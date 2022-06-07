Польща і Україна підпишуть один із найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років, - Моравецький
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький поінформував, що Польща й Україна підпишуть один із найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у твіттері канцелярія польського прем'єра.
"Наразі ми підписуємо один із найбільших збройових контрактів за останні три десятиліття - продаж зброї для українців, Україні. Ця зброя добре випробувана, і на сьогодні ми знаємо, що вона буде дуже важливою зброєю на полі бою", - сказав Моравецький.
Premier @MorawieckiM w #StalowaWola: Teraz podpisujemy jeden z największych kontraktów zbrojeniowych z ostatniego trzydziestolecia - sprzedaż broni dla Ukraińców na Ukrainę. Ta broń jest dobrze sprawdzana i już dziś wiemy, że będzie bardzo ważną bronią na polu walki. pic.twitter.com/Plw8E5qnEG— Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 7, 2022
Будь ласка, зачекайте...
Якшо лохи, то приходиться за це платити...
А як інакше може дійти?
Але я Вам так скажу - проблема в тому, що ані за три роки, ані за 8 років, ані за 30 років ми не розбудовували своє військо.
Сподіваюсь, що більшість і "Лохів", і "Нелохів" вже зрозуміли свої помилки.
Правда ціна цього розуміння аж надто страшна!
Але погодься - для підготови до такої війни цього замало!
Для цього військо треба було будувати хоча б впродовж 20-30 років щонайменьше, та й то не впевнений, що встигли би підготуватись!
Певне що, за те, що робилось (точніше не робилось) останні три роки ( а війна вже була!), є відповідальні.. і їх призвища відомі.
Так - я хочу, щоби вони були покарані!
Для розуміння - ця польська САУ робиться по ліцензіі південной кореї і має комплектуючи з десятка країн.
То чого ми тоді відступаємо, і по всіх світах волаємо про допомогу зі зброєю?
Може ти зможеш сказати, коли перші "Нептуни" (не пускові установки, а саме ракети до них!) з'явились у війську? Ну хоча б приблизно? Як не зможеш, то я тобі скажу - лише у квітні... тобто "Москву" підбили практично "з коліс"!
Тож не треба мені базікати про нашу готовність, бо я тобі ще про Чонгар нагадаю, і про клістрони для ППО!
точніше вже знищив 2 (дві) іноземних РСЗО, які ще не надійшли в Україну
Шойгу сообщил, что за последние десять дней российские военные уничтожили на Украине 51 единицу иностранной военной техники, среди которой две реактивные системы залпового огня (РСЗО), 12 бронемашин, 21 гаубица и 16 беспилотников, переданных ВСУ другими странами.
фанера поет !
особливо після трирічного провалу ЗЄлєнським оборонного замовлення та розвалу нашого ВПК
Может и правильно Зеленский делал
Уверен что например часть запорожцев в том числе воюют за свой мост например
Но и гнобить Порошенко, создавшего армию - тоже как-то совсем неправильно
Источник: http://bastion-karpenko.ru/zuzana-slovakia/ ВТС «БАСТИОН» A.V.Karpenko
Чи до чого ти тут це накалякав?
А "Зірку Смерті" тобі не ліпше?
"Мародери", "Наживаються на війні" та іншими
Вже були?
У нас багато розробок, які потрібні і нам самим, і яке ми можемо обміняти на закордонне озброєння.
А "все купувати" - ніяких грошей не вистачить.
подивіться у що рашисти перетворили Дарницький вагоноремонтний всього лише кількома ракетами по міліону доларів !
а надійної ПРО не буде ніколи, бо її не існує
надійна ПРО це ядерний фугас в сторону агресора
Тобі відповідають, а ти знову цікавишся!
Ти для цього тут зареєструвався?
Serb B c30db250
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація:13.05.2022