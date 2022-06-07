УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12656 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 307 13
армія РФ (13507) Білорусь (5972) війна (56620) Держприкордонслужба (4348) кордон (3118) Сумська область (2211) Чернігівщина (1313) Демченко Андрій (187)

РФ утримує на кордонах із Сумщиною і Чернігівщиною до трьох батальйонних тактичних груп. Підготовки до повторного вторгнення не відзначається, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,орки,окупанти,арміярф

Росія утримує на кордонах із Сумською та Чернігівською областями до 3 батальйонно-тактичних груп, проте підготовки до повторного вторгнення не відзначається.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія продовжує утримувати на своїх прикордонних районах напроти Чернігівської та Сумської областей підрозділи збройних сил для демонстрації своєї присутності та, власне, сковування дій наших підрозділів сил оборони. За інформацією Генштабу, це близько 3 батальйонно-тактичних груп. Водночас ми не відзначаємо формування ворогом ударного угруповання, яке може повторити вторгнення на територію України", - заявив Демченко.

За його словами, на кордоні з Білоруссю суттєвих змін обстановки не відзначається. Підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення кордону з Україною. Утім, як наголосив Демченко, зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по об’єктах в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ майже щодня обстрілюють Чернігівщину та Сумщину, - Держприкордонслужба

На кордоні з Молдовою, за словами речника ДПСУ, зокрема на придністровському сегменті, також суттєвих змін не відзначається.

Демченко наголосив, що у межах Харківської, Донецької та Луганської областей прикордонні підрозділи утримують свої позиції під постійними обстрілами агресора, у співпраці з іншими підрозділами сил оборони здійснюється ефективне ураження позицій ворога.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
и о погоде! ))

///
В Україні ліквідували російського підполковника володимира нігматулліна із єкатеринбурга
Про це повідомив у Telegram-каналі офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.
Зазначається, що підполковник був артилеристом. Інші подробиці будуть згодом.
показати весь коментар
07.06.2022 15:26
+5
Оттягивают силы и ждут момента. Хорошо бы их накрыть в местах дислокации. Эх, мечты фантазии.
показати весь коментар
07.06.2022 15:21
+5
Замочите , этих мразей рашистских УБИЙЦ , зачем ждать от них наступление⁉️
показати весь коментар
07.06.2022 15:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Война однобокая. Запад и США запрещают проводить БД ЗСУ на территории рашки, но милостиво смотрят на убийства детей и стариков со стороны москалей.
показати весь коментар
07.06.2022 15:21 Відповісти
Не думаю, что существует жесткий запрет. Скорее у ВСУ отсутствуют возможности.
показати весь коментар
07.06.2022 15:23 Відповісти
А як ти встигнеш? Вони ж б"ють з своєї території - "блукаючі батареї" Під"їхали, дали кілька залпів з закритих позицій і втекли А це - хвилин 5-10 На звертання батареї мінометів 120 мм - 3 хвилини Що можна за цей час зробить? Єдине заспокоює - вони більше тратять ***********, ніж наносять реальну шкоду нашим хлопцям А села там ще до війни були напівпусті : на одну жилу хату - 2-3 покинуті
показати весь коментар
07.06.2022 15:46 Відповісти
Замочите , этих мразей рашистских УБИЙЦ , зачем ждать от них наступление⁉️
показати весь коментар
07.06.2022 15:26 Відповісти
«Літаки летять - будемо всіх бомбить»...але ж Захід та США не дозволяють...https://www.youtube.com/watch?v=eg9APgsBgEk
показати весь коментар
07.06.2022 15:45 Відповісти
Оттягивают силы и ждут момента. Хорошо бы их накрыть в местах дислокации. Эх, мечты фантазии.
показати весь коментар
07.06.2022 15:21 Відповісти
Хай хлопці на півдні будуть спокійні Удару в спину не буде Кордон з БРСР і "РФ" кожен день укріплюється все сильніше Хлопці "зариваються" в поліську землю і "засіюють" землю мінними полями, тому "лютневого парадного маршу" у них вже не буде Саме тому ці "козли" і бісяться та молотять кожен день мінами і снарядами по Чернігівщині та Сумщині Буде їм "поліська "лінія Маннергейма" Це в лютому-березні у нас були окопчики в піщаному грунті та РПГ з АКМ А зараз - суцільні траншеї з ДОТами і НЛАВ (хай "Стугни" з "Джавелінами" на півдні воюють - там відкриті простори А нам і НЛАВу вистачить на лісових просіках)
показати весь коментар
07.06.2022 15:37 Відповісти
бачив би ти чим укріплюються на Сумщині , заплакав би ! цим 66-м які я бачу кожен день років більше ніж мені ...
показати весь коментар
07.06.2022 16:37 Відповісти
Не все тебе положено видеть
показати весь коментар
07.06.2022 17:07 Відповісти
я не про все і кажу . але реально зупинити орків тут нічим , кожен день обстріли з літаків і жодного збитого . Живицький не пише і половини того що діється на півночі Сумщини .
показати весь коментар
07.06.2022 17:23 Відповісти
и о погоде! ))

///
В Україні ліквідували російського підполковника володимира нігматулліна із єкатеринбурга
Про це повідомив у Telegram-каналі офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.
Зазначається, що підполковник був артилеристом. Інші подробиці будуть згодом.
показати весь коментар
07.06.2022 15:26 Відповісти
Какие же у этих "русских хенералов" истинно славянские фамилии и косорылые физиономии! Прямо Русь аж прет!
показати весь коментар
07.06.2022 16:16 Відповісти
заминирована ли граница за два месяца или неначаси?орки в херсоне три линии обороны с залитием полтора метра бетона соорудили А что же наш верховный-зэлупа дал такой приказ ?
показати весь коментар
07.06.2022 15:44 Відповісти
 
 