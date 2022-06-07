УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11820 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 612 1
війна (56641) Київська область (3133) радіація (164) ядерна безпека (349)

На Київщині проведуть радіаційне обстеження територій, на які війська РФ вторглися з Чорнобильскої зони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

безпека,ядерна

У червні фахівці Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки за дорученням Держатомрегулювання проведуть радіаційне обстеження територій Київської області, які знаходилися у тимчасовій окупації військами РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДНТЦ ЯРБ.

З огляду на те, що техніка російської армії здійснила вторгнення в Україну з території Зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, існують ризики, пов’язані з перенесенням радіоактивного забруднення за її межі.

"Якщо окупаційні війська країни-агресора перебували на території вашої садиби у Іванківській ОТГ та залишили сліди свого перебування, пропонуємо надати запит на радіаційне обстеження, заповнивши форму за посиланням: https://bit.ly/3xp94pb, або звернувшись за номером телефону (044) 422 55 43 до фахівців", - йдеться у повідомлені.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники і Рудий ліс: наслідки окупації у найбільш забрудненій частині Чорнобиля. ВIДЕО

Зазначається, що обстежуватимуться лише території, на яких було проведено розмінування.

Радіаційне обстеження є безкоштовним.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://youtu.be/cJhIFaF1ZSg





YOUTUBE.COM

Повстань, народе мій! - ОРИГІНАЛ пісні "Вставай, страна огромная!"/
показати весь коментар
07.06.2022 21:35 Відповісти
 
 