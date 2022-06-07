На Київщині проведуть радіаційне обстеження територій, на які війська РФ вторглися з Чорнобильскої зони
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У червні фахівці Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки за дорученням Держатомрегулювання проведуть радіаційне обстеження територій Київської області, які знаходилися у тимчасовій окупації військами РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДНТЦ ЯРБ.
З огляду на те, що техніка російської армії здійснила вторгнення в Україну з території Зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, існують ризики, пов’язані з перенесенням радіоактивного забруднення за її межі.
"Якщо окупаційні війська країни-агресора перебували на території вашої садиби у Іванківській ОТГ та залишили сліди свого перебування, пропонуємо надати запит на радіаційне обстеження, заповнивши форму за посиланням: https://bit.ly/3xp94pb, або звернувшись за номером телефону (044) 422 55 43 до фахівців", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що обстежуватимуться лише території, на яких було проведено розмінування.
Радіаційне обстеження є безкоштовним.
Будь ласка, зачекайте...
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