Від початку вторгнення РФ на Миколаївщині загинуло понад 300 людей, - Кім

У Миколаївській області за час повномасштабного вторгнення Росії на територію України загинули понад 300 людей.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За весь період війни – понад 300 людей, а минулої доби двоє людей загинули у Баштанці", – зазначив він.

Окрім того, він поінформував, що в області понад 3 700 об'єктів інфраструктури та цивільних об'єктів було пошкоджено або знищено внаслідок бойових дій.

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