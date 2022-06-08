США заборонили інвесторам купувати борги та акції російських компаній на вторинному ринку
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Міністерство фінансів США заборонило американським компаніям купувати будь-які російські боргові зобов'язання, або акції на вторинних ринках в рамках нового пакету санкцій проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Заборона поширюється на всі російські борги й стосується акцій всіх російських компаній, а не тільки тих, які конкретно вказані в санкційних списках.
Правила все ще дозволяють американським інвесторам продавати або продовжувати володіти російськими активами. Купівля акцій американських фондів, що містять Російські боргові зобов'язання або акції, також буде можлива.
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все будет Украина и Coca-Cola !
а по контрактах - доллари чі евро.