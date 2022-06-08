Постачання зброї для України є обов’язком ЄС, - голова безпекового комітету Європарламенту Луазо

Коли Україна просить про приєднання до ЄС, сам ЄС має сприймати це із вдячністю, оскільки українці проливають кров не лише за свою землю, але також за свободу Європи. А постачання зброї для України є обов’язком Європейського Союзу.

Про це під час пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі заявила голова підкомітету ЄП із безпеки й оборони Наталі Луазо (Nathalie LOISEAU), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ще кілька місяців тому ми не могли уявити, що війна повернеться в Європу, і ми постанемо перед війною внаслідок дій росії. Тож ми маємо надавати більше підтримки Україні - військової, фінансової, гуманітарної, політичної та моральної. Так, і моральної. Ми маємо зважувати на кожне наше слово та на кожну нашу дію, з точки зору того, що є морально прийнятним. Коли Україна просить про приєднання до Європейського Союзу - ми маємо говорити потужне та справжнє - дякую", - сказала представниця "безпекового" парламентського сектору.

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"Україна вже зараз є почесним членом нашого Союзу, тому що проливає кров на захисті як своєї території, так і наших свобод. Їх місце – з нами. І якщо вони будуть кандидатами – це означає, що вони будуть з нами", - додала Наталі Луазо, коментуючи представлений депутатам проєкт рекомендацій Європарламенту щодо Спільної політики ЄС з безпеки й оборони (CSDP) для учасників саміту ЄС, що має відбутися 23-24 червня, - саме тоді лідери ЄС мають розглянути питання щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Вона зауважила, що у цих умовах постачання зброї для України є обов’язком Європейського Союзу, оскільки сам факт російської агресії проти України є наслідком очевидних провалів у європейській політиці з безпеки.

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"Ми маємо винести уроки із наших невдач, щоб краще захистити власних громадян. Тому що російське вторгнення в Україну, - це ознака того, де ми провалилися. Якщо б ми допустили Україну в НАТО, - зараз вона б не була атакована. Ті, хто з цим не погоджуються - вони не праві. Якщо б ми реагували більш потужно на російську агресію проти Грузії, на анексію Криму та на війну на Донбасі, якщо б ми не закривали очі на те, що 21 тисяча людей загинули в Алеппо під російськими бомбами – тоді б росія не була переконана, що ми дозволимо їй атакувати Україну", - зауважила Луазо.

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Вона висловилася за подальшу військову підтримку України та закупівлю для неї зброї за допомогою так званого Європейського Фонду Миру, що кожного дня доводить свою ефективність. За такою ж схемою, використовуючи об’єднану купівельну та економічну потужність, Європейський Союз має закуповувати зброю і військове обладнання для зміцнення власної оборони, для зменшення її поточної фрагментації та для найбільш раціонального використання військових бюджетів країн-членів.

"Чого ми не маємо робити - це розповідати Україні, що вони (українці – ред.) можуть робити, і чого – не можуть. Ми не послали свої війська, щоб вони встали до бою поряд з українською армією. Тож у нас просто немає права диктувати Україні, як вона має поводитися. Про це ми ніколи не маємо забувати", - додала голова безпекового підкомітету Європарламенту.

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