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З початку війни 3 250 військовозабов'язаних чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон, - ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

держприкордонслужба

З початку повномасштабної війни, 24 лютого, було затримано 3 250 військовозабов'язаних чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон України.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"На жаль, продовжують мати місце спроби незаконного перетину кордону, особливо чоловіками, громадянами України віком від 18 до 60 років, оскільки такій категорії громадян на даний момент тимчасово обмежено виїзд за межі країни. Зокрема, на зеленій ділянці кордону (це поза пунктами пропуску) з 24 лютого нами було затримано вже 3 250 таких осіб", – сказав Демченко на брифінгу.

За його словами, деякі чоловіки намагалися виїхати за межі України, використовуючи підроблені документи. Зокрема, Держприкордонна служба виявила 900 таких осіб.

Читайте також: Прикордонник і митник за 6 тис. дол. надавали "послуги" з переміщення військовозабов'язаних чоловіків через кордон, - Нацполіція. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
"Зокрема, на зеленій ділянці кордону"

Ти диви... на шаріка хотіли проскочити замість занести прикордонникам

А взагалі, краще б це легалізували. Заплатив в казну, поїхав по своїм ділам. Воювати вони всеодно не будуть, а так 1) зменшення корупції на таможні, 2) додаткове надходження бабла, 3) виїзд тих, хто на той момент не хоче воювати, шоб під ногами не плутався.
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07.06.2022 17:40
+13
Оце так порушення - хотіли виїхати з України, в нас що Північна Корея чи Зебіленд? В нас і так добровольців багатьох не беруть тому що в армії достатньо людей, а тут ще Зебіл людей не випускає коли в країні дуже багато людей залишилось без роботи
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07.06.2022 17:42
+12
Эти две гниды в Варшаве.
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07.06.2022 17:51
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Це справжні поцрєоти...
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07.06.2022 17:36 Відповісти
Ще більше пересікло.
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07.06.2022 17:38 Відповісти
Помирають бідні(
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07.06.2022 17:54 Відповісти
Знаю декілька дістрофіків it-ішників вони купили медичні довідки, чи яйця квадратні чи спина чухається та в перші дні війни прорвалися в Польщу - "патрійОти"....
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07.06.2022 17:56 Відповісти
То чому ж ти досі в поліцію заяву не написав, яйцеголовий Гей---мере?
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07.06.2022 18:04 Відповісти
та ви шо. і багато з них перетнули. і більшість із них були зе-слуги, всякі там баканови, суркіси, родичі зеленського і тагдаліє. і шо?
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07.06.2022 17:38 Відповісти
Баканов коли і шо перетинав? Він в Україні.
А Суркіси з якого дива стали "зе-слугами"?

Цікаво, вам за подібні коменти платять, чи ви ентузіаст?
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07.06.2022 17:44 Відповісти
Я особисто знаю депутата мажоритарника зі слуг що ошивається тут у фітнес залі у Відні!!!
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07.06.2022 18:06 Відповісти
А Вам не важко буде переказати йому смачного ляща від вдячних українців? Або, просто, дати по хлібалу від душі? Нє?
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07.06.2022 19:37 Відповісти
В Австрії за це посадять...
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07.06.2022 20:38 Відповісти
Поряд з вами ошивається покидьок? Ну то тягнить його назад в Україну. Чи хоча б фамілію назвіть. А то "суркіси-баканови" - правда має бути правдивою.
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07.06.2022 20:46 Відповісти
ти хто такий?
1) Суркіси всім кодлом перетнули кордон абсолютно незаконно - тебе це влаштовує? відповідай!
2) Баканов, Єрмак, вся зелена ******** команда була повністю відсутня перші три тижні війни - тебе це влаштовує? справді?
3) Портнови, Татарови - де були вони? ти знаєш, що вони один одному влаштовували виїзд? ти знаєш, що вони вороги УКраїни? ти взагалі при пам'яті, чучело? кому ти пишеш свої висери?????
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07.06.2022 19:18 Відповісти
Да вы шо , а как же Петровский перешёл кардон, он же Нарик , и куча других ,ну очень уважаемых людей . А то что у вас дырка есть в Запорожской области , а дальше Крым , расия, Турция, или Грузия на выбор
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07.06.2022 17:39 Відповісти
У них израильские пасспортs, со всем уважением
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07.06.2022 17:48 Відповісти
А что за дырка в Запорожской области?
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07.06.2022 17:49 Відповісти
"Зокрема, на зеленій ділянці кордону"

Ти диви... на шаріка хотіли проскочити замість занести прикордонникам

А взагалі, краще б це легалізували. Заплатив в казну, поїхав по своїм ділам. Воювати вони всеодно не будуть, а так 1) зменшення корупції на таможні, 2) додаткове надходження бабла, 3) виїзд тих, хто на той момент не хоче воювати, шоб під ногами не плутався.
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07.06.2022 17:40 Відповісти
Другу дуже цікаво, як ти опинився в Нідерландах під час військового стану
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07.06.2022 17:50 Відповісти
Я там опинився не під час військового стану, а трошки раніше. Коли натовп довбойобів обрав Зєлю. Я сказав собі, що ми на порозі великого шухєра, спакувався та поїхав. Всі наступні дії зелених тільки підтверджували правильність прийнятого рішення.
От тільки я думав, що повномаштабна війна почнеться в 2023 році, коли Зєля ще більше все розвалить.
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07.06.2022 17:56 Відповісти
Підтримую, коллєга. Мій знайомий який казав в 2019 вірив в Ще, зараз хрєн без солі доїдає!!
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07.06.2022 18:08 Відповісти
это целых два полка полной комплектации советской армии. Но ни слова про принятые меры...
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07.06.2022 17:41 Відповісти
Якщо порахувати тих, хто виїхав через касу митниці, а також по зв'язках з кваталом95, то там декілька девізій можна набрати. А на бабло,яке осіло у кишенях митників і чиновників за таку процедуру, легко організовується військова техніка для цих новостворених дивізій.
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07.06.2022 17:48 Відповісти
Та з них такі воюваки, що краще не треба
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07.06.2022 17:49 Відповісти
В цю статистику включені друзі зе-команди: портнов з сином, суркіс з 20-річними онуками, тупіцкий з погрібінським?
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07.06.2022 17:42 Відповісти
Оце так порушення - хотіли виїхати з України, в нас що Північна Корея чи Зебіленд? В нас і так добровольців багатьох не беруть тому що в армії достатньо людей, а тут ще Зебіл людей не випускає коли в країні дуже багато людей залишилось без роботи
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07.06.2022 17:42 Відповісти
Саме так. Тільки воно ніде не обліковується
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07.06.2022 18:09 Відповісти
А можна оголосити конкретні цифри по депутатах? Бажано з прізвищами і назвами політсил, які вони представляють.
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07.06.2022 17:44 Відповісти
и где они сейчас?
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07.06.2022 17:45 Відповісти
Эти две гниды в Варшаве.
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07.06.2022 17:51 Відповісти
Ти нє панімєш, ето другоє. Ето сваі.
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07.06.2022 17:58 Відповісти
Та і нехай. Толку з них
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07.06.2022 17:46 Відповісти
тоже согласен...5 штук в кассу Страны и пусть валят... хочешь еще продлить..на пол-года, плати еще 5 штук...
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07.06.2022 17:52 Відповісти
10 тыс-и пусть валят. 5 тыс-это слишком мало
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07.06.2022 19:56 Відповісти
5 тысяч уе - это более чем достаточно. Разумеется, что не 5 тыс грн.
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07.06.2022 20:48 Відповісти
Погранцы, а вот эти два ушлёпка законно пересекли границу? Или эти утырки не военнообязанные? Один легенерат срётся без остановки, а второй имбецил ссытся без перерыва?
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07.06.2022 17:50 Відповісти
Нет, у них официально подтвержденные диагнозы: оба *********.
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07.06.2022 18:11 Відповісти
А скільки десятків тисяч за хабар перетнули?
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07.06.2022 17:55 Відповісти
А скільки відкосили від повісток?
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07.06.2022 17:57 Відповісти
До речі, у відкритті кордонів для чоловіків під час війни, не зацікавлений в першу чергу Євросоюз. Зараз 3 млрд євро у місяць ЄС витрачає на наших біженців. Якщо до укр. баб доєднаються чоловіки, то мінімум 5 млрд євро прийдеться витрачати Європі на всю українську вечірку. і це матиме іще більш катастрофічну картину для економіки єврозони, яка зараз у дупі.
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07.06.2022 17:57 Відповісти
Приезжайте в Молдову, всё покажу

Тут такие хомяки на Мерсах и Бентли с украинскими номерами - им на фронте прогулы с первых дней пишут.
Отели проживания соответствуют.
Например отель Тайм
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07.06.2022 18:01 Відповісти
Я из таких же, да. На кубике. А соседи - тоже полный набор мужиков, чиновников на ренжах и мерсах. Тут наших дох** и больше
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07.06.2022 18:14 Відповісти
Грабить их нужно,и обсцыкать потом.
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07.06.2022 18:25 Відповісти
Воювати повинні провесіонали і ті хто хоче бути ними.
1-Повинні заохочувати молодь призивного віку і навчати їх не тільки тех. і фіз. але й морально-патріотично. Не кажучи про 8-років кажу що за ці 3-міс. війни можна і потрібно було набрати 500-700 тис. тільки піхотинців -це реально і вишкулити з них бійців а не смертників в окопах. Але влада діє по принципу мокшанських боліт-ви самі знаєте кого там беруть.
2-Те що кажуть про резерв 700тис -маячня . 700тис.це всі люди і роди військ залучених до війни від МВС СБУ і до ЗСУ ГРУ ССО . І в нас зараз НЕ має достатньо резерву навіть ЗСУ щоб ледь стримувати орків. Бо діло не в людях вони є діло в грошах які ідуть не на те і не туди.
Резюмую без прикрас-діло йде або до здачі багатьох обл. Укр. з багатьма втратами-щоб потім сказати МИ ЖЕ піталісь нєбіло оружия. І в цьму військові не винні ( Або ВСІ ЛЮДИ хто може тримати зброю зберуться в останній РЕЙД для багатьх з орків і виріже ці 200тис мокшанських з нашої землі! Я за другий варік .Краще померти ніж жити як кацап ! Слава Україні ЗСУ і всім патріотам.
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07.06.2022 18:10 Відповісти
Щоб вирізати, треба до них підійти, а вони і так уникають прямого зіткнення з ЗСУ, тупо відступають трохи і валять артою.
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07.06.2022 19:43 Відповісти
срочно нужен закон о лишении гражданства.
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07.06.2022 18:17 Відповісти
Чтобы я предложил.
1. Официальный платный выезд - в пользу ВСУ.
2. Ограничение или полная заморозка счетов - а то эти пассажиры и при бабле и на шее у принимающей стороны одновременно. Пусть работают и платят налоги.
3. Сокращение срока действия украинского загранпаспорта: 6м, 12м, опционально
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07.06.2022 18:20 Відповісти
А от Суркіси, Портнови, зе-командівці молодці - добавили в ДПСУ.
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07.06.2022 18:25 Відповісти
Всего-то, я то думал миллионы, во всяком случае так хотел бы **********.
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07.06.2022 18:27 Відповісти
1. Це ДУЖЕ мало, це настільки мало, що ви навіть не уявляєте. З раші втекло 2 ляма чоловіків тільки тому, що МОЖЛИВО буде мобілізація.

2. Ну і так, що це за трактування "особливо чоловіками"? А кому ОКРІМ чоловіків заборонено перетинати кордон? І чому ні слова нема про "великий ісход докторИНЬ", які тисячами перед війною змились за кордон?

3. А як там з європейскими цінностями рівності чоловіків і жінок передж законом, рівноправ"я на 100% і на 100% рівності? А, ну то буде в мирний час, ясно, чоловіки і жінки рівні, але жінки "ж ражают", з 1 дитиною в 35 і рівнем народжуваності в 1.1 дитину на жінку, що вдвое нижче чим вихід в нуль по населенню... Дорогі друзі, давайте думайте ЩО ви будете давати чоловікам як класу, навзамін праву на ЖИТТЯ, а то поки що у нас лише привілеї жінкам і дискримінація чоловіків задля того щоб "всім було добре", ну тобто тим чоловікам які захищают, ні, не Уркаїну, а інтереси жінок при владі, і жінкам, але відкрию секрет і тим і другим - без чоловікім і тим і другим *****, і починайте думати, ЩО ВИ можете зробити щоб чоловіки не подумали що вони гинуть просто щоб фємки кричали про пригнічення вибиваючи гранти, щоб багаті *** і пьозди получали більше грошей за рахуно смертей чоловіків, і щоб не було такого, що потом виявиться що чоловікам ніхто нічого не винен, а лише чоловіки ВСІМ, бо тільки це вспливе я повторюю - вам ***** буде.
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07.06.2022 18:37 Відповісти
Агонь Підтримую !!!
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07.06.2022 18:44 Відповісти
захищати країну - це священний обов"язок, які гроші в казну, навідь в Ізраілі до такого не додумались, відкосив від призиву виїхавши за кордон, при повернені(даркон на 10 років) ти дизертир і відповідне покарання і тому бажаючих мало
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07.06.2022 18:40 Відповісти
зачем ограничивать выезд, если нет всеобщей мобилизации?
если люди призывного возраста просто сидят и их не берут на войну?
кто нибудь знает ответ на этот вопрос?
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07.06.2022 18:45 Відповісти
Да кто не хочет воевать,он никогда и не будет.Нах Вы их ловите?? Заняться больше нечем.Вместо того чтоб тероборону в Херсоне,в Луганской-Донецких областях организовать,они уклонистов ловят..Ах,да...забыл,Херсон уже все....Там люди воевать хотели в первые дни,да военкоматы и СБУ все *********** и никто не отвечает ни за что до сих пор. Теперь все мужики типа крепостных-кто хочет на фронт-иди домой,кто не хочет-к ногтю смерд! От параши,мы мало чем в этом плане отличаемся.Человеку к примеру за 50,он должен в стране сидеть-боевая блд единица куева
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07.06.2022 19:21 Відповісти
в 14 году была очередь в боевые подразделения. и мотивация была серьезная
власть должна не заставлять, а делать все чтобы ей доверяли и сами хотели защищать свою страну
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07.06.2022 19:29 Відповісти
И что? Ну и куда их? На фронт? Они там просто сбегут или будут мешать. Воевать они не будут, это очевидно. На них только зря потратят деньги на обмундирование и время на обучение. Не то время когда можно было дать ватник и винтовку с десятком патронов. Сейчас подготовка боевой единицы это тысячи долларов. Тупо так деньги разбазаривать.Посадить? И что? Кормить опять затраты. Выпустите людей. Может кто работу найдёт и пришлёт валюту семьям. Это плюс в бюджет. Ну будут по домам сидеть без работы? Воевать они не пойдут. Большинство лучше в тюрьме посидит. Совок непобедим. ( никак. Нам наверное ещё лет 30 надо(
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07.06.2022 19:55 Відповісти
А що та із зверненням мера Дніпра Філатова щодо
"1. Перевірити обставини та підстави для виїзду за кордон громадян Олександра Петровського та Еміля Арутюняна під час воєнного стану." Джерело: https://censor.net/ua/n3345820
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07.06.2022 21:30 Відповісти
Всюди пишуть, що в нас багато людей і що хлопів не беруть в Армію, так чому тоді повістки в Тернополі роздають на заправках вже кілька днів підряд? Чи то тренд такий роздати повістки всім і тримати всіх на гачку, а може хочуть зібрати хабарі на місці ще до прикордонників...
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07.06.2022 22:13 Відповісти
А що їм ще робити якщо їх совки закрили і не випускають за кордон? Право на перетин кордону залежить від твого статевого органу. Це тотальний совок та ганьба.
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07.06.2022 22:36 Відповісти
После несложных вычислений и оценки рисков, некоторые почему-то решают, что достигнуть достатка и безопасности для отдельно взятой семьи быстрее и проще путем бегства с Родины, чем путем ее защиты с оружием в руках, а затем многолетнего труда по ее восстановлению. И потом, если они попадут в армию и погибнут, то уже не смогут любить свою страну. Так что это даже патриотично.
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08.06.2022 01:09 Відповісти
 
 