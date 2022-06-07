Нова Зеландія ввела санкції проти "Газпрому" та ще 43 компаній РФ і Білорусі

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута оголосила про додаткові санкції проти російських державних підприємств і оборонних структур у відповідь на агресія РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута.

"Найбільша російська компанія ("Газпром", - ред.)та десятки військових і промислових корпорацій, які сьогодні опинились під санкціями, відіграють вирішальну роль у розпалюванні незаконної та неспровокованої війни в Україні", – сказала Наная Махута.

Вона зазначає, що Нова Зеландія продовжує рішуче протистояти вторгненню Путіна, вводячи санкції та вживаючи заходів для підтримки України.

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"Ми не хочемо, щоб фізичні та юридичні особи, потрапивши під санкції, вважали, що ця країна є для них безпечним притулком, або щоб підприємства Нової Зеландії ненавмисно фінансували війну. Для нас важливо зіграти свою роль, гальмуючи техніку війни. Ці компанії, контрольовані урядом Путіна, мають стратегічне значення для Росії, оскільки вони забезпечують сировину, інфраструктуру, комунікації, транспорт, зброю та фінансування.

Одним із державних структур є "Газпром", найбільша російська компанія і ключове джерело експортних доходів Росії за рахунок продажу газу. Ми також наклали санкції на організації, які створюють зброю і військові технології для війни Путіна і є частиною величезного військово-промислового комплексу Росії", - підкреслила міністерка.

Зазначається, що у санкційному списку опинились 44 структури, у тому числі шість білоруських оборонних структур. Новозеландцям буде заборонено мати справу з цими компаніями.

"Санкції Нової Зеландії сприяють міжнародним зусиллям, спрямованим на обмеження можливостей Росії щодо фінансування та оснащення війни в Україні. Закон про санкції проти Росії, одноголосно прийнятий парламентом Нової Зеландії в березні, передбачає широкий спектр заходів, включаючи заборони на поїздки, заморожування активів, заборону на фінансові операції та заборону на в’їзд в Нову Зеландію морським або повітряним суднам", – сказала Наная Махута.