З початку війни 3 250 військовозабов'язаних чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон, - ДПСУ

З початку повномасштабної війни, 24 лютого, було затримано 3 250 військовозабов'язаних чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон України.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"На жаль, продовжують мати місце спроби незаконного перетину кордону, особливо чоловіками, громадянами України віком від 18 до 60 років, оскільки такій категорії громадян на даний момент тимчасово обмежено виїзд за межі країни. Зокрема, на зеленій ділянці кордону (це поза пунктами пропуску) з 24 лютого нами було затримано вже 3 250 таких осіб", – сказав Демченко на брифінгу.

За його словами, деякі чоловіки намагалися виїхати за межі України, використовуючи підроблені документи. Зокрема, Держприкордонна служба виявила 900 таких осіб.

Читайте також: Прикордонник і митник за 6 тис. дол. надавали "послуги" з переміщення військовозабов'язаних чоловіків через кордон, - Нацполіція. ФОТО