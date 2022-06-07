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Шольц застерігає від скасування санкцій проти Білорусі в обмін на транзит зерна з України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкидає можливість скасування санкцій проти Мінська в обмін на транзит зернових із України через Білорусь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це в жодному разі не означає, що ми маємо відмовитися від санкцій, які впровадили стосовно Лукашенка", - заявив Шольц у Вільнюсі на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, прем'єрами Латвії та Естонії Кріш'янісом Каріньшем та Каєю Каллас.

За словами канцлера, західні країни шукають способів, як безпечно вивезти цю сільськогосподарську продукцію з України, щоб уникнути нестачі продовольства у світі.

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"Це - відповідальність Росії, що зерно не може бути вивезене з України. (...) Ми намагатимемося знайти рішення, ООН також намагається знайти рішення", - сказав Шольц.

Він також зазначив, що під час розблокування Одеського порту потрібно забезпечити, щоб "Росія не зловживала такими рішеннями".

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Топ коментарі
+3
А тут все досить легко пояснюєтья. Така собі гарна "принципова" позиція без усілякого напруження. Україна вже зробила заяву, що експорт зерна через Білорусь для неї неприйнятний. Так що можна тепер заявляти що завгодно та як завгодно, бо в будь якому разі Україна постачати зерно транзітом через Білорусь не буде.
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07.06.2022 17:30
+1
Никакого транзита украинского зерна через Белоруссию не будет. Разве только того, что рашисты смогут украсть
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07.06.2022 17:19
+1
Я щось ніфіга не зрозумів, хто саме пропонує відмінити санкції? Україна проти, англосакси проти, балтійці з поляками так само. То ж хто ці таємничі прихильники відміни санкцій?
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07.06.2022 17:26
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Хто це Шольца покусав? Щось на нього не схоже
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07.06.2022 17:14 Відповісти
А тут все досить легко пояснюєтья. Така собі гарна "принципова" позиція без усілякого напруження. Україна вже зробила заяву, що експорт зерна через Білорусь для неї неприйнятний. Так що можна тепер заявляти що завгодно та як завгодно, бо в будь якому разі Україна постачати зерно транзітом через Білорусь не буде.
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07.06.2022 17:30 Відповісти
Очевидные вещи говорит....
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07.06.2022 17:14 Відповісти
Никакого транзита украинского зерна через Белоруссию не будет. Разве только того, что рашисты смогут украсть
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07.06.2022 17:19 Відповісти
*** який експорт через территорію ворогів? хто взагалі це ********?
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07.06.2022 17:19 Відповісти
так никто ж пока не собирается через белорашку транспортировать...
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07.06.2022 17:20 Відповісти
А як мене Шпульц, собака, бісить. Хто б знав. Я хочу дерти його нульовкою до п'яток
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07.06.2022 17:22 Відповісти
Я щось ніфіга не зрозумів, хто саме пропонує відмінити санкції? Україна проти, англосакси проти, балтійці з поляками так само. То ж хто ці таємничі прихильники відміни санкцій?
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07.06.2022 17:26 Відповісти
Шольц ти знаєш вихід,але ви сцикуни щоб флот направити в чорне море!
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07.06.2022 17:27 Відповісти
Германці - лайно собаче. Кожному у вічі скажу.
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07.06.2022 17:33 Відповісти
ганьба тобі, шольц. нас тут убивають, а ти навіть касок не прислав. соромно. а в тебе ж навіть схвалення від парламенту є. як же так?
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07.06.2022 17:36 Відповісти
То есть, Шольц полностью поддерживает обложение кацапстана санкциями. Его "проблема" только в поставках оружия. С одной стороны, это огромная проблема.

А с другой - хамством его не переубедить, нужна дипломатия - публичные выступления, в которых благодарить за санкционное давление, но при этом в интервью западным СМИ и выступлениях перед тем же Бундестагом надо озвучивать ситуацию - вот посмотрите, орки продолжают убивать наших граждан, разрушать дома и захватывать суверенное государство, нам нужно вооружение, обещанное тем-то тогда-то, а Шольц сделал вот то-то.

Что в итоге? Официальные лица из Бундестага сами делают публичные выступления, в которых "трясут" Шольца, на немецких улицах проходят демонстрации с призывами дать наконец-то оружие Украине. 2-3 месяца такого грамотного дипломатичного давления и Шольц всё равно сломается, ему тоже хочется оставаться у власти подольше!

А что, если вести себя, как быдло? Правильно - останемся и без оружия, но и Шольц начнёт плести козни против Украины, убеждать, что Украина выбрала себе во власть дикарей и как-то стрёмно их (нас) поддерживать. Вода камень точит во всех случаях - и в случае дипломатии, и в случае быдловатого поражения дипломатии, но результат первого - поставки оружия, а второго - раскол в группе союзников и потенциально ещё более, гораздо более проблемное положение Украины.

Пока что не всё потеряно, просто надо помириться с немецкой властью и давить на неё руками других ветвей власти и простым народом. Зеленский, ОП, Мельник - опомнитесь, пожалуйста, пока не стало уже слишком поздно.
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07.06.2022 18:31 Відповісти
Для подібних комбінацій потрібні розумні професіонали, а не різні Арахамії чи Безуглі. На жаль від ЗЕлупи та його спільників доводиться очікувати лише чергові ганебні зашквари, адже як і він сам так і його оточення розумово не здатні розробити і виконати подібну комбінацію, їх рівень це дрібні пакості Бутусову чи Пороху. Та й взагалі сьогоднішня українська влада це такий собі колективний Шаріков, принаймні інтелектуальний рівень заяв точно співпадає.
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07.06.2022 21:21 Відповісти
З такими заявами Шольц ризикує вийти на себе.
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07.06.2022 18:34 Відповісти
Какой транзит? АЛЛЕ
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07.06.2022 19:45 Відповісти
Будьте люб"язні хтось хто розуміє то все краще ніж я, хто родом з Одеси, але давно живу за кордоном, поясніть чому не можна перевезти зерно до Румунії і з її портів вже переправляти куди треба. Руминія фактично "через дорогу" ж... Зарані дякую.
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07.06.2022 20:28 Відповісти
 
 