Польща і Україна підпишуть один із найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років, - Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький поінформував, що Польща й Україна підпишуть один із найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у твіттері канцелярія польського прем'єра.

"Наразі ми підписуємо один із найбільших збройових контрактів за останні три десятиліття - продаж зброї для українців, Україні. Ця зброя добре випробувана, і на сьогодні ми знаємо, що вона буде дуже важливою зброєю на полі бою", - сказав Моравецький.

Premier @MorawieckiM w #StalowaWola: Teraz podpisujemy jeden z największych kontraktów zbrojeniowych z ostatniego trzydziestolecia - sprzedaż broni dla Ukraińców na Ukrainę. Ta broń jest dobrze sprawdzana i już dziś wiemy, że będzie bardzo ważną bronią na polu walki. pic.twitter.com/Plw8E5qnEG — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 7, 2022

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