З початку доби відбито 11 атак ворога. В окупантів знищено 23 одиниці техніки, 3 склади з боєприпасами і 2 безпілотники типу "Орлан-10", - пресцентр ОС

Станом на 21:00 7 червня українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 11 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

Про це іінформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Окупанти обстріляли більше 16 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 39 цивільних об’єктів, з них: 36 житлових будинків, школу, дитячий садок, лінію електропередач. В результаті цих обстрілів загинула одна цивільна особа, 6 отримали поранення.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 3 танки; 5 артилерійських систем; 2 бойові броньовані машини; 13 одиниць автомобільної техніки; 3 склади з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

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