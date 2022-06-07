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Польща і Україна підпишуть один із найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зброя

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький поінформував, що Польща й Україна підпишуть один із найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у твіттері канцелярія польського прем'єра.

"Наразі ми підписуємо один із найбільших збройових контрактів за останні три десятиліття - продаж зброї для українців, Україні. Ця зброя добре випробувана, і на сьогодні ми знаємо, що вона буде дуже важливою зброєю на полі бою", - сказав Моравецький.

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Топ коментарі
+37
Оце друзі! Дякуємо!!
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07.06.2022 17:34
+35
Полякам як справжнім друзям України-черговий респектище...
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07.06.2022 17:34
+16
500 Польских HIMARSів перетворюються.. перетворюються... перетворюються... в 500 Українських
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07.06.2022 17:49
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Оце друзі! Дякуємо!!
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07.06.2022 17:34 Відповісти
ты такой умынй...
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07.06.2022 18:15 Відповісти
Ну... так...

Якшо лохи, то приходиться за це платити...

А як інакше може дійти?

Але я Вам так скажу - проблема в тому, що ані за три роки, ані за 8 років, ані за 30 років ми не розбудовували своє військо.

Сподіваюсь, що більшість і "Лохів", і "Нелохів" вже зрозуміли свої помилки.

Правда ціна цього розуміння аж надто страшна!
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07.06.2022 19:00 Відповісти
Шо значить не розбудовували? Вільха, нептун, грім2, стугна та ще сотні інших номеклатур. Просто 3 останні роки ніхера зебіли не купили для армії.
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07.06.2022 19:18 Відповісти
Згоден, друже.

Але погодься - для підготови до такої війни цього замало!

Для цього військо треба було будувати хоча б впродовж 20-30 років щонайменьше, та й то не впевнений, що встигли би підготуватись!

Певне що, за те, що робилось (точніше не робилось) останні три роки ( а війна вже була!), є відповідальні.. і їх призвища відомі.

Так - я хочу, щоби вони були покарані!
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07.06.2022 19:30 Відповісти
А Залужний до війни казав що ми маємо 8000 ракет для стугни/корсару. Бреше? А чим мацкву затопили? Асфальтом напевно?
Для розуміння - ця польська САУ робиться по ліцензіі південной кореї і має комплектуючи з десятка країн.
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07.06.2022 19:57 Відповісти
Ок - з твоїх слів виходить, що ми красівчики, і так підготувались.

То чого ми тоді відступаємо, і по всіх світах волаємо про допомогу зі зброєю?

Може ти зможеш сказати, коли перші "Нептуни" (не пускові установки, а саме ракети до них!) з'явились у війську? Ну хоча б приблизно? Як не зможеш, то я тобі скажу - лише у квітні... тобто "Москву" підбили практично "з коліс"!

Тож не треба мені базікати про нашу готовність, бо я тобі ще про Чонгар нагадаю, і про клістрони для ППО!
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07.06.2022 23:41 Відповісти
А до цього при якому президенті ми САУ разробляли/випускали, підкажете?
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07.06.2022 19:53 Відповісти
Полякам як справжнім друзям України-черговий респектище...
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07.06.2022 17:34 Відповісти
это по-настоящему хорошея новость, совдеповская модернизированная техника с кучей запчастей..в отличном ухоженном состоянии.. это класс!
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07.06.2022 17:46 Відповісти
бредишь чтоли ... это контракт на САУ "Краб"
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07.06.2022 17:52 Відповісти
500 Польских HIMARSів перетворюються.. перетворюються... перетворюються... в 500 Українських
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07.06.2022 17:49 Відповісти
але їх "унічтожит" фанєрний маршал,
точніше вже знищив 2 (дві) іноземних РСЗО, які ще не надійшли в Україну

Шойгу сообщил, что за последние десять дней российские военные уничтожили на Украине 51 единицу иностранной военной техники, среди которой две реактивные системы залпового огня (РСЗО), 12 бронемашин, 21 гаубица и 16 беспилотников, переданных ВСУ другими странами.
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07.06.2022 17:51 Відповісти
Ну, Шойгу сказал значит...соврал.
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07.06.2022 18:09 Відповісти
фанера не врет!
фанера поет !
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07.06.2022 19:01 Відповісти
Щиро дякуємо друзям полякам !!!!

особливо після трирічного провалу ЗЄлєнським оборонного замовлення та розвалу нашого ВПК
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07.06.2022 17:49 Відповісти
у России денег больше и перед смертью не надышишься

Может и правильно Зеленский делал

Уверен что например часть запорожцев в том числе воюют за свой мост например

Но и гнобить Порошенко, создавшего армию - тоже как-то совсем неправильно
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07.06.2022 18:02 Відповісти
За мост воюют!?цэ пздц! Когда кацапня поймет что Запорожья им не видать этого моста не будет.он стоит только по одной причине он нужен оркам для наступления.
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07.06.2022 18:41 Відповісти
особенно если будет авиация - это песня!, можно даже на польских аэродромах базироваться...или Странах Балтии...
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07.06.2022 17:49 Відповісти
Щось ти розмріявся...
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07.06.2022 19:01 Відповісти
Справжнім друзів пізнають по справах. Друзі це ті, хто не очікують, коли їх стануть умовляти, а мовчкиу важку хвилину підставляють своє плече
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07.06.2022 17:50 Відповісти
Так вони продають нам, а не дарують.
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07.06.2022 18:10 Відповісти
А все должны дарить?уже подарили 200 танков и опять мало!
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07.06.2022 18:44 Відповісти
Вони вже четвертий місяць забезпечують мільйони наших біженців всім необхідним і не дорікають.
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07.06.2022 18:46 Відповісти
Ну сходи, купи щось в Ізраілі!
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07.06.2022 19:03 Відповісти
платить дядько Сем, а Польща розвиває свій ВПК
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07.06.2022 19:04 Відповісти
І дає нам зброю для захисту! Ти проти?
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07.06.2022 23:29 Відповісти
Да пускай продают! Только побыстрее! Шольц, падла, и за деньги не отдаст.
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07.06.2022 23:05 Відповісти
а ще б великий контракт на "Зузану".калибр орудия, мм 155 Длина ствола, калибров 45 Дальность стрельбы снарядом ERFB-BB: - максимальная 39,6 км, - минимальная - 5,9 км, Максимальная скорострельность 6 выстр./мин. Боекомплект 40 выстрелов Угол наведения по горизонтали, градус 120 Угол возвышения, максимум, градусы 70 Угол склонения, минимум, градусы -3.5

Источник: http://bastion-karpenko.ru/zuzana-slovakia/ ВТС «БАСТИОН» A.V.Karpenko
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07.06.2022 17:55 Відповісти
Яке відношення Польща має до словацької САУ - можеш пояснити?

Чи до чого ти тут це накалякав?

А "Зірку Смерті" тобі не ліпше?
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07.06.2022 23:31 Відповісти
ну так давайте все купим ***** бачу грошей у жебраків,а чого не на Богдану з з 52 каліберною гарматою і теж ***** з цифровим керуванням,що слабо розгорнути завод заново,чи ви долбойоби тупі думаєте що ті гаубиц на наступний день після підписяння угоди будуть?
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08.06.2022 01:09 Відповісти
*****, зеленые твари угробили производство вооружения, одно из востребованных в мире.
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07.06.2022 17:58 Відповісти
Боти з криками

"Мародери", "Наживаються на війні" та іншими

Вже були?
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07.06.2022 18:01 Відповісти
Україні потрібно будувати ЗАВОДИ з виробництва озброєння!
У нас багато розробок, які потрібні і нам самим, і яке ми можемо обміняти на закордонне озброєння.
А "все купувати" - ніяких грошей не вистачить.
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07.06.2022 18:06 Відповісти
На территории союзников.
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07.06.2022 18:10 Відповісти
Збірка там, а частини у нас в різних місцях можно.і не державні.
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07.06.2022 18:39 Відповісти
поки не буде надійної протиракетної оборони, не буде ніяких військових заводів

подивіться у що рашисти перетворили Дарницький вагоноремонтний всього лише кількома ракетами по міліону доларів !

а надійної ПРО не буде ніколи, бо її не існує
надійна ПРО це ядерний фугас в сторону агресора
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07.06.2022 19:07 Відповісти
зелох розвалив український впк, а тепер будемо влазити у кредити на багато поколінь вперед і забезпечувати роботою польську економіку.
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07.06.2022 18:07 Відповісти
А где лендлиз?
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07.06.2022 18:09 Відповісти
В пути.
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07.06.2022 18:11 Відповісти
Та шо ж ти всюди Ленд-лізом цікавишся?

Тобі відповідають, а ти знову цікавишся!

Ти для цього тут зареєструвався?

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Реєстрація:13.05.2022
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07.06.2022 19:06 Відповісти
Слава найвселеннешому Зе не то шо "барыга" деребанил на асхвальте.😢
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07.06.2022 21:35 Відповісти
ну що ж вітаю радісну худібку зі смертю БТР-4,Богдани,Нептуна,Дозора,Вільхи,Сапсана та багатьох інших розробок,зелена кінча замість евакуації наших заводів ВПК,в безпечні місця,і відновлення виробництва,а за майже 4 місяці це можна було зробити,вирішила тупо все купувати.готуйтесь бидло ПЛАТИТИ і ПЛАТИТИ ЗА ВСЕ,від шкарпеток,до ракет,бо з таким відношенням цих ********* до наших виробників,*** вони що будуть тут відновлювати випускати,"хуже ж нє будєт",так худоба?
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08.06.2022 01:19 Відповісти
как минимум Богдана - безперспективный и сырой хлам
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08.06.2022 03:12 Відповісти
 
 