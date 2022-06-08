"Книга катів": Зеленський анонсував запуск проєкту з даними про звірства армії Росії
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Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск наступного тижня "Книги катів".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні.
"На наступний тиждень заплановано запуск спеціальної "Книги катів" – інформаційної системи, в якій збираються підтверджені дані щодо воєнних злочинів і злочинців російської армії", - сказав він.
"Я неодноразово наголошував, що всі вони обов'язково відповідатимуть. І ми крок за кроком до цього наближаємося. Це конкретні факти про конкретних людей, які винні у конкретних жорстоких злочинах проти українців", - зазначив він.
За словами президента, "така "Книга катів" є однією з основ не тільки відповідальності безпосередніх виконавців воєнних злочинів – солдатів окупаційної армії, а і їхніх командирів. Тих, хто віддав накази. Тих, хто зробив можливим усе, що вони наробили в Україні". "В Бучі, в Маріуполі, в усіх наших містах, у всіх громадах, до яких дотягнутися. Усі будуть відповідати", - заявив він.
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і цим теж повинен займатися Презідент воюючиї країни?
В його розумінні бути президентом це багато триндіти на публіку. Робити селфі, торгувати личком.
сьогодні кацапи по твоїм "дорогам" на які ти потратів 600 млрд грн с помойної іедерації на крим півднем України поїхали... будівельник шашликовий
Что-то подобное Мемориалу погибших во 2-й мировой. А то, боюсь, мы считаем только потери врага.
Зірка галактичного масштабу, блін..