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Колаборантам у Херсоні поставили завдання підготувати до осені "референдум" про включення області до складу РФ, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава Херсонської ОВА Геннадій Лагута повідомив, що у Кремлі поставили завдання колаборантам у Херсоні підготувати до осені "референдум" про включення області до складу РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
За його словами чиновника, 6 червня в облдержадміністрації Херсона відбулася велика нарада колаборантів за участю заступника голови адміністрації президента РФ. Він поставив завдання "до осені підготувати референдум про включення області до складу РФ".
Лагута повідомив, що це останнє рішення окупантів, до цього були інші варіанти: "Спочатку республіка, потім приєднання до Криму, тепер приєднання до РФ".
Топ коментарі
+16 saimansay
показати весь коментар07.06.2022 23:07
+10 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар07.06.2022 23:11
+10 Александр Кондратенко 7e201353
показати весь коментар07.06.2022 23:23
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Будь ласка, зачекайте...
орки сто раз объявят о намерении войти и сто один раз отменят намерение.
Расшатывают нервы граждан.
Да и что вы думали они сделают? Раздадут каждому шоколад и уплывут обратно на белом корабле?
После референдума будет мобилизация, после мобилизации еще одна, потом грабеж и т.д. и т.п.
Выход один - тупо мочить орков.
Вчора в місті (Нова Каховка) продавали СІМКИ раш.оператора. Охочих було не так багато .
По базару шниряють багато військових-купують(поки що) овочі і навіть ...вудочки. На околицях міста в лісі дуже багато живої сили і важкої зброї....
І від цього настрій ну дуже добрий. Деокуповувать місто,самі знаете,що буде-РУЇНИ, але це необхідно....на жаль.
Економіку на військові рейки не переведено, "ставка головнокомандування" займається незрозуміло чим. Зеленський купається у промінні слави і пиляє відосіки.
Вони пішли в ва-банк.
Все що вони зара можуть - задіти якомога сильніше.
Але час проти них, через рік в самій РФ буде більше 22-х референдумів.
але Україна переможе.
Слава Нації. піZда фашистській *********