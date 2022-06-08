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Від рук росіян в Бучі та районі загинуло 1137 осіб, безпосередньо в місті Буча - 461 людина, - Клименко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

могила,буча,братська,ексгумація

Голова Нацполіції та Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні відвідали місця масового захоронення вбитих окупантами мирних мешканців і катівню в Бучі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС.

У повідомленні зазначається: "Частина військовослужбовців рф, які катували та вбивали мешканців Бучі та навколишніх населених пунктів, уже встановлені, кільком оголошені підозри. Наразі встановлюються особи інших окупантів з цих підрозділів.

"Всього на місці цього поховання перебувало 116 тіл. Більшість – чоловіки. Частина загиблих мали кульові поранення, мінно-вибухові ушкодження, і частина тіл, які згоріли. Всього по району Бучі загинуло 1137 осіб, безпосередньо у місті Буча – 461 людина", – повідомив Голова Нацполіції.

Серед загиблих у братській могилі правоохоронці виявили тіло вбитого поліцейського, який займався евакуацією мирних мешканців з Бучі.

"Найголовніше – на сьогодні ми встановили підрозділи, які перебували на території району та міста Бучі: шість батальйонних тактичних груп десантних сил рф та одна механізована бригада. Зараз встановлюємо прізвища всіх військовослужбовців. Частину ми вже встановили. 13 підозр уже підготовили: два чоловіки – військовослужбовці росгвардії, 11 – військовослужбовці збройних сил рф. 10 проєктів підозр передали в Офіс Генерального прокурора", – зазначив Ігор Клименко".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Посол США в Україні Брінк відвідала Бучу. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
Зато зеленим покидькам паніки вдалося уникнути
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07.06.2022 22:57
+7
Все старожилы, которые пережили немецкую оккупацию, единогласно утверждают, что немецкие фашисты не были такими зверями как рашисты сегодня.
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07.06.2022 23:09
+4
Цікаво було б почути, як влада з листопада-грудня 2021 (коли Данілів одягнув чорну сорочку, що було для всіх зрозумілим сигналом про скоре вторгнення орків) готувалась до наступу рашки з Іванківського напрямку. Зокрема, які інженерні роботи та роботи з мінування однієї дороги, що веде до Києва від кордону з РБ, а також двох мостів на цій дорозі були проведені, які підрозділи ЗСУ були перекинуті сюди на посилення, що було зроблено по вчасному розгортанню ТРО в Іванківському та Бучанському районах...
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07.06.2022 23:32
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Зато зеленим покидькам паніки вдалося уникнути
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07.06.2022 22:57 Відповісти
Я клав на все, але не на нащі відльоти. Харків
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07.06.2022 23:08 Відповісти
Все старожилы, которые пережили немецкую оккупацию, единогласно утверждают, что немецкие фашисты не были такими зверями как рашисты сегодня.
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07.06.2022 23:09 Відповісти
браза, у меня все плохо, орки идут на штурм, Харьков зашищяется, пока я сижу на диване
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07.06.2022 23:24 Відповісти
Який штурм Харкова, ти там випив щось?
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07.06.2022 23:48 Відповісти
Наши пожилые родственники и знакомые тоже так говорят. но я тут уже писал и еще раз напишу: немцы во время Второй Мировой не были зайками. Преступления Голокоста, Хатынь, сожженные украинские села (как Хатынь, но менее известные), Лидице, Орадур - всего не упомню да и всего не знаю. Если говорить о рашистах, то я бы сравнил их ненависть ко всему украинскому с ненавистью Гитлера к евреям, поэтому суд и расплата должна быть по типу Нюрнбергского процесса.
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07.06.2022 23:53 Відповісти
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07.06.2022 23:14 Відповісти
Хто не зрозумів Харків не буде здано
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07.06.2022 23:31 Відповісти
Цікаво було б почути, як влада з листопада-грудня 2021 (коли Данілів одягнув чорну сорочку, що було для всіх зрозумілим сигналом про скоре вторгнення орків) готувалась до наступу рашки з Іванківського напрямку. Зокрема, які інженерні роботи та роботи з мінування однієї дороги, що веде до Києва від кордону з РБ, а також двох мостів на цій дорозі були проведені, які підрозділи ЗСУ були перекинуті сюди на посилення, що було зроблено по вчасному розгортанню ТРО в Іванківському та Бучанському районах...
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07.06.2022 23:32 Відповісти
Цікаво, мені теж.
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07.06.2022 23:50 Відповісти
забаньте цього куща, який тут ******* про Харків щось, воно бот 100%.
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07.06.2022 23:49 Відповісти
Пора устраивать теракты в рашке.
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08.06.2022 02:58 Відповісти
 
 