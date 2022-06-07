Зеленський прокоментував заклики Макрона "не принижувати Росію": Понад 8 років вони вбивають наших людей, про що ми говоримо?
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Президент Володимир Зеленський прокоментував слова французького колеги Емманюеля Макрона, який закликав "не принижувати Росію".
Про це він заявив в інтерв'ю для FT, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не зовсім розумію, що таке приниження Росії. Росії якої? Ми про що говоримо? Про те, що всі ці багато років, більше 8 років, вони вбивають наших людей. Про що ми говоримо? Емманюель глибоко розуміється в процесі, один з лідерів "нормандської четвірки", він прекрасно розуміє деталі Мінського документа, всіх домовленостей, які були з Російською стороною в рамках "Норманді 4", невиконання цих домовленостей, постійний зрив цих домовленостей. Постійний зрив впровадження режиму припинення вогню, зриви обміну полоненими. Про які приниження ми говоримо?" - наголосив глава державию
За словами Зеленського, він навіть не вважає, що принижують Україну.
"Нас ніхто не принижує, нас вбивають. Тому ми у відповідь не збираємося також нікого принижувати, ми будемо відповідати тим самим інструментом" .- підсумував президент.
Нагадаємо, Макрон під час спілкування з журналістами заявив, що Путін "зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії". Президент Франції додав, що Росію не слід "принижувати... щоб в день припинення бойових дій ми могли прокласти вихід дипломатичними засобами".
Будь ласка, зачекайте...
А принижувати тих виродків потрібно більше і більше.
ПЫСЫ: на самом деле речь не о 8 годах, а о многих столетиях. ***** сейчас не делает ничего, что не делала бы та же Катька. Только вот не все это помнят, а значит и выводы никаких не сделали. А виноват Макрон. Ах да, и Красный Крест тоже виноват, куда ж без него...
Сикло навіть боявся сказати "Ху*ло - убивця", а вчить інших.
Макрон не розуміе, що бойови дії не припинятся , докі не взорвуть гніздо кремлівських карликів .
так що начхати на дохле лицо ***** ‼️Краше би операцію готовили разом по знищення *****
роздавав наліво та направо
долари та євро
Тому макрон та меркель
Так себе вели
Бо історії не знали
Що Кубань , Сіверщина , Слобожанщина - то є окупована Територія України !!!!!!!
В Європі популярний анти-американізм, це та ж сама хвороба якою страждають москалі чи турки.
Всі вони хотять балансувати в геополітиці між США та росією, китаєм (підкреслити потрібне).
Цитати з книги маркіза Астольфа де Кюстіна "Росія у 1839 році" (La Russie en 1839):
"Цей суспільний устрій породжує таку потужну лихоманку заздрощів, настільки непереборне свербіння честолюбства, що російський народ повинен втратити здатність до всього, крім завоювання світу"
"росіяни вважають, що їхня доля - творити насильство"
"відколи я в Росії, майбутнє Європи бачиться мені в чорному кольорі"
"Уявіть собі напівдикий народ, котрий вишикували в полки, не давши ні освіти, ні виховання, і ви зрозумієте моральний та суспільний стан російського народу"
" незважаючи на отримувану ними поверхневу освіту /.../ росіяни не можуть вважатися людьми цивілізованими. Це татари у військовому строю. Їх цивілізація - одна видимість; насправді ж вони безнадійно відстали від нас і, коли прийде час, жорстоко помстяться нам за нашу перевагу"
"Росіяни дорого б дали, щоб обзавестися минулим у кілька століть!"
"Розум цього народу-наслідувача живиться чужими відкриттями"
"Первісної дикості позбутися можна, від манії ж здаватися тим, чим ти не є, вилікуватися не можна"
"У нас робота дає людині жити; у Росії вона її вбиває"
"Про всіх росіян, хоч би яке становище вони займали, можна сказати, що вони впиваються своїм рабством"
"думка тут не лише злочин, а й нещастя"
"Однак, що б не говорили ці покірні піддані, що б вони не робили, захоплення їх залишається вимушеним: це любов стада до пастуха, який годує його, щоб зарізати"
"Російський уряд - абсолютна монархія, обмежена вбивством"
"Побачивши російських царедворців при виконанні обов'язків, мене вразила надзвичайна покірність, з якою вони виконують свою роль; вони - свого роду сановні раби /.../ у поведінці всього почту цесаревича, як і панів, і слуг, видно звички челяді".
"Або цивілізований світ не пізніше, ніж через п'ять десятків років, знову підкориться варварам, або в Росії відбудеться революція набагато страшніша, ніж та, наслідки якої досі відчуває європейський Захід"
"Природа та історія ніяк не торкнулися російської цивілізації; ніщо в ній не вийшло з ґрунту або з народу - прогресу не було, одного дня все ввезли з-за кордону"
"Російська імперія - це табірна дисципліна замість державного устрою, це стан облоги, зведений в ранг нормального стану суспільства"
"протягом більш ніж століття виховані росіяни - знать, вчені, влада, тільки тим і займалися, що клянчили ідеї і шукали зразків для наслідування у всіх суспільствах Європи"
"Страх у Росії замінює думку"
Проте, все одно він не тим займається!!!
Зараз він сказав українцям, що для контрнаступу трба в 10 разів! Більше зброї та людей!
Зброю може й дадуть, а людей де стільки взяти?!!
Він повинен був давити на факт спроби захоплення Києва і вимагати, благати про втручання військових сил -- тому, що Київ ніяк не вписується в конспірологію "автономій рускоговорящіх регіонов".. Це прямий зухвалий військовий акт нападу на незалежну країну!! Про це треба трубити на всіх площадках!
можливо саме так і є як розмірковує автор
2 год ·
Дуже дякую колегам-журналістам за те, що питали про мене, ми живемо у вільній країні, для мене це честь. Нажаль, щоб не чути деяких незручних для себе запитань, президент Зеленський обмежує доступ деяким незручним для себе журналістам на свої прес-конференції, та фактично запроваджує цензуру. І робить це прямо у день журналістики, щоб створити чергове шоу про те як він ніби-то відкритий до журналістів. Насправді, жодне звинувачення Зеленського проти мене під час прес-конференції у листопаді 2021 року не підтверджено досі ні фактами ні кримінальними провадженнями. Верховний Головнокомандувач не відповідає ні за провали підготовки до війни, ні за свою жахливу бездіяльність, яка призвела до захоплення півдня та оточення Маріуполя, адже ці питання мають озвучуватись, щоб більше не повторюватись. Це неповага до суспільства.
5 год ·
Цензура і новояз часів війни.
Учора Зеленський зустрівся з журналістами. По формату це була пресконференція. Але в усіх офіційних повідомленнях її називають "спілкування". Чому підміняють поняття? Зараз поясню.
Зеленського спитали про стан свободи слова і цензуру під час війни, про заборону журналістам потрапити на передову (згадали Бутусова), про закриття ефіру для опозиційних телеканалів, про спільний телемарафон та обмеження для спікерів у ньому. На жаль, Зеленський відповів, що не бачить ніяких проблем.
"Щодо запрошення тих чи інших журналістів. Ви тут. Я так розумію, все нормально. І вас запросили", - вважає Зеленський. Але не все нормально. І цей його спіч - лише підтвердження.
Пресконференцію спеціально і назвали "спілкуванням". Таким чином за допомогою ********* "новоязу" Офісу президента легше пояснити відсутність цілого ряду медіа на "спілкуванні". Бо пресконференція - це публічна подія, до якої має бути відкритий доступ. А тут якесь "спілкування" - чисто по запрошенням. І ніби саме тому можна запрошувати "кого душа ізволіт".
Можна вигадувати різні критерії, за якими запрошували журналістів. Але коли на цій пресконференції (залишу термін "спілкування" для маніпуляторів з Банкової) відсутні представники топового медіа - то це і є цензура. Я зараз про Цензор.нет. Серед онлайн медіа - це український лідер за аудиторією. Відсутність представника цього медіа жодним притомним критерієм не пояснити. Окрім особистої неприязні. Але український президент свою особисту неприязнь до того чи іншого українського журналіста має засунути собі глибоко в тумбочку. Інакше бан для участі журналістів на публічному заході - повторю - це і є цензура. І вже не про бан на передову треба запитувати Зеленського.
Так, обмеження свободи слова під час війни - конституційна норма. Але ця норма - має діяти однаково для всіх. І для доступу на пресконференції, на передову, на телеефіру.
Взагалі своїми розмірковваннями про свободу слова Зеленський продемонстрував нерозуміння цієї самої свободи слова та її цінності. Він говорив про необхідність об'єднання журналістів навколо однієї перемоги. І ніби правильна річ. Але на його думку, це об'єднання покликано нести правду, якою вона є. І він цю "правду" бачить в ефірі спільного телемарафону.
Про яку "правду" телемарафону можна говорити, якщо в часи війни в ефірі майже відсутні військові? Хіба це правда, що на війні відсутні військові? Це лише один момент з цілого переліку вад цього телемарафону, який не формує у глядача повної правдивої картинки про країну у війні. Натомість цей телемарафон сконцентрував усі вади олігархічного телебачення. Та ще й тепер за бюджетні кошти.
По суті у нас держава перетворюється на одного великого медіа-олігарха. Ще рік тому у рожевих мріях медійників з Банкової були два маленьких телеканали серед 20 на ринку. А тепер у них 2 з 2-х. Джекпот.
Здається, на Банковій переконані, що під час війни усе має бути "за моім хатєнієм". І що війна все спише. Не спише. Навіть у нашому війську не все відбувається за хотєлкою командирів. Майже у всіх підрозділах СЗУ є нормальні дискусії щодо тих чи інших операцій. І це нормально. Усі об'єднані однією метою. Але бачення досягнення цієї мети можуть бути різними. Тому командири спокійно обговорюють плани з підлеглими, а не тупо віддають накази. Нормальна армія здорової демократичної спільноти.
Тому не вийде і в медіа нав'язати одну "правду". Нам потрібна одна перемога. Але в підсумку цієї перемоги має бути демократична держава з тією ж свободою слова. Якби інакше не мріяли медійники з Офісу президента.
По моей информации, в этой тупой теории есть большая логическая дыра, основанная на нежелании видеть одну деталь. Когда Гитлер начал восстанавливать военную мощь, те страны, которые могли и должны были контролировать исполнение Германией условий капитуляции, попросту бездействовали и никак не пытались ему помешать. Ровно как Запад бездействовал и не пытался активно помешать путлеру, начиная с 2014-го (или скорее с 2008-го). В итоге оба военных преступника эпохального масштаба накопили мощь и самоуверенность и начали творить беспредел.
Вот в чём та аналогия на самом деле должна быть, вот что надо объяснить Макрону во всеуслышание!!! "Разверни" эту аналогию, Зеленский! Неужели в ОП нет никого, кто это понимает?
- кацапы, так ведь "мертвые сраму не имут", и унижения тоже. Не так ли?
А вже опісля розповіли, що 18 французьких "Цезарів" за короткий час після прибуття в Україну ні дня не стояли десь на складах, а вже встигли знищити 80 одиниць рашистської артилерії. І це дані ще десь до 4-5 червня.
Т. Чорновіл.
https://t.me/Chornovil_official/6105
Бо коли Україна буде в Євросоюзі макрони, шольци, меркельші та орбани ще будуть диктувати Україні та українцям за якими правилами жити...
змішали, навалили на них репарації такі що кожен німець став злидарем, і всі німці
зраділи коли до влади прийшов Гітлєр який ту Європу нагнув, про це і каже Макарон.
Але ж одного не враховує - КАЦАПИ ЦЕ НЕ НІМЦІ , БО ВОНИ І ЦИВІЛІЗАЦІЯ ЦЕ
СЛОВА АНТОНІМИ І У паРАШИ БАГАТО ГАЗУ, НАФТИ, ЗОЛОТА, ЛІСУ, РІДКОЗЕМЕЛЬНИХ
МЕТАЛІВ.
Тому про злиденість паРаши не треба турбуватись - вони і до 2014 року злиденно
жили як на країну яка має трільйоні прибутки з нафти та газу.
Это класс! С чем чем, а с чувством юмора у него всё ок
То може Вам пане Макрон побувати на передку?
Треба не закликати та застерігати від "приниження" гітлєра-путіна, а реально бути гарантом виконання взятих у Будапешському меморандумі обов'язків Франції.
Чи може пан Макрон забув історію та те як Франція через тиждень після наступу гітлєра повністю перейшла на сторону гітлєра?
Єммануель Макрон, Ви не просто політик - Ви президент та гарант країни Франція, Вам повинно бути гидко навіть думати про таке!
Зрозуміло , що Ви та французький народ хоче зранку пити каву з круасанами на березі Канн , але у нас вбивають ДІТЕЙ!
Кожен день!
ЧУЄТЕ-КОЖЕН ДЕНЬ!
УКРАЇНА ВИСТОЄ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!