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зерно (1236) Запорізька область (2565) Балицький (35)

Колаборант Балицький заявив, що 11 вагонів краденого українського зерна із Запорізької області вирушили до окупованого Криму

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Перший поїзд із краденим в Україні зерном вирушив із окупованої росіянами частині Запорізької області до окупованого Криму.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив колаборант, "керівник військово-цивільної адміністрації" Євгеній Балицький.

"У напрямку Криму пішли перші залізничні вагони, 11 вагонів пішли із зерном із мелітопольського елеватора. Можна прогнозувати, що найближчим часом ці поставки будуть збільшені у сотні разів. Це буде не 11 вагонів, а сотні, тисячі вагонів", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія закликала розслідувати викрадення українського зерна Росією

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
Підарас. На гілляку, падлу.
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07.06.2022 23:18
+17
Кроваве зерно. Стане воно вам поперек горла, суки!
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07.06.2022 23:20
+17
Я не могу понять, почему у кацапов так легко получается пользоваться Украинской инфраструктурой? Почему у кацапов спокойно ходят составы в прифронтовой зоне?
Мое диванное мнение. Разваливать тепловозы. Пусть вагоны руками толкают.
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07.06.2022 23:26
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Підарас. На гілляку, падлу.
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07.06.2022 23:18 Відповісти
помню как эту падлу приглашали на все тв каналы для "дисскуисй" - и как он там права качал - кацап недорезанный - вместо того что-бы ему просто кишки выпустить .
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08.06.2022 04:30 Відповісти
Кроваве зерно. Стане воно вам поперек горла, суки!
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07.06.2022 23:20 Відповісти
ви не помітили як у орків все легко вивозиться, все для всього Є, і медобладнання вивозять і метал, і зерно, а наші нічого вивезти *не змогли*...
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07.06.2022 23:22 Відповісти
Так і це при тому,що розвідка попереджала президента за багато місяців до нападу..нехай лежить,бо буде паніка,копати окопи непотрібно бо буде паніка,ось тепер немає паніки і зерна немає ,як вивезуть це, почнуть як гітлерівці чорнозем вивозити,дерева та будь що аби вкрасти та побільше..
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07.06.2022 23:38 Відповісти
Я не могу понять, почему у кацапов так легко получается пользоваться Украинской инфраструктурой? Почему у кацапов спокойно ходят составы в прифронтовой зоне?
Мое диванное мнение. Разваливать тепловозы. Пусть вагоны руками толкают.
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07.06.2022 23:26 Відповісти
есть рецепт? НАши должны бомбить наши склады и элеваторы? или как?
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07.06.2022 23:30 Відповісти
Наші повинні міст підірвати на шляху до Мелітополя який якимось дивним чином цілий залишився , писали про це багато , видно і тут " ******** " ((
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07.06.2022 23:50 Відповісти
вероятно коллаборанты и пособники на местах. что-то саботируют, что-то власть не предусмотрела.
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07.06.2022 23:31 Відповісти
У кацапні досвід є.
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07.06.2022 23:39 Відповісти
И правда кто то уверен что именно кацапы все вывозят? Именно с Крыма, упаковщики, машинисты, шофера, стропальщики, сцепщики итд? Браво тогда! Да местные все...и с удовольствием и за малую оплату.
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07.06.2022 23:40 Відповісти
ОНи жадные.. но глупые.. Они с чего-то решили что они там закрепятся и им ничего не будет.. ну или что они тут хапнут и смогут сбежать.. ню-ню
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07.06.2022 23:29 Відповісти
Мелитопольцы голосовали за Балицкого и иже с ним. Пророссийской ваты там было более чем достаточно. Вот теперь пусть радуются.
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07.06.2022 23:30 Відповісти
вата есть везде, но её процент колеблется 5-20%. а что насчет остальных? видимо, вам плевать на Мелитополь отттого и хню пишете
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07.06.2022 23:34 Відповісти
скільки депутатів у міськраді пройшли від опо блоку ?
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07.06.2022 23:49 Відповісти
Горлопанили путінввіді. Ось він і ввів.
24.03.2014, Мелітополь.
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07.06.2022 23:55 Відповісти
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07.06.2022 23:32 Відповісти
Ну, и про какие вывозы зерна с портов речь??Перебьются..
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07.06.2022 23:35 Відповісти
вы наверное хотите чтоб везде было как в Николаеве? ни нам, ни другим?
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07.06.2022 23:36 Відповісти
конь с турками все порешал...элеваторы бомбить нельзя
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07.06.2022 23:36 Відповісти
Як в тому кіні :
"Мєня тєрзают смутниє сомнєнія" -

ЧИ НЕ ЦЕ БУЛО МЕТОЮ ПОЇЗДКИ Зе ДО ОМАНУ.
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07.06.2022 23:41 Відповісти
Никто не скажет почему за 8 лет так и не разобрали рельсы и мосты в окупированный крым? Ну теперь можите только дули крутить
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07.06.2022 23:50 Відповісти
Тамжінашілюді.
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07.06.2022 23:58 Відповісти
За 8 лет войны ещё есть жд пути в Крым?
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08.06.2022 01:38 Відповісти
Да, зеленые стратеги смеялись, как в Мелитополь на ЖД платформах прибывают старые танки Т-62. А то, что с Крыма туда-сюда катаются эшелоны, это ни один Дерьмак, Абдристович и Заподляк не пояснил. Да и Залужный как-то приуныл, побед нет, и именно поэтому Запад вдруг опять заговорил о мире и притормозил поставки оружия.
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08.06.2022 06:51 Відповісти
Це зерно не вкрадене, а награбоване. Українські медіа припускають брутальні помилки і вводять в оману суспільну думку.
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08.06.2022 08:24 Відповісти
 
 