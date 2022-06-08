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Колаборантам у Херсоні поставили завдання підготувати до осені "референдум" про включення області до складу РФ, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина,херсонська

Глава Херсонської ОВА Геннадій Лагута повідомив, що у Кремлі поставили завдання колаборантам у Херсоні підготувати до осені "референдум" про включення області до складу РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

За його словами чиновника, 6 червня в облдержадміністрації Херсона відбулася велика нарада колаборантів за участю заступника голови адміністрації президента РФ. Він поставив завдання "до осені підготувати референдум про включення області до складу РФ".

Лагута повідомив, що це останнє рішення окупантів, до цього були інші варіанти: "Спочатку республіка, потім приєднання до Криму, тепер приєднання до РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вирішили провести на Херсонщині "референдум" про "входження" до РФ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
Зачем педалировать эту новость?
орки сто раз объявят о намерении войти и сто один раз отменят намерение.
Расшатывают нервы граждан.
Да и что вы думали они сделают? Раздадут каждому шоколад и уплывут обратно на белом корабле?
После референдума будет мобилизация, после мобилизации еще одна, потом грабеж и т.д. и т.п.
Выход один - тупо мочить орков.
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07.06.2022 23:07
+10
ну обьявять реферндум це щось змінює чи звільняти не потрібно?
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07.06.2022 23:11
+10
Зелена гнида продала мій дім і далі хрипить по телевізору як ні в чому не бувало!Мені досі здаеться що це сон з якого я не можу ні як прокинутися(
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07.06.2022 23:23
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Зачем педалировать эту новость?
орки сто раз объявят о намерении войти и сто один раз отменят намерение.
Расшатывают нервы граждан.
Да и что вы думали они сделают? Раздадут каждому шоколад и уплывут обратно на белом корабле?
После референдума будет мобилизация, после мобилизации еще одна, потом грабеж и т.д. и т.п.
Выход один - тупо мочить орков.
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07.06.2022 23:07 Відповісти
Теж не розумію нафіга такі новини розганяти - це чистої води ІПСО, яке направлене як на розхитування нервів так і для вимагння прискоренного наступу, який може привести до великої кількості жертв
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07.06.2022 23:23 Відповісти
"нафіга такі новини розганяти " -підтримую. Такі "новини" не сприяють доброму настрою....

Вчора в місті (Нова Каховка) продавали СІМКИ раш.оператора. Охочих було не так багато .

По базару шниряють багато військових-купують(поки що) овочі і навіть ...вудочки. На околицях міста в лісі дуже багато живої сили і важкої зброї....

І від цього настрій ну дуже добрий. Деокуповувать місто,самі знаете,що буде-РУЇНИ, але це необхідно....на жаль.
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08.06.2022 09:16 Відповісти
мене цікавить інше. в Мелітополь приїжджав кириєнко. І що, ніхто не пробував йому подарувати квиток на концерт кобдзона?
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08.06.2022 15:17 Відповісти
Та нет не орков в данном случае. Этих во вторых---а во первых....ну вы поняли кого. И этих надо было выжигать с лета 14 г, когда голову подняли! Ну вот теперь маемо що маемо. Лучше позже, чем никогда.
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07.06.2022 23:46 Відповісти
вони і без референдуму можуть забрати на війну, до табору, депортувати, вбити. референдум цей як фіговий листочок.
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08.06.2022 01:57 Відповісти
Ця новина означає, що орки не контролюють Херсон навіть до рівню, який був би достатнім нагнати пару телеоператорів та десяток-другий кізяків, щоб створити репортаж "на референдумі черга".
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08.06.2022 09:23 Відповісти
ну обьявять реферндум це щось змінює чи звільняти не потрібно?
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07.06.2022 23:11 Відповісти
Як любить казати Велике ЗЄ "виключно дипломатичним шляхом" - тобто ніколи...
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08.06.2022 00:03 Відповісти
Надеюсь до осени эта мразь уже сбежит в Крым
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07.06.2022 23:17 Відповісти
Хотілося б сподіватись, що не в Крим, а навпаки - із Криму вся какцапня також! Хто встигне, звичайно, а решту - годувати крабів.
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08.06.2022 00:05 Відповісти
Зелена гнида продала мій дім і далі хрипить по телевізору як ні в чому не бувало!Мені досі здаеться що це сон з якого я не можу ні як прокинутися(
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07.06.2022 23:23 Відповісти
Я пішов у воєнкомат на другий день як тільки вирвався с під окупації!Мені сказали коли буде в вас потреба вам зателефонують, телефонують вже другий місяць!Так что вийми зелену балебу у себе зі рта перед тим як давати мені поради!
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07.06.2022 23:36 Відповісти
Я можу сказати куди тобі піти, на зелений кукан хоча я так зрозумів ти з нього і не слазишь!
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08.06.2022 00:10 Відповісти
У них все йде за планом. Коломийський за 104 дні війни не зробив жодної заяви щодо своєї позиції.

Економіку на військові рейки не переведено, "ставка головнокомандування" займається незрозуміло чим. Зеленський купається у промінні слави і пиляє відосіки.
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07.06.2022 23:30 Відповісти
Депутат от партии "Слуг" 🤢Ковалёв с радостью сотрудничает с оккупантами ", а за месяц до ВОЙНЫ ОП ДЕРЬМАКА ПЕРЕПИСАЛИ НА ЕГО ИМЯ 4. Канал ‼️
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08.06.2022 07:29 Відповісти
Их нужно вешать и цеплять табличку за сотрудничество с окупантами.
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07.06.2022 23:36 Відповісти
Якщо захід не ввімкнеться і не почне давати разів в 10 більше техніки то там багато чого може відбутися, гірше за все якщо в кінці всі страшні жертви стануть марними й світ все проковтне, тоді західна цивілізація й справді згнила й вона приречена, в разі чого кожен сам за себе.
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07.06.2022 23:51 Відповісти
захід ввімкнеться і почне давати разів в 10 більше когда орки будут подо Львовом стоять. А до того, никто убитых ураинцев там за людей не считает. То ли дело голодные негры!
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07.06.2022 23:55 Відповісти
Тебя кто пустил, гавно руснявое?
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08.06.2022 00:03 Відповісти
Обидва Жені (чи один з роздвоєнням особистості) - нах у спам за відомим кораблем, чмо москвороте!
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08.06.2022 00:07 Відповісти
Женя - подрашистник ************🤖 на х#й
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08.06.2022 07:32 Відповісти
********** побыстрее перед смертью желает сложить свои маниакальные пазлы. Сатанист жирик не дожил, надеемся Бог и **********у карты спутает.
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07.06.2022 23:55 Відповісти
Сприймайте це, як жирний тролінг.
Вони пішли в ва-банк.

Все що вони зара можуть - задіти якомога сильніше.

Але час проти них, через рік в самій РФ буде більше 22-х референдумів.
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08.06.2022 00:00 Відповісти
ви, курви, спробуйте до осені не подохнути.
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08.06.2022 01:59 Відповісти
москалі ще якраз до осені ледве протягнуть на окупованих територіях, а потім буде втеча точно, як амери тікали з афгану в 2021-ому!
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08.06.2022 07:30 Відповісти
До осені ще треба дожити...
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08.06.2022 10:19 Відповісти
Боже храни Украину! 🇺🇲🇮🇱❤️🇺🇦
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08.06.2022 11:49 Відповісти
як би не влада можна було б посміятися, але щось не весело стає й дедалі меньш.

але Україна переможе.

Слава Нації. піZда фашистській *********
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08.06.2022 11:53 Відповісти
К осени, они только МОГИЛЫ могут себе выкопать!
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08.06.2022 14:02 Відповісти
Эти дебильные имбецилы никак не успокоятся со своими рехверендумами, ничего скоро вас успокоят Химарсы с Абрамсами.
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08.06.2022 14:08 Відповісти
 
 