/або іншими військовими формуваннями РФ (підконтрольними їй особами або представниками підконтрольних їй терористичних угруповань так званих ДНР та ЛНР) до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та вжити процесуальних дій відповідно до ст.55 КПК України.

Як повідомлялося, нещодавно на Першому російському каналі вийшов сюжет, в якому докладно розказано, як окупанти крадуть українську продукцію з маріупольського порту: як випливає із сюжету, спочатку вони вивезуть український метал, а потім настане черга зерна. Раніше компанія Метінвест заявила, що російські окупанти готуються викрасти та незаконно вивезти з порту Маріуполя металургійну продукцію, виготовлену на заводах Азовсталь та ММК ім. Ілліча, що є тяжким міжнародним злочином. Всього, за даними прес-служби компанії, вивезти планують близько 200 тис. тонн металу і чавуну, вартість яких становить $170 млн.

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Топ коментарі
+2
это частное предприятие, без заявки потерпевшего лица не откроешь провадження
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07.06.2022 15:16
+2
А без цих звернень у прокурорів до цього руки не доходили та й очі нічого не спостерігали. Прокурори у нас Порошенком зайняті. Вінніше пошуком, як причепити Порошенка до медведчука.
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07.06.2022 15:23
+1
А Ахметка гудел в гудок когда его заводы разбивали в хлам? Теперь хочет компенсацию? Ахмет, ты как шакал четко чувствуешь ситуацию. Но не понимаешь одного: после победы Украины тебе нужен будет хороший адвокат в международном суде за финансовую поддержку геноцида украинского народа. Все твои связи и связи твоих друзей (особенно с бородатой внешностью) с нацистким режимом путлера будут раскрыты и осуждены на конкретные сроки.
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07.06.2022 15:24
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Іллічь мабуть лічна із мавзалєя абратілся...
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07.06.2022 15:00 Відповісти
Интересно, сколько лет надо прожить в нашей стране, чтоб знать, что это не тот Ильич, а Зот Ильич Некрасов - металлург.
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07.06.2022 22:49 Відповісти
швидка реакція у досвідчених юристів
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07.06.2022 15:08 Відповісти
Із відкритих джерел стало відомо... А ГП чому самостійно, без звернення заводу з відкритих джерел це не стало відомо?
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07.06.2022 15:12 Відповісти
это частное предприятие, без заявки потерпевшего лица не откроешь провадження
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07.06.2022 15:16 Відповісти
З якого такого дива?
Стаття 477. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення

там не має крадіжки
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07.06.2022 15:26 Відповісти
А без цих звернень у прокурорів до цього руки не доходили та й очі нічого не спостерігали. Прокурори у нас Порошенком зайняті. Вінніше пошуком, як причепити Порошенка до медведчука.
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07.06.2022 15:23 Відповісти
Да хватит уже об этом Порошенко, или у вас свет клином сошелся на нем? Это сбитый летчик. И он еще думает иначе, но мне кажется ситуация выглядит именно так
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08.06.2022 11:28 Відповісти
А Ахметка гудел в гудок когда его заводы разбивали в хлам? Теперь хочет компенсацию? Ахмет, ты как шакал четко чувствуешь ситуацию. Но не понимаешь одного: после победы Украины тебе нужен будет хороший адвокат в международном суде за финансовую поддержку геноцида украинского народа. Все твои связи и связи твоих друзей (особенно с бородатой внешностью) с нацистким режимом путлера будут раскрыты и осуждены на конкретные сроки.
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07.06.2022 15:24 Відповісти
Нет, помогал армии брониками, касками, рациями, автомобилями, продуктами и т.д., ну и кроме открыто осуждал войну с первого же дня. Вот про него можно говорить что угодно, но таки из всех олигархов он единственный, кто открыто поддерживает Украину и осуждает Россию.
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07.06.2022 22:52 Відповісти
Чому минулого року за це майно України перестали боротися у міжнародному арбітражі?
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07.06.2022 15:32 Відповісти
Может бойко переписал их на мертчука, а тот на ввз. ввз ж подарил этой семейке нефтепромысел где то в рашистких ******.
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07.06.2022 17:17 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/medvedchuk-krym-vyshky-boyka
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07.06.2022 19:13 Відповісти
давно вже треба було відкрити справи і за крадіжку металу і зерна,
і на кораблі накладати арешт за співучасть

міжнародні журналісти розслідують, а наша прокуратура ні
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07.06.2022 20:48 Відповісти
а я бы пару раз с беспилотников ударил по этим караванам воровским и сразу бы все прекратилось
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08.06.2022 11:27 Відповісти
Так и пусть все остальные владельцы продукции, которую сейчас вывозят, поступают точно так же. Чем быстрее начнут рассматриваться дела, тем быстрее эти дела можно будет выиграть
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07.06.2022 22:48 Відповісти
Очень важный момент, чтобы и СБУ держали все эти дела на контроле. Ведь не исключаю, что и в полиции, и в ГПУ хватает засланных казачков, которые за пару копеек могут вскоре сливать эти дела через неправильно собранную доказательную базу и тд
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08.06.2022 11:25 Відповісти
 
 