На Київщині проведуть радіаційне обстеження територій, на які війська РФ вторглися з Чорнобильскої зони

У червні фахівці Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки за дорученням Держатомрегулювання проведуть радіаційне обстеження територій Київської області, які знаходилися у тимчасовій окупації військами РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДНТЦ ЯРБ.

З огляду на те, що техніка російської армії здійснила вторгнення в Україну з території Зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, існують ризики, пов’язані з перенесенням радіоактивного забруднення за її межі.



"Якщо окупаційні війська країни-агресора перебували на території вашої садиби у Іванківській ОТГ та залишили сліди свого перебування, пропонуємо надати запит на радіаційне обстеження, заповнивши форму за посиланням: https://bit.ly/3xp94pb, або звернувшись за номером телефону (044) 422 55 43 до фахівців", - йдеться у повідомлені.

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Зазначається, що обстежуватимуться лише території, на яких було проведено розмінування.



Радіаційне обстеження є безкоштовним.