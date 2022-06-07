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Рашисти готуються до "дня Росії" в Маріуполі: Дітей змушують вчити гімн "ЛДНР"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти в Маріуполі готуються до "дня Росії" 12 червня.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупаційна влада міста дала вказівку вчителям, робітникам дитячих центрів та дитячих садочків (тих, що запустили) до "дня росії" 12 червня забезпечити відеозапис співу дітьми гімну росії та "молодых республик". Відеозаписи будуть масово поширювати на підтвердження "радости прихода россии" флешмобом "ми чекали 8 років". В разі відмови від виконання вчителям погрожують арештом та виключенням зі списків на отримання гуманітарки їх та їхні сім'ї. Без варіантів.
Примус дітей до пропаганди - які ще грані нацизму вигадають росіяни в Маріуполі заради картинки?" - наголосив він.
Топ коментарі
+17 Ksenia VB
показати весь коментар07.06.2022 16:03
+8 Eight Wonder 56eae116
показати весь коментар07.06.2022 16:03
+6 Bodalux
показати весь коментар07.06.2022 16:04
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@SolomonSamsony4
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4 год
Кожний, хто в 2019 році вкинув голос спочатку за Зеленського, а потім за Зекоманду, підписався на тих бюлетенях "я погоджуюсь на будь-які наслідки, на смерть, тортури, вигнання, голод, хвороби, бідність, холод, бо єслі что хть пасмійомся".
Чи ви погано вчили українську мову і не знаєте значення слова "руських"?
Историки плакали.
З цієї ж причини у нас є "сепари" замість колаборантів, а якщо сепари - то громадянська війна. Є "губернатори" замість голів ОДА і т.д. Ми самі своєю малоросістю свідомо чи несвідомо допомагає ворогу в його пропаганді власної історії
Есть ДВА дивных гимна:
ДНР
https://www.youtube.com/watch?v=pc2RvtdU2q0
В ЛНР поскромнее, даже видео нет:
https://zvukipro.com/2713-gimn-luganskoj-narodnoj-respubliki.html
Припев напоминает песню из "Волга-Волга"