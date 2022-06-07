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Ексглаву Херсонської ОДА часів Януковича Костяка підозрюють у держзраді, - Офіс Генпрокурора
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Ексголові Херсонської облдержадміністрації, який обіймав посаду з 2010 по 2014 роки, повідомлено про підозру у державній зраді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, підозрюваний під час дії на території України воєнного стану співпрацює з представниками збройних сил РФ, а також з учасниками контрольованих нею незаконних збройних формувань. Підозрюваний забезпечує зберігання боєприпасів ворожих військ, надає окупантам пально-мастильні та будівельні матеріали.
Йдеться про Миколу Костяка.
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И у нас до сих пор контролирует разведорганы агент РФ Демченко, а правоохранительные - агент РФ и друг Портнова Татаров, а смотрящий за Зеленским от ФСБ Ермак продолжает вредить интересам Украины
і частина депутатіків теж
а Коля котлета досі мочится в Косіно ?