Шольц застерігає від скасування санкцій проти Білорусі в обмін на транзит зерна з України
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкидає можливість скасування санкцій проти Мінська в обмін на транзит зернових із України через Білорусь.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Це в жодному разі не означає, що ми маємо відмовитися від санкцій, які впровадили стосовно Лукашенка", - заявив Шольц у Вільнюсі на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, прем'єрами Латвії та Естонії Кріш'янісом Каріньшем та Каєю Каллас.
За словами канцлера, західні країни шукають способів, як безпечно вивезти цю сільськогосподарську продукцію з України, щоб уникнути нестачі продовольства у світі.
"Це - відповідальність Росії, що зерно не може бути вивезене з України. (...) Ми намагатимемося знайти рішення, ООН також намагається знайти рішення", - сказав Шольц.
Він також зазначив, що під час розблокування Одеського порту потрібно забезпечити, щоб "Росія не зловживала такими рішеннями".
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А с другой - хамством его не переубедить, нужна дипломатия - публичные выступления, в которых благодарить за санкционное давление, но при этом в интервью западным СМИ и выступлениях перед тем же Бундестагом надо озвучивать ситуацию - вот посмотрите, орки продолжают убивать наших граждан, разрушать дома и захватывать суверенное государство, нам нужно вооружение, обещанное тем-то тогда-то, а Шольц сделал вот то-то.
Что в итоге? Официальные лица из Бундестага сами делают публичные выступления, в которых "трясут" Шольца, на немецких улицах проходят демонстрации с призывами дать наконец-то оружие Украине. 2-3 месяца такого грамотного дипломатичного давления и Шольц всё равно сломается, ему тоже хочется оставаться у власти подольше!
А что, если вести себя, как быдло? Правильно - останемся и без оружия, но и Шольц начнёт плести козни против Украины, убеждать, что Украина выбрала себе во власть дикарей и как-то стрёмно их (нас) поддерживать. Вода камень точит во всех случаях - и в случае дипломатии, и в случае быдловатого поражения дипломатии, но результат первого - поставки оружия, а второго - раскол в группе союзников и потенциально ещё более, гораздо более проблемное положение Украины.
Пока что не всё потеряно, просто надо помириться с немецкой властью и давить на неё руками других ветвей власти и простым народом. Зеленский, ОП, Мельник - опомнитесь, пожалуйста, пока не стало уже слишком поздно.