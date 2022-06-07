Окупанти потерпають від спеки в утепленій формі: "У нас сейчас жара началась, ##ать. Мы без воды сидим. И форма, которая осенняя", - перехоплення СБУ. АУДIО

Настання червня стало справжнім "сюрпризом" для загарбників, адже вони розраховували захопити Україну ще в лютому. Тож потрапили на нашу територію в утепленій формі, а нове обмундирування їм ніхто не завозить.

Про це свідчать телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас сейчас жара началась, ##ать, со вчерашнего дня. Поставка воды прекратилась. Мы без воды сидим. В последнее время жарко. Тут уже и жара, и пацаны тоже все в ах#е сидят. Морально подавлены. И форма, которая осенняя была, так и есть", - говорить окупант своєму знайомому в рф.

Він додає, що днями чекали заміну для себе, але "в итоге х#й – сидим дальше". До того ж, щодня фіксуються нові втрати серед окупантів.

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