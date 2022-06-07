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Новини За кордоном
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Президент Литви і канцлер Німеччини домовилися про збільшення кількості військових у країнах Балтії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

науседа,шольц

Президент Литви Гітанас Науседа і канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі у Вільнюсі заявили, що у відповідь на військову агресію Росії в Україні потрібно збільшити обороноздатність за рахунок збільшення чисельності військових у країнах Балтії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Delfi.

"Максимальна готовність та зміцнені сили в нашому регіоні є гарантом безпеки Альянсу в цілому. Ми домовилися про необхідність посилити обороноздатність у країнах Балтії за рахунок збільшення чисельності дислокованих військ та посилення повітряної та морської оборони", - сказав Гітанас Науседа під час спільної пресконференції.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив прихильність членів Альянсу до захисту кожного сантиметра блоку.

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"Ми плануємо посилити наш внесок у зміцнення східного флангу НАТО, ми створимо сильну бригаду, ми обговорили це і працюватимемо в цьому напрямку", - сказав Шольц.

У Вільнюсі сподіваються, що наприкінці червня лідери НАТО в Мадриді ухвалять рішення про розширення міжнародних батальйонів, дислокованих у країнах Балтії та Польщі, до чисельності бригад.
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Вірити брехуну Шольцу-себе не поважати...
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07.06.2022 15:53 Відповісти
Очікуйте в наступному десятилітті
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07.06.2022 15:55 Відповісти
Міжнародні спортивні федерації тенісу і боксу все ще допускають російських спортсменів до змагань. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив міністр спорту Вадим Гутцайт.
Але загалом, за словами міністра, наразі «практично всі спортивні федерації» відсторонили спортсменів з Російської Федерації та Білорусі, а також скасували змагання, які були заплановані на період 2022-2025 років у РФ. При цьому сама Росія намагається оскаржити такі рішення.
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07.06.2022 15:59 Відповісти
Ура -Ура ! , мы так за них рады
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07.06.2022 16:05 Відповісти
Це все не про нас.
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07.06.2022 16:08 Відповісти
Але спершу Нібіру має дати дозвіл на розміщення Альфі Центавра, а Альфа Центавра передати на Чулак затнікателі часу системних лордів, тоді як Плутон не згоден із втратою статусу планети і має намір не погодится на участь Нібіру, а Ейнштейн чубиться із Оруелом чия оте все фігня... Але то так, Шольц за все домовився
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07.06.2022 16:24 Відповісти
Збільшувати кількість військових він буде так само як надає нам зброю, тобто місяцями.
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07.06.2022 17:58 Відповісти
 
 