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На Східному напрямку 7 червня наші сили знищили 2 склади з боєприпасами, 1 міномет та 56 окупантів, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

схід,оту

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці угруповання. 

 "Сьогодні, 7 червня, наші воїни знищили спостережний пост та два склади з боєприпасами російських фашистських сил. Втрати ворога складають: особового складу – 56; мінометів – 1; АТТ – 12; паливозаправників – 1; спеціальна техніка – 1", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни на Східному напрямку 6 червня знищили 48 окупантів, 2 міномети, - ОТУ "Схід"

Автор: Роман Свиридович
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Тішуся результатами наших воїнів за сьогоднішній день 👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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07.06.2022 21:06 Відповісти
Героям слава !!!
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07.06.2022 21:44 Відповісти
 
 