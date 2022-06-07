З початку війни 3 250 військовозабов'язаних чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон, - ДПСУ
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З початку повномасштабної війни, 24 лютого, було затримано 3 250 військовозабов'язаних чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон України.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
"На жаль, продовжують мати місце спроби незаконного перетину кордону, особливо чоловіками, громадянами України віком від 18 до 60 років, оскільки такій категорії громадян на даний момент тимчасово обмежено виїзд за межі країни. Зокрема, на зеленій ділянці кордону (це поза пунктами пропуску) з 24 лютого нами було затримано вже 3 250 таких осіб", – сказав Демченко на брифінгу.
За його словами, деякі чоловіки намагалися виїхати за межі України, використовуючи підроблені документи. Зокрема, Держприкордонна служба виявила 900 таких осіб.
Будь ласка, зачекайте...
А Суркіси з якого дива стали "зе-слугами"?
Цікаво, вам за подібні коменти платять, чи ви ентузіаст?
1) Суркіси всім кодлом перетнули кордон абсолютно незаконно - тебе це влаштовує? відповідай!
2) Баканов, Єрмак, вся зелена ******** команда була повністю відсутня перші три тижні війни - тебе це влаштовує? справді?
3) Портнови, Татарови - де були вони? ти знаєш, що вони один одному влаштовували виїзд? ти знаєш, що вони вороги УКраїни? ти взагалі при пам'яті, чучело? кому ти пишеш свої висери?????
Ти диви... на шаріка хотіли проскочити замість занести прикордонникам
А взагалі, краще б це легалізували. Заплатив в казну, поїхав по своїм ділам. Воювати вони всеодно не будуть, а так 1) зменшення корупції на таможні, 2) додаткове надходження бабла, 3) виїзд тих, хто на той момент не хоче воювати, шоб під ногами не плутався.
От тільки я думав, що повномаштабна війна почнеться в 2023 році, коли Зєля ще більше все розвалить.
Тут такие хомяки на Мерсах и Бентли с украинскими номерами - им на фронте прогулы с первых дней пишут.
Отели проживания соответствуют.
Например отель Тайм
1-Повинні заохочувати молодь призивного віку і навчати їх не тільки тех. і фіз. але й морально-патріотично. Не кажучи про 8-років кажу що за ці 3-міс. війни можна і потрібно було набрати 500-700 тис. тільки піхотинців -це реально і вишкулити з них бійців а не смертників в окопах. Але влада діє по принципу мокшанських боліт-ви самі знаєте кого там беруть.
2-Те що кажуть про резерв 700тис -маячня . 700тис.це всі люди і роди військ залучених до війни від МВС СБУ і до ЗСУ ГРУ ССО . І в нас зараз НЕ має достатньо резерву навіть ЗСУ щоб ледь стримувати орків. Бо діло не в людях вони є діло в грошах які ідуть не на те і не туди.
Резюмую без прикрас-діло йде або до здачі багатьох обл. Укр. з багатьма втратами-щоб потім сказати МИ ЖЕ піталісь нєбіло оружия. І в цьму військові не винні ( Або ВСІ ЛЮДИ хто може тримати зброю зберуться в останній РЕЙД для багатьх з орків і виріже ці 200тис мокшанських з нашої землі! Я за другий варік .Краще померти ніж жити як кацап ! Слава Україні ЗСУ і всім патріотам.
1. Официальный платный выезд - в пользу ВСУ.
2. Ограничение или полная заморозка счетов - а то эти пассажиры и при бабле и на шее у принимающей стороны одновременно. Пусть работают и платят налоги.
3. Сокращение срока действия украинского загранпаспорта: 6м, 12м, опционально
2. Ну і так, що це за трактування "особливо чоловіками"? А кому ОКРІМ чоловіків заборонено перетинати кордон? І чому ні слова нема про "великий ісход докторИНЬ", які тисячами перед війною змились за кордон?
3. А як там з європейскими цінностями рівності чоловіків і жінок передж законом, рівноправ"я на 100% і на 100% рівності? А, ну то буде в мирний час, ясно, чоловіки і жінки рівні, але жінки "ж ражают", з 1 дитиною в 35 і рівнем народжуваності в 1.1 дитину на жінку, що вдвое нижче чим вихід в нуль по населенню... Дорогі друзі, давайте думайте ЩО ви будете давати чоловікам як класу, навзамін праву на ЖИТТЯ, а то поки що у нас лише привілеї жінкам і дискримінація чоловіків задля того щоб "всім було добре", ну тобто тим чоловікам які захищают, ні, не Уркаїну, а інтереси жінок при владі, і жінкам, але відкрию секрет і тим і другим - без чоловікім і тим і другим *****, і починайте думати, ЩО ВИ можете зробити щоб чоловіки не подумали що вони гинуть просто щоб фємки кричали про пригнічення вибиваючи гранти, щоб багаті *** і пьозди получали більше грошей за рахуно смертей чоловіків, і щоб не було такого, що потом виявиться що чоловікам ніхто нічого не винен, а лише чоловіки ВСІМ, бо тільки це вспливе я повторюю - вам ***** буде.
если люди призывного возраста просто сидят и их не берут на войну?
кто нибудь знает ответ на этот вопрос?
власть должна не заставлять, а делать все чтобы ей доверяли и сами хотели защищать свою страну
"1. Перевірити обставини та підстави для виїзду за кордон громадян Олександра Петровського та Еміля Арутюняна під час воєнного стану." Джерело: https://censor.net/ua/n3345820