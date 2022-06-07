Домовленості щодо розблокування портів, які не враховують інтереси України, будуть відкинуті, - МЗС

Наразі відсутні домовленості щодо розблокування українських портів між Україною, Туреччиною та Росією. Будь-які домовленості, які не враховують інтереси України, будуть відкинуті.

Про це заявило Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

"Цінуємо зусилля Туреччини, спрямовані на розблокування українських портів. Водночас маємо зазначити, що наразі відсутні домовленості з цього питання між Україною, Туреччиною та Росією. При цьому наголошуємо, що рішення мають ухвалюватися за участю усіх причетних сторін. Будь-які домовленості, що не враховуватимуть інтереси України, будуть нами відкинуті", - йдеться у заяві МЗС.

У відомстві наголосили, що Україна докладає максимальних зусиль для розблокування українських морських портів із метою запобігання світовій продовольчій кризі. Зокрема, наразі спільно з ООН та партнерами Україна опрацьовує можливість створення гуманітарного коридору для експорту української аграрної продукції.

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"Враховуючи нещодавній ракетний удар РФ по зерновому терміналу в Миколаєві, не можемо виключати планів Росії скористатися таким коридором для нападу на Одесу та південь України. Саме тому необхідними є дієві гарантії безпеки для відновлення судноплавства. Такі гарантії мають бути надані шляхом постачання Україні відповідної зброї для захисту узбережжя від загроз із моря і шляхом залучення військово-морських сил третіх країн для патрулювання відповідної частини акваторії Чорного моря", - зазначили у МЗС.

Підкреслюється, що Україна вже розпочала постачання зерна на світовий ринок вантажівками, залізницею та річковим транспортом.

"Ми робимо все можливе, але комплексно вирішити це питання можна лише розблокувавши українські порти. Закликаємо усіх зацікавлених партнерів разом із Україною зосередити зусилля на пошуку збалансованого рішення, яке зніме російську блокаду з портів і при цьому передбачатиме чіткі безпекові гарантії для українського чорноморського узбережжя та відповідних гуманітарних коридорів", - додали у міністерстві.

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Раніше ЗМІ повідомили, що Туреччина готова виступати арбітром в організації експорту зернових із українських морпортів, робота яких заблокована, при цьому Україна погодилася надати Туреччині 25% знижку на купівлю зерна в обмін на посередництво у відновленні морської торгівлі.