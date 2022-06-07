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Рашисти готуються до "дня Росії" в Маріуполі: Дітей змушують вчити гімн "ЛДНР"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Окупанти в Маріуполі готуються до "дня Росії" 12 червня.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупаційна влада міста дала вказівку вчителям, робітникам дитячих центрів та дитячих садочків (тих, що запустили) до "дня росії" 12 червня забезпечити відеозапис співу дітьми гімну росії та "молодых республик". Відеозаписи будуть масово поширювати на підтвердження "радости прихода россии" флешмобом "ми чекали 8 років". В разі відмови від виконання вчителям погрожують арештом та виключенням зі списків на отримання гуманітарки їх та їхні сім'ї. Без варіантів.

Примус дітей до пропаганди - які ще грані нацизму вигадають росіяни в Маріуполі заради картинки?" - наголосив він.

Також читайте: Російські окупанти готуються до спалаху холери в Маріуполі, виїзд з міста для мирних мешканців перекритий, - Андрющенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Solomon Samsonovich
@SolomonSamsony4
·
4 год
Кожний, хто в 2019 році вкинув голос спочатку за Зеленського, а потім за Зекоманду, підписався на тих бюлетенях "я погоджуюсь на будь-які наслідки, на смерть, тортури, вигнання, голод, хвороби, бідність, холод, бо єслі что хть пасмійомся".
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07.06.2022 16:03
+8
У этой помойки даже гимн есть?
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07.06.2022 16:03
+6
Дітей рашисти будуть прививати ненависть до України, а дорослі вимушені будуть змиритися, що влада їх здала оркам на розправу.
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07.06.2022 16:04
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У этой помойки даже гимн есть?
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07.06.2022 16:03 Відповісти
знамо.. есть..мурка)))
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07.06.2022 16:21 Відповісти
Solomon Samsonovich
@SolomonSamsony4
·
4 год
Кожний, хто в 2019 році вкинув голос спочатку за Зеленського, а потім за Зекоманду, підписався на тих бюлетенях "я погоджуюсь на будь-які наслідки, на смерть, тортури, вигнання, голод, хвороби, бідність, холод, бо єслі что хть пасмійомся".
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07.06.2022 16:03 Відповісти
Дітей рашисти будуть прививати ненависть до України, а дорослі вимушені будуть змиритися, що влада їх здала оркам на розправу.
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07.06.2022 16:04 Відповісти
Прививати ненависть до України будуть ті самі вчителі, які працювали при Україні і нікуди не ділись.
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07.06.2022 17:43 Відповісти
Начебто вони його не знали раніше. Коли 90 відсотків мешканців міста віддають свій голос за представників різноманітних проросійских партій, то було б дивно як би вони та їхні діти не розумілися на руських гімнах.
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07.06.2022 16:06 Відповісти
На яких ще РУСЬких гімнах? Гімні Святослава Хороброго? Чи Ярослава Мудрого?
Чи ви погано вчили українську мову і не знаєте значення слова "руських"?
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07.06.2022 16:31 Відповісти
Ехали медведи На велосипеде. А за ними кот Задом наперёд. А за ним комарики На воздушном шарике. А за ними раки На хромой собаке.
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07.06.2022 16:09 Відповісти
"Донецкая Русь сквозь года величаво Победное знамя свое пронесет."
Историки плакали.
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07.06.2022 16:10 Відповісти
Это у них гимн такой? Небойсь, сам Моторолла под приходом сочинял.
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07.06.2022 16:13 Відповісти
Это у них гимн такой, братан.
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07.06.2022 16:18 Відповісти
Чьорт, извиняюсь, леди
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07.06.2022 16:19 Відповісти
Нету никаких лнр и днр, это всё придумал путлер, есть Украина.
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07.06.2022 16:22 Відповісти
В тому то і справа, що наРасеи це лайно придумують, а місцеві малороси несуть це в маси. Є ОРДЛО і якби наші .... не використовували ИРИ навіть в лапках, цього лайна у нас не було б.

З цієї ж причини у нас є "сепари" замість колаборантів, а якщо сепари - то громадянська війна. Є "губернатори" замість голів ОДА і т.д. Ми самі своєю малоросістю свідомо чи несвідомо допомагає ворогу в його пропаганді власної історії
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07.06.2022 17:33 Відповісти
Нужно рашистов поздравить нашей артой. Чтобы выродки не думали что если окупировали город то уже все закончилось и они там хозяева. К тому же каждый обстрел будет ломать пропаганду кремля которую они втирают жителям находящимся в окупации что украинская армия о них забыла
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07.06.2022 16:33 Відповісти
Да и хрен с ними - ******** зелёная власть - и уже все должны были умереть( как за крым) - но, нет, все живы.
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07.06.2022 17:03 Відповісти
"Да какая разніца какіє будут імєть назви уліци, какіє там памятніки будут стоять, какая будєт церква і мабуть какіє німни будуть пєть дєті..", головне щоб там була асфальтована дорога!
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07.06.2022 17:17 Відповісти
Дітей змушують вчити гімн динири. Цікаво хто, невже вчителі колаборанти?
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07.06.2022 17:35 Відповісти
Вчителя такі, як їх вчили "какая разніца".
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07.06.2022 18:18 Відповісти
Основна маса тих, хто там залишився з дітьми не потрібно нічому заставляти, вони це чекали. І потрібно відверто говорити, що коли відбудеться звільненя цих територій, дуже гостро постане питання репатріації закорінілих кацапів та упоротих малоросів на територію їх компактного проживання. Хоча, є у мене так відчуття, що звільненя цих територій відбудеться вже за наступною української влади.
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07.06.2022 17:36 Відповісти
Неты ЛДНР.
Есть ДВА дивных гимна:
ДНР
https://www.youtube.com/watch?v=pc2RvtdU2q0
В ЛНР поскромнее, даже видео нет:
https://zvukipro.com/2713-gimn-luganskoj-narodnoj-respubliki.html
Припев напоминает песню из "Волга-Волга"
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07.06.2022 17:41 Відповісти
за счастье для касаба отформатировать мозги украинцев на захваченных терртиориях Украины и заставить биться лбами с онсновной массой свободных Украинцев...
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07.06.2022 18:52 Відповісти
арестович знае успокое в телеге...
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07.06.2022 20:15 Відповісти
Гімн ЛДНР? Це шо - "настрою гітару на й**б т***ю м***ь?"
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08.06.2022 00:54 Відповісти
 
 