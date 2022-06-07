Путіна не зупинить задобрювання. Його зупинять важке озброєння і жорсткі міжнародні санкції, - МЗС

Заяви РФ про готовність зупинити війну ще в березні, і те, що Україна тоді нібито відкинула цю пропозицію, є "відвертою брехнею" і "черговим вкидом російської пропаганди".

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Для деяких західних діячів, які досі вірять в діалог з Путіним, має нарешті стати зрозумілим: Росія не зацікавлена в переговорах. Росія не хоче миру. Росія прагне знищити українців. Як вже зазначав Дмитро Кулеба, зволікання із допомогою Україні лише надає російському режиму більше простору для агресії проти України. Путіна не зупинить задобрювання. Його зупинять РСЗВ та інше важке озброєння, яким Україна зможе захищати свою землю, а також ще більш жорсткі міжнародні санкції, які мають включати заборону на російський експорт та газове ембарго", – написав він у фейсбуці.

Раніше російське видання "Известия" з посиланням на неназваного співрозмовника повідомило, що Москва була готова зупинити "спецоперацію" ще у березні під час переговорів делегацій в Анталії.

"Тоді Україна сама запропонувала нейтральний статус та гарантії безпеки без включення до них Донбасу та Криму. Володимир Путін був готовий піти на цей крок, але на Україну натиснув Захід, і тому Київ відкликав свою пропозицію", – написало російське видання.

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Речник МЗС України назвав це повідомлення "відвертою брехнею" і наголосив, що тоді в Анталії Кулеба порушував єдине питання – відкриття гуманітарних коридорів.

"Співрозмовник "Известий" – черговий вкид російської пропаганди. РФ готує підґрунтя для подальшої незаконної асиміляції захоплених районів в Херсонській та Запорізькій областях, вигадуючи виправдання продовженню війни проти України", – наголошує Ніколенко.