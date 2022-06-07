Домовленості щодо розблокування портів, які не враховують інтереси України, будуть відкинуті, - МЗС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі відсутні домовленості щодо розблокування українських портів між Україною, Туреччиною та Росією. Будь-які домовленості, які не враховують інтереси України, будуть відкинуті.
Про це заявило Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.
"Цінуємо зусилля Туреччини, спрямовані на розблокування українських портів. Водночас маємо зазначити, що наразі відсутні домовленості з цього питання між Україною, Туреччиною та Росією. При цьому наголошуємо, що рішення мають ухвалюватися за участю усіх причетних сторін. Будь-які домовленості, що не враховуватимуть інтереси України, будуть нами відкинуті", - йдеться у заяві МЗС.
У відомстві наголосили, що Україна докладає максимальних зусиль для розблокування українських морських портів із метою запобігання світовій продовольчій кризі. Зокрема, наразі спільно з ООН та партнерами Україна опрацьовує можливість створення гуманітарного коридору для експорту української аграрної продукції.
"Враховуючи нещодавній ракетний удар РФ по зерновому терміналу в Миколаєві, не можемо виключати планів Росії скористатися таким коридором для нападу на Одесу та південь України. Саме тому необхідними є дієві гарантії безпеки для відновлення судноплавства. Такі гарантії мають бути надані шляхом постачання Україні відповідної зброї для захисту узбережжя від загроз із моря і шляхом залучення військово-морських сил третіх країн для патрулювання відповідної частини акваторії Чорного моря", - зазначили у МЗС.
Підкреслюється, що Україна вже розпочала постачання зерна на світовий ринок вантажівками, залізницею та річковим транспортом.
"Ми робимо все можливе, але комплексно вирішити це питання можна лише розблокувавши українські порти. Закликаємо усіх зацікавлених партнерів разом із Україною зосередити зусилля на пошуку збалансованого рішення, яке зніме російську блокаду з портів і при цьому передбачатиме чіткі безпекові гарантії для українського чорноморського узбережжя та відповідних гуманітарних коридорів", - додали у міністерстві.
Раніше ЗМІ повідомили, що Туреччина готова виступати арбітром в організації експорту зернових із українських морпортів, робота яких заблокована, при цьому Україна погодилася надати Туреччині 25% знижку на купівлю зерна в обмін на посередництво у відновленні морської торгівлі.
Будь ласка, зачекайте...
Или за зерно в счёт 25%-ной скидки уже занесли, а за остальное- ещё нет?
про то что страдает страшно импорт собственный
как бы "оон" не интересует...
Но надо еще затребовать оружие в обмен за зерно!
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля, Єрмак у курсі і енергійно допомагає на всіх рівнях
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
разом з Маріуполем
3) Всі "заслуги" за перемогу (якщо вона буде) у цій війні перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, по домовленостім між Зе і кремлем Південь України також може відійти кремлю для коридору у Крим і Приднестровя
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі і Перекопі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями, Південь України має стати російською територією без референдумів
9) Захід буде допомагати Україні більше на словах, з затримками і великим піаром але так що б росія встигла відреагувати на всі контрзаходи проти неї
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля міліона людей і більше 500 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
Але приїхав Борис і запевнив боневтіка: пуйло - не найкрутіша тварюка на білім світі. Мовляв, дали ракет, дамо гармат (при цих словах боневтік скривив харю як коли якийсь дід хотів з ним поручкатись). Борис спостеріг цю особливість презедента і додав: а грошей дамо не тільки на війну, а й на відбудову. І ось тут боневтік оманський полюбив свою рідну землю, свою нещасну країну сплюндровану рашистами. Ще б пак, це вам не якесь будівництво доріг, це...
Гарпунами эту проблему не решить. Только флот США, или Великобритании в качестве конвоя и прикрытия сможет разблокировать Черное море.
Я раніше вважав загрозою нам рашу. а потім, як раша загнеться, китай. Але насправді існує ідея панування тюрського світу. І скоріше за все саме туреччина очолює (чи намагається очолити) цей тюрський світ.
фантазії - скажете? А не попадалися вам ще 2014 року такі коменти, що мов туреччина хай забере Крим собі. Бо ми самі не в змозі визволити. Ще років кільканадцять тому читав не один труд, що південь України заселяли колись тюркомовні булгари. Татари теж тюркомовні. Якось так співзвучно з рашою - південь (Запоріжжя, Херсон, Одеса, Миколаїв не кажучи про Крим) все одно не був раніше вашим. Хтось спонсорував подібні "праці".