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Ворог не полишає спроб встановити контроль над Сєверодонецьком і готує наступ на Слов’янськ, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 07.06.2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Триває 104 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України і не полишає спроб встановити контроль над містом Сєверодонецьк.

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Протягом дня ворог обстріляв населені пункти Сеньківка Чернігівська області, Сопич, Константинівка, Старі Вирки та Велика Писарівка Сумської області.

На Харківському напрямку противник веде бої з метою утримання зайнятих рубежів, продовжує обстріли наших військ, мінує місцевість.

На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на місто Слов’янськ. Обстріляв райони населених пунктів Велика Комишуваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Червона Поляна та Шнурки.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 360 осіб, 212 літаків, 177 гелікоптерів, 1390 танків та 3416 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ та цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське та Метьолкіно.

На Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують штурмові дії в районі населеного пункту Комишуваха. Також, безуспішними виявилися ворожі спроби штурму у напрямку Світлодарська та Вуглегірської ТЕС.

Біля Нагірного, наші захисники завдали вогневого ураження підрозділам окупантів. Після невдалої спроби штурму, ворог відійшов на позиції, що займав раніше.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних бойових дій не вели.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджував на веденні розвідки, утриманні займаних рубежів та відновленні втрачених позицій. Крім того ворожі підрозділи, вогнем артилерії, намагаються не допустити створення сприятливих умов для ведення контрнаступу нашими військами у Херсонській та Миколаївській областях.

Також читайте: Українська авіація завдала ударів по ворогу на Херсонщині й Миколаївщині, - Генштаб

На Бессарабському напрямку суттєвих змін в обстановці не відбулося. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника задіяно для блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Інтенсивність застосування ворожої авіації, завдяки вдалим діям нашої протиповітряної оборони, знижена. Зусилля зосереджуються на підтримці дій наземного угруповання і завданні ракетних ударів по об’єктах інфраструктури в глибині території України.

У зв’язку з втратами особового складу та військової техніки противник продовжує активно використовувати цивільну інфраструктуру та ремонтно-відновлювальну базу у Луганській та Донецькій областях.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться в інформації Генштабу.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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07.06.2022 19:13
+2
Печально все это слышать получается у нас нет даже оборонного оружия что бы уверено сдерживать врага. Land lease подписан почти месяц назад уже достаточно время. П
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07.06.2022 19:40
+1
В Цей час Буба в інтерв'ю: "Для контрнаступу нам потрібно у 10 разів більше техніки, нам потрібно у 10 разів більше людей"...

Цікаво, хто йому калькулює?
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07.06.2022 19:23
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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07.06.2022 19:13 Відповісти
В Цей час Буба в інтерв'ю: "Для контрнаступу нам потрібно у 10 разів більше техніки, нам потрібно у 10 разів більше людей"...

Цікаво, хто йому калькулює?
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07.06.2022 19:23 Відповісти
В 10 разів більше людей це буде 7 мільйонів, якщо зараз 700 тищ. Такої армії даже в США немає. Це із розряду мільярд дерев.
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07.06.2022 22:00 Відповісти
Гадаю, щр правда. А що тут дивовижного?
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07.06.2022 19:31 Відповісти
Світлодарськ вже два тижні окупований!!!
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07.06.2022 19:27 Відповісти
Ze та артистович давно замочили путлера а сортире... а Гуманитарку коломойский отправил в Африку....братве из Мозамбика и Эфиопии....реально братва голодает...а Беня...мать Тереза...
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07.06.2022 19:29 Відповісти
"02.05.22 07:26 16 628 18

армія РФ (6504) війна (19127) Генштаб ЗС (1199)

Російські окупанти готують наступ на Слов'янськ та Сєверодонецьк, - Генштаб ЗСУ"

Йшов 35 день підготовки ворогом наступу на Слов'янськ...
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07.06.2022 19:29 Відповісти
Печально все это слышать получается у нас нет даже оборонного оружия что бы уверено сдерживать врага. Land lease подписан почти месяц назад уже достаточно время. П
показати весь коментар
07.06.2022 19:40 Відповісти
Ленд Лиз начнется с октября месяца. Уже ж давно объяснили. В США с октября новый финансовый год. Раньше они в бюджете не нарисуют расход на содержание Украины. Пока же мы получаем военную помощь за счёт грантов от союзников. 40 миллиардов от Байдена, это помощь, чтобы подержаться до Ленд-Лиза.
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29.06.2022 08:54 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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07.06.2022 20:32 Відповісти
 
 