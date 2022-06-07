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Від початку вторгнення РФ на Миколаївщині загинуло понад 300 людей, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

У Миколаївській області за час повномасштабного вторгнення Росії на територію України загинули понад 300 людей.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За весь період війни – понад 300 людей, а минулої доби двоє людей загинули у Баштанці", – зазначив він.

Окрім того, він поінформував, що в області понад 3 700 об'єктів інфраструктури та цивільних об'єктів було пошкоджено або знищено внаслідок бойових дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кім про обстріли Миколаєва: Зараз ситуація ще небезпечніша, ніж два тижні тому

Автор: Ірина Дашківська
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Не по теме. Почему мы не топим Нептунами и гарпунами корабли, которые вывозят наше зерно в Херсоне?
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07.06.2022 16:19 Відповісти
Цікаво, як можна вивезти зерно на кораблях з порту Херсон. Невже мимо Очакова?
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07.06.2022 16:35 Відповісти
Имеется в виду область, само собой
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07.06.2022 16:38 Відповісти
если такое есть и єто не фейк, то возможно есть договорняк с западом - не топить баржи с зерном (ведь голод, апокалипсис, африка...), иначе не дадим оружия.
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07.06.2022 16:39 Відповісти
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07.06.2022 16:34 Відповісти
О! "случайно опоздавший" на роботу щось гавкнув!
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07.06.2022 18:32 Відповісти
 
 