Зеленський пояснив, чому ЗСУ не йдуть у наступ: потрібно у 10 разів більше техніки і людей

Україна досі не переходить у контрнаступ у війні проти Росії, оскільки не має достатньо військової техніки та бійців.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю для FT, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Щоб наступати, для цього потрібно не менше ніж в 10 разів більше техніки і не менше ніж в 10 разів більше людей. Бажання у нас більше, а техніки менше. Тому ми не можемо занадто потужно просуватися вперед. Поки цього не буде, нам діяти складно, будуть великі втрати, а люди для мене - це пріоритет", - зазначив президент.

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