Президент Литви і канцлер Німеччини домовилися про збільшення кількості військових у країнах Балтії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Литви Гітанас Науседа і канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі у Вільнюсі заявили, що у відповідь на військову агресію Росії в Україні потрібно збільшити обороноздатність за рахунок збільшення чисельності військових у країнах Балтії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Delfi.
"Максимальна готовність та зміцнені сили в нашому регіоні є гарантом безпеки Альянсу в цілому. Ми домовилися про необхідність посилити обороноздатність у країнах Балтії за рахунок збільшення чисельності дислокованих військ та посилення повітряної та морської оборони", - сказав Гітанас Науседа під час спільної пресконференції.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив прихильність членів Альянсу до захисту кожного сантиметра блоку.
"Ми плануємо посилити наш внесок у зміцнення східного флангу НАТО, ми створимо сильну бригаду, ми обговорили це і працюватимемо в цьому напрямку", - сказав Шольц.
У Вільнюсі сподіваються, що наприкінці червня лідери НАТО в Мадриді ухвалять рішення про розширення міжнародних батальйонів, дислокованих у країнах Балтії та Польщі, до чисельності бригад.
Будь ласка, зачекайте...
Але загалом, за словами міністра, наразі «практично всі спортивні федерації» відсторонили спортсменів з Російської Федерації та Білорусі, а також скасували змагання, які були заплановані на період 2022-2025 років у РФ. При цьому сама Росія намагається оскаржити такі рішення.