Наші підрозділи міцно тримають позиції на Херсонщині та Миколаївщині. Знищений 1 безпілотник, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" оприлюднило оперативну інформацію за 7 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Наші підрозділи на Херсонщині та Миколаївщині, вдовж лінії зіткнення міцно тримають зайняті позиції в готовності просуватися на схід.

Оскаженілий від незламності нашого народу ворог з окупованих територій нещадно вкриває системами залпового вогню миколаївський напрямок.

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Намагаючись залякати і вчергове нанести болюче ураження забороненими касетними боєприпасами невибіркової дії, обстріляно передмістя Миколаєва. Ті, хто вдають, що переймаються світовою продовольчою кризою, насправді, влучають по сільськогосподарських полях, об’єктах інфраструктури, де спалахують пожежі, що набувають вражаючих масштабів.

При спробі ворога провести повітряну розвідку в Миколаївському районі безпілотний розвідник "Орлан-10" був влучно знищений вогнем зенітно-ракетного підрозділу.

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У Бериславському районі Херсонщини важка ситуація через неможливість доставити туди гуманітарні вантажі. Тим часом окупанти розпочали підготовку до відзначення дня росії в області. У самому тимчасово окупованому Херсоні, так звана адміністрація, готова платити за отримання російського паспорта та підтримку референдуму, однак прихильників серед населення майже немає.

Натомість, Херсон регулярно вкривають проукраїнські та антиокупаційні листівки, всюди з’являються державні прапори України.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією, внаслідок виконаннях вогневих завдань та нанесеня 4 ударів по скупченню сил противника, попередньо відомо про знищення кількох одиниць броньованої техніки та складу боєприпасів. Остаточні втрати уточнюються.

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Корабельне угруповання ворога в Чорному морі не має змін ані в кількості, ані в задачах.

На Одещині в рамках контрдиверсійних заходів був виявлений мешканець обласного центра, завербований фсб, під час перебування на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. За завданням іноземної спецслужби він збирав дані про координати блокпостів, кількість особового складу та наявне озброєння. Передавав загарбникам дані через мобільний месенджер. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Сили охорони та оборони півдня України продовжують виконання завдань за призначенням, ефективно протидіють викликам та загрозам. Часом виконання бойових завдань можуть супроводжувати відповідні звукові ефекти. Пам’ятайте, це знак, що ви під захистом Збройних Сил України та інших сил оборони, а не привід для паніки чи розповсюдження інформації".

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