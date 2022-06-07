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Кім про обстріли Миколаєва: Зараз ситуація ще небезпечніша, ніж два тижні тому

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

У Миколаєві наразі ситуація ще небезпечніша, ніж два тижні тому, бо місто перебуває під постійними обстрілами.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Зараз ситуація ще небезпечніша, ніж два тижні тому, бо місто перебуває під постійними обстрілами. Ми радили двом районам міста переміститися на іншу його територію. Але скільки людей до цього дослухалося, у мене інформації немає", - сказав Кім.

За його словами, у місті зараз понад 3700 цивільних об’єктів пошкоджено або зруйновано, і ця цифра зростає щодня. Позавчора було зруйновано один з найбільших терміналів України, там була пожежа, яку гасили два дні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби війська РФ завдали ударів по Миколаєву і селищу Березнегувате. Є загиблі та постраждалі, - Нацполіція. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
Подякуй Зеленському за Чонгар і за ув'язненого генерала Марченка.
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07.06.2022 15:40
+10
Кім, виписуй до себе Люсю, він всі махом пАбєдіт.
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07.06.2022 15:43
+8
а никто ещё не предлагал кривой рог в зеленоград переименовать? и шоб подмоцковський зеленоград был его побратэллой. ну вернётся безухлая с войны - точно предложит!
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07.06.2022 15:50
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Подякуй Зеленському за Чонгар і за ув'язненого генерала Марченка.
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07.06.2022 15:40 Відповісти
Операция "Гоморра": как союзники едва не стерли Гамбург
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07.06.2022 15:50 Відповісти
Коли буде Кім про Кіма?
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07.06.2022 15:42 Відповісти
Кім, виписуй до себе Люсю, він всі махом пАбєдіт.
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07.06.2022 15:43 Відповісти
а никто ещё не предлагал кривой рог в зеленоград переименовать? и шоб подмоцковський зеленоград был его побратэллой. ну вернётся безухлая с войны - точно предложит!
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07.06.2022 15:50 Відповісти
Враги народа, выпустите Генерала Марченко, а то вам кара Господня ночами будет сниться,
путин убивает чужой народ, а вы свой!
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07.06.2022 16:01 Відповісти
Марченко προςραл ? Тепер сам захищай Миколаїв як умієш.
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07.06.2022 16:07 Відповісти
Ходила морда ухмылялась пока здание ОГА рашисты не разрушили. Все улыбочки да смеху-ки пока Николаев без воды не остался. Трепались что насосы "погорели", все сразу. Потом, что орки воду отравили. А про то что Снигиреву орки захватили, откуда в Николаев вода шла, молчок. . Потом - потерпите пару-тройку дней и обстрелы города прекратятся. . Но обстрелы не прекратились. Я понимаю, позитив нужен. Но вечно улыбающийся брехун это уже слишком.
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07.06.2022 16:07 Відповісти
Вода з Херсону йшла до Миколаїва. А Херсон арестовичі прої...али...
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07.06.2022 16:40 Відповісти
Кіму усміхатися можна колись Марченко поруч. Зеле теж усміхатися можна коли такі як Залужний поряд. Але все добре колись закінчується, а залишаються нікчемні підлабузники.
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07.06.2022 16:13 Відповісти
..суды по патриотам-украинцам, воюющим на Войне, доси не закрыты, а "про.бавшие" - продолжают резвиться на воле и у них ДОСИ развязаны руки чтобы продолжать своё занятие..
правоохоронцы задерживают в основном, ну максимум, - ментов-зрадныкив за пару пистолетов или шнырей за пару фотографий (что конечно тоже важно)... а да - и Пороха на границе, по дороге в НАТО..(
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07.06.2022 16:28 Відповісти
Ще місячішко тому Кім виглядав .... фраяровитіше.
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07.06.2022 16:36 Відповісти
Ещё один зебил - он же ж анонсировал в Николаеве в мае месяце открытие пляжного сезона.
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07.06.2022 17:13 Відповісти
Ну що синку, допомогли вам дороги? Звичайно ні, бо потрібно було розбудовувати армію і будувати ракетні комплекси, САУ, танки. Ця неіби помилка і розмінування Чонгара свідчать про те, що хтось навмисне вбив у вуха Брневтіка таку стратегію, що сьогоднві дозволяє кацапам знищувати економіку, міста і людей, а защихатися нічим!!!
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07.06.2022 17:21 Відповісти
Не мели дурниць, ніхто твоєму боневтіку нічого у вуха не вбивав, недоумок він і наркоман...
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07.06.2022 20:49 Відповісти
Частіше за все Кім згадує, як добре було під час "Великого будівництва", а з будь-якими проблемами ця зелена команда не взмозі впоратися.
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07.06.2022 17:27 Відповісти
Кім. ну. як тобі без бойового генерала ДМИТРА МАРЧЕНКА ?!! Борони місто насмішкуватий !
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07.06.2022 18:03 Відповісти
Щось ця зірка інету посумнішала, мабуть розуміє що пабєданосєц скоро не прийде...
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07.06.2022 20:52 Відповісти
 
 