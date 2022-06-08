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"Книга катів": Зеленський анонсував запуск проєкту з даними про звірства армії Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск наступного тижня "Книги катів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні.

"На наступний тиждень заплановано запуск спеціальної "Книги катів" – інформаційної системи, в якій збираються підтверджені дані щодо воєнних злочинів і злочинців російської армії", - сказав він. 

"Я неодноразово наголошував, що всі вони обов'язково відповідатимуть. І ми крок за кроком до цього наближаємося. Це конкретні факти про конкретних людей, які винні у конкретних жорстоких злочинах проти українців", - зазначив він.

За словами президента, "така "Книга катів" є однією з основ не тільки відповідальності безпосередніх виконавців воєнних злочинів – солдатів окупаційної армії, а і їхніх командирів. Тих, хто віддав накази. Тих, хто зробив можливим усе, що вони наробили в Україні". "В Бучі, в Маріуполі, в усіх наших містах, у всіх громадах, до яких дотягнутися. Усі будуть відповідати", - заявив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вже більш як 31 тисяча росіян загинули в Україні. Настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
а цей все "проєкти" запускає. проєктант херов
сьогодні кацапи по твоїм "дорогам" на які ти потратів 600 млрд грн с помойної іедерації на крим півднем України поїхали... будівельник шашликовий
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08.06.2022 01:49
+14
на згадку

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08.06.2022 01:50
+10
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08.06.2022 05:10
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+ цитатнік боневтіка - росте зебібліотека.
і цим теж повинен займатися Презідент воюючиї країни?
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08.06.2022 01:48 Відповісти
*sorry Президент
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08.06.2022 01:50 Відповісти
Він би смажив шашлики і розповідав пошлі анекдоти, але ж війна...
В його розумінні бути президентом це багато триндіти на публіку. Робити селфі, торгувати личком.
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08.06.2022 09:19 Відповісти
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08.06.2022 02:11 Відповісти
а цей все "проєкти" запускає. проєктант херов
сьогодні кацапи по твоїм "дорогам" на які ти потратів 600 млрд грн с помойної іедерації на крим півднем України поїхали... будівельник шашликовий
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08.06.2022 01:49 Відповісти
на згадку

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08.06.2022 01:50 Відповісти
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08.06.2022 05:10 Відповісти
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08.06.2022 05:11 Відповісти
На нари!
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08.06.2022 06:45 Відповісти
а гордона за что?
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08.06.2022 11:06 Відповісти
Якщо бути послідовним то потрібно створити і "каральний фонд". І навіть призначати ціну за "голову" особливо збочених нелюдів в рублях і всіляко заохочувати кацапів знищувти таких осіб по місцю проживання. Ціна за кацапського придурка - три середньомісячних зарплати в ********** і ні копійки більше! адже їх там десятки тьсяч і за рахунок виконаня вироків можна досить непогано жити. Єдина проблема це спосіб розрахунку "за тушку". Але ми маємо щось вигадати. Смерть безпосережніх катів та тих хто віддавав їм накази а також їх предсмертна доля (чого досягли за злочини?) також має висвітлюватись в ЗМІ.
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08.06.2022 02:12 Відповісти
А коли очікувати на "Книгу зрадників"?
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08.06.2022 02:12 Відповісти
Нам треба свій а-ля Моссад, який буде працювати по всьму світу. Потрібен перелік усіх орків, які воювали на нашій землі. Навіть необов'язково, щоб ця істота була катом, достатньо того, що воно приїхало вбивати українців за гроші. Кожен військовий, який був на війні в Україні повинен бути вбитий, без суду та слідства.
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08.06.2022 02:24 Відповісти
Миротворец на максималках?
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08.06.2022 02:54 Відповісти
Идея неплохая. Но одновременно надо готовить книгу павших героев за независимость Украины в 2014-2022(..). Чтобы мы не хоронили безымянных, как в 2014-м.
Что-то подобное Мемориалу погибших во 2-й мировой. А то, боюсь, мы считаем только потери врага.
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08.06.2022 06:10 Відповісти
І обов'язково двома мовами, українською і англійською.
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08.06.2022 09:01 Відповісти
Ты сначала войну выиграй. Но куда там. Малоросу зеленскому милее сохранить лицо *****, чтобы потом заглянуть ему в дупу
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08.06.2022 06:47 Відповісти
Правдоподобно п%здеть это тоже талант.
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08.06.2022 10:01 Відповісти
Если и делать бессмысленную показуху и бумагомарание, то только ради Европы. Так, чтобы они реагировали на это. Европы и европейцев. Нашим людям на это на-пле-вать. Судят только победители. И никто другой. Если победить, то зачем эти все разборки? Если человек был на войне, это легчайше можно узнать на допросе. И расстрелять всех до единого кацапов, кто перешел государственную границу. Всех. Никого не оставить в живых. Для этого нужна полная победа. И те действия, которые к ней приведут. Пускай лучше эти прокуроры поедут стирать одежду и готовить еду для фронтовиков. Это полезнее будет. Оставить тех, кто английский знает великолепно, кто имеет дружеские контакты с ЕС. Чтобы там развивать эту тему и воздействовать на них.
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08.06.2022 07:38 Відповісти
Ну і нах нам книга катів ?Щоб тягати у віках їхні прізвища ? Нам потрібна книга про наших Героїв !!!
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08.06.2022 08:09 Відповісти
Шо воно меле, бери "Миротворец" та вперед. Аааа там твоі посипакі..Стефанчук, Бужанский, Слюсарев, Арестович...
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08.06.2022 09:16 Відповісти
Цікаво, у Зелі є якісь інші справи замість світіння фейсом ?
Зірка галактичного масштабу, блін..
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08.06.2022 09:17 Відповісти
Все, Зеля выспался! Понеслось ежедневное пустое словоблудие. Книга о наших пленных по вине сами знаете кого героях пишется? Снаряды 152 мм. ищете?
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08.06.2022 09:17 Відповісти
Нехай книжки сам читає. На вбивства цивiльного населення України потрібно вбивати цивільне населення РФ (бажано, з урахуванням триразової переваги). Якщо цього не робити - то особливого сенсу у війні (для України) немає
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08.06.2022 09:18 Відповісти
Де книга "Страчені вороги"? І приквел "Місяця війни" - "Три місяці перед війною"?
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08.06.2022 09:19 Відповісти
К этой книге еще бы фонд не помешало создать, из которого выплачивать вознаграждение за предоставленную отрезанную голову персонажей этой книги. И музей из этих голов.
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08.06.2022 09:20 Відповісти
Абсолютно правильно. А после войны это должна быть печатная книга миллионных тиражей, чтобы в каждой украинской семье была. А то через некоторое время повылазят изо всех щелей нытики о "хороших русских, это все Путин".
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08.06.2022 09:25 Відповісти
Тогда пусть зелупа ею себе все стены обклеет ,чтоб не забывал как кинул украинских детей живодерам ,не дав им шанса ,а своих увез ещё на новый год
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08.06.2022 10:24 Відповісти
А где книга с именами колаборантов и ФСБшных кротов в ОПе и ВР? Нэ на часи?
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08.06.2022 09:57 Відповісти
Моя старенька бабцю завжди казала, що будь яку справу треба починати з себе та найближчего оточення!!! Може й в цьому проєкті треба уважно придивитися???
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08.06.2022 12:17 Відповісти
 
 