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ООН розраховує на досягнення угоди щодо постачання зерна з України і добрив з РФ, - Гутерріш
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Генсек ООН Антоніу Гутерріш розраховує на досягнення угоди щодо постачання зерна з України і добрив з Росії.
Про це повідомив на брифінгу його представник Стефан Дюжжарик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Генеральний секретар налаштований рішуче щодо операції з постачання зерна з України і також щодо експорту продовольства та добрив з Росії. Зусилля продовжуються", - сказав Дюжжарик.
Представник Гутерріша зазначив, що в ООН не розголошуватимуть деталі ситуації, поки переговори продовжуються.
Топ коментарі
+23 Paul Foxen
показати весь коментар07.06.2022 20:56
+12 Rulya Kosh
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+9 Garry Grant
показати весь коментар07.06.2022 21:07
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Будь ласка, зачекайте...
а хіба були санкції щодо добрив за раїсі? Щось знову мутить Гутиереш
все, як лисий карлик заповідав: 'цап-царап'
когда действительно надо - ничего не делает...
Тепер хоче зерна???
Гутерріш - іди нах..уй!!!
А ні - то хай їдять насіння баобаба. Воно, кажуть, корисне для здоров'я.
Вчера не доели нашего представителя, оставили на сегодня"
А, вообще-то, гнилая оказалась эта Организация(
смотрим все уже морозятся то мы вас оружием закидаем а теперь сохраните лицо уроду
Пу закидал всех деньгами они и все готовы продать
ООН это уже не мировая организация а шарашкина контора кто больше занесет туда и смотрим
Запад не понял проигрывая в Украине их через время всех сметут и будут они тихо в сибири или в китайской пустыне вкалывать это пока они нужны а потом просто человеческая масса
@_rage4oK
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2 ч
Ну вот, как я и говорил. Оставшееся зерно следует не продавать голодающему
@UN
, а перемолоть и спрятать по-надёжнее. руские мраZи собрать новый урожай не дадут. Жаль, наше государство в лице любителей Шашлыков и прочих порохоботов вряд ли в состоянии думать на 2 хода вперёд.