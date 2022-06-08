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США заборонили інвесторам купувати борги та акції російських компаній на вторинному ринку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкції

Міністерство фінансів США заборонило американським компаніям купувати будь-які російські боргові зобов'язання, або акції на вторинних ринках в рамках нового пакету санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Заборона поширюється на всі російські борги й стосується акцій всіх російських компаній, а не тільки тих, які конкретно вказані в санкційних списках.

Правила все ще дозволяють американським інвесторам продавати або продовжувати володіти російськими активами. Купівля акцій американських фондів, що містять Російські боргові зобов'язання або акції, також буде можлива.

Також читайте: Західні санкції не надто вплинули на позицію Росії, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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Кацапія має зникнути назавжди!!!
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08.06.2022 01:39 Відповісти
але рашка - свято ДЕФОЛТ наближается свято ДЕФОЛТ наближается -
все будет Украина и Coca-Cola !
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08.06.2022 04:26 Відповісти
і це правильно, нехай кацапецдоли самі башляють і не в рупелях,
а по контрактах - доллари чі евро.
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08.06.2022 01:56 Відповісти
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08.06.2022 02:10 Відповісти
и это правильно ..
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08.06.2022 04:27 Відповісти
 
 