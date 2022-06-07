РФ утримує на кордонах із Сумщиною і Чернігівщиною до трьох батальйонних тактичних груп. Підготовки до повторного вторгнення не відзначається, - Держприкордонслужба

Росія утримує на кордонах із Сумською та Чернігівською областями до 3 батальйонно-тактичних груп, проте підготовки до повторного вторгнення не відзначається.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія продовжує утримувати на своїх прикордонних районах напроти Чернігівської та Сумської областей підрозділи збройних сил для демонстрації своєї присутності та, власне, сковування дій наших підрозділів сил оборони. За інформацією Генштабу, це близько 3 батальйонно-тактичних груп. Водночас ми не відзначаємо формування ворогом ударного угруповання, яке може повторити вторгнення на територію України", - заявив Демченко.

За його словами, на кордоні з Білоруссю суттєвих змін обстановки не відзначається. Підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення кордону з Україною. Утім, як наголосив Демченко, зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по об’єктах в Україні.

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На кордоні з Молдовою, за словами речника ДПСУ, зокрема на придністровському сегменті, також суттєвих змін не відзначається.

Демченко наголосив, що у межах Харківської, Донецької та Луганської областей прикордонні підрозділи утримують свої позиції під постійними обстрілами агресора, у співпраці з іншими підрозділами сил оборони здійснюється ефективне ураження позицій ворога.