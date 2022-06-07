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Ексглаву Херсонської ОДА часів Януковича Костяка підозрюють у держзраді, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

костяк

Ексголові Херсонської облдержадміністрації, який обіймав посаду з 2010 по 2014 роки, повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний під час дії на території України воєнного стану співпрацює з представниками збройних сил РФ, а також з учасниками контрольованих нею незаконних збройних формувань. Підозрюваний забезпечує зберігання боєприпасів ворожих військ, надає окупантам пально-мастильні та будівельні матеріали.

Йдеться про Миколу Костяка.

Також читайте: Прикордонник на Рівненщині передавав окупантам інформацію про офіцерів Нацгвардії для їхньої подальшої ліквідації, - Офіс Генпрокурора

Автор: Богдан Гуньковський
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Що ж це таке, що у Херсонській області так багато зрадників і колаборантів і люди їх вибирали.
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07.06.2022 16:40 Відповісти
Цікаво інше - наше сбу, гур мо проснулося тільки зараз... Таке враження, що чекали, коли окупують херсонщину...
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07.06.2022 16:54 Відповісти
А будет расследоваться куда с 24 февраля на 2 недели пропал из Украины руководитель СБУ Баканов, куда исчез его протеже зам начальника СБУ Науменко с секретными документами и личными данными агентуры?
И у нас до сих пор контролирует разведорганы агент РФ Демченко, а правоохранительные - агент РФ и друг Портнова Татаров, а смотрящий за Зеленским от ФСБ Ермак продолжает вредить интересам Украины
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07.06.2022 16:52 Відповісти
Баканов струхнув і урвав до Німеччіни 🤣🤣🤣
і частина депутатіків теж
а Коля котлета досі мочится в Косіно ?
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07.06.2022 17:03 Відповісти
Це він Чонгар розмінував
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07.06.2022 17:01 Відповісти
знайшли якогось цапа відбувайла. зараз на нього і розмінування чонгару повісять. прочитає папірця, як медведчук. насєлєніє схаває.
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07.06.2022 17:34 Відповісти
 
 