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Окупанти потерпають від спеки в утепленій формі: "У нас сейчас жара началась, ##ать. Мы без воды сидим. И форма, которая осенняя", - перехоплення СБУ. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Настання червня стало справжнім "сюрпризом" для загарбників, адже вони розраховували захопити Україну ще в лютому. Тож потрапили на нашу територію в утепленій формі, а нове обмундирування їм ніхто не завозить.

Про це свідчать телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас сейчас жара началась, ##ать, со вчерашнего дня. Поставка воды прекратилась. Мы без воды сидим. В последнее время жарко. Тут уже и жара, и пацаны тоже все в ах#е сидят. Морально подавлены. И форма, которая осенняя была, так и есть", - говорить окупант своєму знайомому в рф.

Він додає, що днями чекали заміну для себе, але "в итоге х#й – сидим дальше". До того ж, щодня фіксуються нові втрати серед окупантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Нас #бут, жрать нечего": Окупанти знову почали їсти собак через проблеми із забезпеченням, - перехоплення СБУ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+36
Нічого страшного, незабаром потраплять в холодильник...
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07.06.2022 18:10
+36
вони мріють про рефрижератор
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07.06.2022 18:37
+24
От приїдуть РСЗВ новенькі, тоді дійсно відчуєте справжню жару
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07.06.2022 18:07
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ну и что, разграбят что-нибудь у будет летняя
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07.06.2022 18:04 Відповісти
вони мріють про рефрижератор
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07.06.2022 18:37 Відповісти
Тупі касаби не розуміють, що поки потіють доти живі
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07.06.2022 19:37 Відповісти
Сподіваюся, у найближчому майбутньому - різачка і бігунка. А згодом червінка.
В останню кримську війну кацапи втратили від бойових дій не більше, ніж через дизентирію і холеру, які впіймали в Причерноморї.
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07.06.2022 22:37 Відповісти
Форма - фигня. А вот без подвоза воды в степях юга Украины пипец. Пусть кацапы урину пьют.
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07.06.2022 18:43 Відповісти
Поц кацапский, вали из Украины, пока не поздно - завтра вам дубленки привезут.
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07.06.2022 19:52 Відповісти
От приїдуть РСЗВ новенькі, тоді дійсно відчуєте справжню жару
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07.06.2022 18:07 Відповісти
Жар костей не ломит.
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07.06.2022 21:18 Відповісти
Хай роздягаються і вимазуються коров"ячим лайном - і не жарко буде і камуфляж - воно зеленкувате!
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07.06.2022 18:09 Відповісти
хай своїм вимазуються.
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07.06.2022 18:22 Відповісти
ну и...шоб у них там все повыпревало... под корень))))
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07.06.2022 18:10 Відповісти
Нічого страшного, незабаром потраплять в холодильник...
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07.06.2022 18:10 Відповісти
або будуть в землі
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07.06.2022 18:43 Відповісти
Ласкаво просимо до пекла-кацапскі ублюдкі...
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07.06.2022 18:11 Відповісти
Стояв ращьот кацапський,
Міномьотчиків підрозділ,
Їбальники довольні,
На ротацію є дозвіл.
Аж раптом їбануло
Й обірвалося життя,
А разом з тим здоровля
Бойового москаля.
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07.06.2022 18:19 Відповісти
Або так:
Більше вам не пить бояру
Ми вас суки ********
І станцюєм, на кістках!
Не прийде за вами мамка
не залишиться уламка
По вітру полетить прах
Ех, завзяття й праця щира
Кожного чека сокира
Ми уже за вами йдем!
Як тобі єщенє страшно?
Ну тоді дивись уважно
Як ми вас, суки, їбем!
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07.06.2022 18:24 Відповісти
Але це не заважає їм захоплювати нові населені пункти на сході і на Харківщини
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07.06.2022 18:22 Відповісти
Пусть тогда голыми бегают кацапские твари. Все равно будут подыхать здесь.
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07.06.2022 18:24 Відповісти
Может им ещё гуманитарку и ножек Байдена.
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07.06.2022 18:24 Відповісти
Ножки паука пусть едят, жывотные.
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07.06.2022 18:28 Відповісти
Кіна на лопаті...
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07.06.2022 19:32 Відповісти
Украинская микроволновочка, дебилы, ***!..
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07.06.2022 18:25 Відповісти
Немытым не привыкать. Сзади ширинку сделают и будут под хвост друг дружке проветривать
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07.06.2022 18:26 Відповісти
А на що вони сподівалися? Українська природа - то вона до своїх лагідна, а вас покидьків спече й райдугою посміхнеться з результату
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07.06.2022 18:27 Відповісти
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07.06.2022 18:31 Відповісти
Пильнуйте тих, хто пішов посцяти- " нє дайтє друх друху памєрєть!;.
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07.06.2022 18:34 Відповісти
Воду со слабительным дать
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07.06.2022 18:38 Відповісти
Дуже цінна інформація добута нашими лицарями плаща і кінджала...Слава СБУ!
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07.06.2022 18:41 Відповісти
СБУ таким чином до войны прослушивали бизнес, а затем кошмарили бизнесменов и требовали откаты. А теперь слушают кацапню. Слава прослушка!!!
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07.06.2022 22:20 Відповісти
То им холодно, то им жарка! Нытики!
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07.06.2022 18:44 Відповісти
Здохніть просто,кацапня смердюча,і все буде ОК.
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07.06.2022 18:44 Відповісти
так зачем сохнут по имперству? Без помпы и шума: Норвегия передала Украине 20 модернизированных гаубиц M109 натовского калибра 155 мм. Вот кто заслуживает украинского зерна со скидочкой...
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07.06.2022 18:45 Відповісти
Жаль, что не зимняя форма у этих звездорасов - потники-ватники
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07.06.2022 18:49 Відповісти
Краще про наших думайте.
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07.06.2022 18:51 Відповісти
копайте ямы, глубиной 2 метра и остужайтесь пока там....)))
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07.06.2022 18:57 Відповісти
Ноет тварь,жарко ему, а не хочет он по-афгански: в ковёр с перцем и на солнце....
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07.06.2022 18:59 Відповісти
Окупантам стало душно в теплих байкових трусах.
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07.06.2022 19:08 Відповісти
А нащо про цi перехоплення писати? Це зайвий раз дозволяе окупаетам без розвiдки виправляти помилки.
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07.06.2022 19:12 Відповісти
Ага.Зараз побіжать і виправлять помилки.
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07.06.2022 21:34 Відповісти
І ЯК вони "виправлять" будуть? Ти собі можеш уявить що таке - переодягнуть у літню форму ПІВТОРИ СОТНІ ТИСЯЧ людей? Це треба дать команду старшинам підрозділів скласти "ростовку" на кожний підрозділ Потім направить у відділи забезпечення Там "ростовки" повинні розглянуть і скласти заявку "нагору" В Управліннях тилу (в Росії) повинні відібрать відповідну кількість форми та голвних уборів і взуванки по розмірах Потім дать команду на центральні склади На центральних складах повинні відібрать відповідні розміри і завантажить у вагони Відправить в Україну - на армійські склади Потім розвезти (згідно заявок) на склади в/ч Потім старшини повинні прибуть туди отримать форму на підрозділи і видать у підрозділах І все це - підчас ведення активних бойових дій
ТИ уявляєш - ЯКИЙ це "ПИ*ДЕЦ?!!! Я - знаю!
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08.06.2022 11:02 Відповісти
СБУ у нас займається тільки перехопленням тупорилих розмов тих кацапських дегенератів?
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07.06.2022 19:23 Відповісти
мне показалось или это днровское "войско"
по говору
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07.06.2022 19:30 Відповісти
В рефрижераторе охладишься
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07.06.2022 19:30 Відповісти
Пусть не переживают, в аду тоже не холодно.
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07.06.2022 19:49 Відповісти
Очередной вброс СБУ. Пусть посмотрят в чем наши воюют, у все есть летняя форма, каски и бронижелеты? Вот с этим пусть разбираються. Почему не было закуплено? Все на волонтерах.
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07.06.2022 20:24 Відповісти
Мля... ці байки від ЗЕ Президента, як рашистам сложна а про наших хлопців і їх упороте командування і їх усрату амуніції - ми не пишемо так?

Ну все, тепер вспотілий рашист в зимній формі почне гірше воювати так?
Ще 2-3 арестовичских тижня і окупант видихнеться, так?

Всі мужики йдіть воювати, крім політиків, прокурів, суддей і податківців, так?

Ви здохнете але мудра влада залишиться керувати, так?

То так і пишіть, моральні ви уродци
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08.06.2022 18:41 Відповісти
 
 