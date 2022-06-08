Від рук росіян в Бучі та районі загинуло 1137 осіб, безпосередньо в місті Буча - 461 людина, - Клименко

Голова Нацполіції та Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні відвідали місця масового захоронення вбитих окупантами мирних мешканців і катівню в Бучі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС.

У повідомленні зазначається: "Частина військовослужбовців рф, які катували та вбивали мешканців Бучі та навколишніх населених пунктів, уже встановлені, кільком оголошені підозри. Наразі встановлюються особи інших окупантів з цих підрозділів.

"Всього на місці цього поховання перебувало 116 тіл. Більшість – чоловіки. Частина загиблих мали кульові поранення, мінно-вибухові ушкодження, і частина тіл, які згоріли. Всього по району Бучі загинуло 1137 осіб, безпосередньо у місті Буча – 461 людина", – повідомив Голова Нацполіції.

Серед загиблих у братській могилі правоохоронці виявили тіло вбитого поліцейського, який займався евакуацією мирних мешканців з Бучі.

"Найголовніше – на сьогодні ми встановили підрозділи, які перебували на території району та міста Бучі: шість батальйонних тактичних груп десантних сил рф та одна механізована бригада. Зараз встановлюємо прізвища всіх військовослужбовців. Частину ми вже встановили. 13 підозр уже підготовили: два чоловіки – військовослужбовці росгвардії, 11 – військовослужбовці збройних сил рф. 10 проєктів підозр передали в Офіс Генерального прокурора", – зазначив Ігор Клименко".

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