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В Україну повернуто вже 210 загиблих захисників Маріуполя, більшість – захисники "Азовсталі", - ГУР Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гур

Станом на 7 червня в Україну повернуто 210 загиблих українських військових, загиблих у Маріуполі, більшість з яких – захисники "Азовсталі".

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Зусиллями Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими триває процес повернення тіл загиблих захисників Маріуполя. На сьогодні вже вдалося повернути 210 наших військових. Більшість із них – героїчні захисники "Азовсталі", – йдеться у повідомленні.

У ГУР наголосили, що "всі загиблі мають повернутися на підконтрольну Україні територію", додавши, що кожного з них проводять в останню путь із належними героям почестями.

"Координаційний штаб за дорученням президента України – верховного головнокомандувача Збройних сил працює над тим, щоб повернути кожного полеглого. Триває робота над поверненням додому усіх полонених українських оборонців", – зазначили в ГУР МО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд призначив начальника ГУР головою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Нагадаємо, раніше Україна та РФ провели обмін тілами загиблих військовослужбовців у форматі "160 на 160".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
Вічна Пам'ять загинувшим Героям і живим Героям пора додому
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07.06.2022 22:50
+7
вічна пам"ять загиблим синам України...
.....................................................................................
та ми ще чекаємо живих... 2500 військових з руснявих катівень...
коли їх почнуть повертати додому ??
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07.06.2022 23:06
+6
Zhivie gde?! shto ta ze-shobla molchit ?
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07.06.2022 22:45
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Zhivie gde?! shto ta ze-shobla molchit ?
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07.06.2022 22:45 Відповісти
сколько вернули живых ********!?
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07.06.2022 22:47 Відповісти
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07.06.2022 22:49 Відповісти
******** пока никого не вернули, они у них в плену.
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07.06.2022 23:01 Відповісти
А як же №"повертайтесь живими"? Та й ще невідомо коли та від чого наші хлопці загинули.
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07.06.2022 22:48 Відповісти
Вічна Пам'ять загинувшим Героям і живим Героям пора додому
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07.06.2022 22:50 Відповісти
Святогірськ фактично вже повністю захоплений рашистами, мер виявився зрадником і вже розповідає про "нацистів", які не давали людям жити. А в фейсбуці був патріотом.
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07.06.2022 22:51 Відповісти
Редактори, в яку Україну повернуто тіла наших героїв. Чи для вас Маріуполь, чи Донбас у цілому вже не Україна.
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07.06.2022 22:58 Відповісти
цікаво, ми Азовців і далі таким чином будемо повертати?
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07.06.2022 23:00 Відповісти
вічна пам"ять загиблим синам України...
.....................................................................................
та ми ще чекаємо живих... 2500 військових з руснявих катівень...
коли їх почнуть повертати додому ??
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07.06.2022 23:06 Відповісти
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07.06.2022 23:09 Відповісти
Якщо буде теж такий -формат 1 на 1, то наших захисників взагалі не повернути(
У нас стільки полонених рашистів не буде, а в Рашці ще арештовують цивільних.
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07.06.2022 23:40 Відповісти
 
 