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Новини Війна в Україні
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Литва (1542) допомога (5096)

В Україну прибуло з Литви 20 військових автомобілів, ще стільки ж БТР у дорозі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вантажівки

Україна отримала військову допомогу із Литви - 20 військових автомобілів, серед яких вантажні машини та позашляховики. Ще 20 БТР із Литви приїдуть найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"25 травня я оголосив, що Литва готує НОВУ доставку підтримки до України. Сьогодні я повідомляю, що 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків вже в Україні. 20 бронемашин М113 наближаються", - написав високопосадовець.

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Топ коментарі
+39
Литовцы - Ви безценные Люди 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️
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07.06.2022 22:11
+37
дякуємо... за кожну одиницю яка допомогає нищити русню !
дякуємо...
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07.06.2022 22:13
+14
Ті хто ближче до пидоросії все розуміють ,,, ті хто далі ,, хотять лицо сохранить пуйлу
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07.06.2022 22:21
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Литовцы - Ви безценные Люди 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️
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07.06.2022 22:11 Відповісти
дякуємо... за кожну одиницю яка допомогає нищити русню !
дякуємо...
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07.06.2022 22:13 Відповісти
Арвидасу респект! Слава Україні! Смерть москалям!
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07.06.2022 22:18 Відповісти
Ті хто ближче до пидоросії все розуміють ,,, ті хто далі ,, хотять лицо сохранить пуйлу
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07.06.2022 22:21 Відповісти
Прибалты, Польша, Чехия, Словакия, Британия, Норвегия. Швеция, США - эти страны надо запомнить, без них мы бы пропали. Ну а германия, венгрия тоже должны запомнится как пособники рашизма и соучастники нападения на нас с планами тотального истребления украинцев. Особенно касается белорусии.
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07.06.2022 22:23 Відповісти
Самый большой ленд-лиз до сих пор от рашки.
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07.06.2022 22:25 Відповісти
По-перше громадяни Балтійських країн ображаються на це радянське Прибалтика. По-друге - Іспанія, Данія теж допомогають і навіть французи надали 12 цезарів.
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07.06.2022 23:22 Відповісти
С Данией согласен, но Франция - шрейкбрехер и агент кремляди уже более 70 лет и групка цезарей погоды не делают.
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08.06.2022 00:04 Відповісти
Испанию тоже можно добавить в союзники.
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08.06.2022 00:05 Відповісти
Згадайте два Містралі. Гадаєте, вертолітна атака на Одесу не відбулась би одночасно з десантом у Гостомелі? А ті 12 цезарів - це, здається, більше за 10% їх загальної кількості, з екземплярами на зберіганні включно.
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08.06.2022 00:21 Відповісти
І людям, і владі Литви!
Дякуємо!!!
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07.06.2022 22:24 Відповісти
Невзоров машет ручкой
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07.06.2022 22:57 Відповісти
Хто надає таку інформацію? Ви ще розкажіть шляхи просування і місце розташування. Для кого ця інформація? Кому потрібно і для кого вона прийшла знають без вашого трьопу.
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07.06.2022 23:06 Відповісти
Щиро дякуємо!
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07.06.2022 23:17 Відповісти
Спасибо литовцам! И всем балтийстам.
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07.06.2022 23:22 Відповісти
Німецькі Унімоги, йоханий бабай - одна така коштує 100 тис. $ і проїдить крізь
любе болото. Зе клоуни локті кусають що їм не дали "освоїти" таку техніку наліво
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07.06.2022 23:53 Відповісти
А зелене чмо дає громадянство невзорову. Який підтримував і оправдовуванапад на Вільнюський телецентр і який ДО СИХ ПІР НЕВ"ЇЗНИЙ в Литву. о як чудово!
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08.06.2022 00:00 Відповісти
 
 