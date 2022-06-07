Путіна не зупинить задобрювання. Його зупинять важке озброєння і жорсткі міжнародні санкції, - МЗС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Заяви РФ про готовність зупинити війну ще в березні, і те, що Україна тоді нібито відкинула цю пропозицію, є "відвертою брехнею" і "черговим вкидом російської пропаганди".
Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Для деяких західних діячів, які досі вірять в діалог з Путіним, має нарешті стати зрозумілим: Росія не зацікавлена в переговорах. Росія не хоче миру. Росія прагне знищити українців. Як вже зазначав Дмитро Кулеба, зволікання із допомогою Україні лише надає російському режиму більше простору для агресії проти України. Путіна не зупинить задобрювання. Його зупинять РСЗВ та інше важке озброєння, яким Україна зможе захищати свою землю, а також ще більш жорсткі міжнародні санкції, які мають включати заборону на російський експорт та газове ембарго", – написав він у фейсбуці.
Раніше російське видання "Известия" з посиланням на неназваного співрозмовника повідомило, що Москва була готова зупинити "спецоперацію" ще у березні під час переговорів делегацій в Анталії.
"Тоді Україна сама запропонувала нейтральний статус та гарантії безпеки без включення до них Донбасу та Криму. Володимир Путін був готовий піти на цей крок, але на Україну натиснув Захід, і тому Київ відкликав свою пропозицію", – написало російське видання.
Речник МЗС України назвав це повідомлення "відвертою брехнею" і наголосив, що тоді в Анталії Кулеба порушував єдине питання – відкриття гуманітарних коридорів.
"Співрозмовник "Известий" – черговий вкид російської пропаганди. РФ готує підґрунтя для подальшої незаконної асиміляції захоплених районів в Херсонській та Запорізькій областях, вигадуючи виправдання продовженню війни проти України", – наголошує Ніколенко.
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А не в бункере ли зеленского прячется портнов?
"Рада з відновлення Портнова" та інші причини, чому навіть після перемоги справедливих судів може не бути
Згортання судової реформи, президентська Рада з відновлення Портнова і інші причини, чому з таким підходом і після перемоги в нас не буде справедливих судів.
Запросили мене днями долучитися до роботи Ради з відновлення після війни, яку створив президент. Я, звісно ж, погодився, бо завдання надважливе.
Пару тижнів тому взяв участь в установчому засіданні групи "Юстиція", кураторами якої виявилися:
Олег Татаров, Андрій Смирнов (обидва - заступники голови Офісу президента, близькі до Андрія Портнова);Андрій Костін, голова профільного комітету ВР (який чимдуж блокував на цій посаді судову реформу);генпрокурорка Ірина Венедіктова;міністр юстиції Денис Малюська.
Там оголосили, зокрема, що етап "модернізація" запланований на… 2026 рік.
Запрошень приєднатися безпосередньо до розробки планів відновлення я вже не отримав. Очевидно тому, що групою, яка займається безпосередньо судами, керує суддя Богдан Моніч.
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Останній, хто не знає, - той самий голова Ради суддів, який отримав цю посаду за сприяння голови ОАСК Павла Вовка. Він же буквально за пару місяців до повномасштабної війни всіляко блокував президентську ж реформу Вищої ради правосуддя.
Тут нам уже стало просто цікаво - а чи є в складі групи з судової реформи хоч один представник неурядових структур, бо, як виявилося, "не взяли" не тільки мене.
Знайшли одного. Ним виявився представник ВГО "Асоціація платників податків України". Який творчий доробок в реформі судів цієї шанованої ГО, запитаєте ви? А такий, що відразу в два органи її управління входить… Данило Гетьманцев, який є секретарем усієї Ради з відновлення.
У сухому залишку маємо:
підгрупу з судової реформи, якою керує представник судової мафії;групу, якою керують друзі Портнова;Раду, якою керує автор порівняння оподаткування з обскубуванням гусей, що його вимагають звільнити 16 000+ підприємців з усієї України за профнепридатність і величезну загрозу економіці.
Недавно також вийшло інтерв'ю вже згаданого вище Андрія Смирнова, де він описує конституційну судову реформу часів Порошенка як "ганебне явище" і каже, що її "треба згортати", а також відверто заявляє про плани ліквідації Конституційного Суду.
Не знаю, які цілі переслідував пан Смирнов, але мені складно уявити заяву на тему судів, яка може нашкодити більше. Особливо зараз, коли вирішується питання нашого кандидатства в ЄС.
Ми часто критикували кінцевий результат судової реформи Порошенка. Але самі зміни до Конституції 2016 року є явним позитивом і вважаються одним із наших безумовних досягнень на Заході.
Оголосити про згортання цієї реформи зараз - це фактично сказати ЄС, що в ключовому питанні верховенства права ми посуваємося на клітинку десь 2015 року.
Незалежність конституційних і інших судів нових членів (Угорщини і Польщі) взагалі є одним із найбільш болючих питань для ЄС, бо там на ці інституції вже роками наступає політична влада. Це створює всередині самого ЄС величезні скандали і є причиною стійкої відрази багатьох столиць до його розширення на Схід.
Для чого оголошувати атаку на КС прямо зараз, як не для того, щоб сказати "бійтеся, з нами будуть ті самі проблеми, а імовірно, ще гірші" - для мене загадка.
Тож наразі на всіх рівнях за розробку майбутньої державної політики в сфері судів відповідають люди, які не просто є джерелом саме тих проблем, які потрібно вирішити. Вони ще й роблять усе можливе, щоб у найближчі роки ми не мали для цього жодних інструментів.
І це велика, дуже велика проблема.
P.S. Традиційно вже - при важливому виборі "писати чи не писати" я керуюся критерієм не "критикує чи не критикує владу", а "наближає чи не наближає перемогу". Про важливість для перемоги справедливих судів і вступу до ЄС, сподіваюся, додатково писати не треба.
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Михайло Жернаков, голова правління Фундації DEJURE, доктор юридичних наук, , опубліковано на сторінці автора у Фейсбук
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
ну сами знаете куда
давно кажу, що Кулеба там один притомний, серед дебільного зеленого шапіто.
і взагалі у МЗС хороших людей багато - Лана Зеркаль, Огризко, Клімкін, Наливайченко, Ганна Гопко, - всі патріоти, всі українці (а не совки, як убога зекоманда, тьху).
Цусиму с Японией и 1мировую помнит каждый рюсский Мудак...
И на это надо расчитывать. Никакие переговоры не дадут цели. Ему нужна вся Украина. Всё!
Поэтому для меня удивительны были вообще разговоры Зе-команды о переговорах.
Это оман и лукавство, рассказы для себя, полное незнание врага. И количество убитых его не остановит, и, даже боязнь за своих близких. Он волк на охоте. Нужно было только оружие,
которое про...ли то ли недолуги, то ли предатели, то ли просто идиоты. Привет из ФСБ!?
Запад помогает, но из жалости, а не из уважения, и это скоро закончится, бесплатных денег не бывает. Он знает, сколько богатых людей в Украине ничем не помогли , прячут у них в банках свои статки. Почему они должны тянуть у своих народов по требованию такой коррумпирован
ной страны.Почему во время войны идут ролики о прославлении власти,по глупости(?) которой началась такая война на истребление народа. Это недалёкость и идиотизм. И тут новоявленный
гражданин Невзоров со своими глубокими корнями знания Украины наврядли поможет.
Пусть сначала на курсах язык выучит. И, если нет 65лет, то согласно военного положения на фронт. Кстати, в этом же ключе, может путину дать гражданство Украины, и он будет уже
осознанно защищать своих людей - украинцев? Как говорят, моразм крепчал!