Колаборант Балицький заявив, що 11 вагонів краденого українського зерна із Запорізької області вирушили до окупованого Криму
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Перший поїзд із краденим в Україні зерном вирушив із окупованої росіянами частині Запорізької області до окупованого Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив колаборант, "керівник військово-цивільної адміністрації" Євгеній Балицький.
"У напрямку Криму пішли перші залізничні вагони, 11 вагонів пішли із зерном із мелітопольського елеватора. Можна прогнозувати, що найближчим часом ці поставки будуть збільшені у сотні разів. Це буде не 11 вагонів, а сотні, тисячі вагонів", - сказав він.
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Мое диванное мнение. Разваливать тепловозы. Пусть вагоны руками толкают.
24.03.2014, Мелітополь.
"Мєня тєрзают смутниє сомнєнія" -
ЧИ НЕ ЦЕ БУЛО МЕТОЮ ПОЇЗДКИ Зе ДО ОМАНУ.