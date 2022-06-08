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США і партнери працюють над наданням Україні протикорабельних ракет, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,дім,білий

Сполучені Штати і союзники працюють над тим, аби надати Україні протикорабельні ракети і системи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки із посиланням на високопосадовця Білого дому.

"Ми підтримуємо Україну та працюємо, щоб допомогти їй покращити її прибережну оборону. У межах цих зусиль ми надаємо Україні безпілотні судна берегової оборони. Ми також співпрацюємо з союзниками та партнерами над наданням Україні протикорабельних ракет і систем. Ми щодня постійно спілкуємося з українцями щодо їхніх потреб", – сказав чиновник Білого дому.

Він додав, що США є найбільшим постачальником допомоги Україні оборонного призначення, і "надалі буде світовим лідером у наданні найбільшої в історії допомоги Україні у сфері безпеки".

Також читайте: Постачання зброї для України є обов’язком ЄС, - голова безпекового комітету Європарламенту Луазо

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Працювати потрібно набагато набагато набагато... швидше.
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08.06.2022 06:37
+4
Какие Гарпуны ? На о.Змеинный идут поставки - непрерывные и их никто не трогает, что это означает ?
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08.06.2022 07:53
+3
мацква скучає- чекають гостей
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08.06.2022 06:48
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А шо еще не дежурят Гарпуны?(
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08.06.2022 06:36 Відповісти
Ша! Треба переконати кцп, що гарпунів ще нема.
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08.06.2022 07:48 Відповісти
Какие Гарпуны ? На о.Змеинный идут поставки - непрерывные и их никто не трогает, что это означает ?
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08.06.2022 07:53 Відповісти
Працювати потрібно набагато набагато набагато... швидше.
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08.06.2022 06:37 Відповісти
Быстрее бы!
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08.06.2022 06:42 Відповісти
Дайте два!
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08.06.2022 06:47 Відповісти
И собака со следователем обещала прийти
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08.06.2022 07:07 Відповісти
мацква скучає- чекають гостей
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08.06.2022 06:48 Відповісти
рецепты: жареные орки и жареные военные корабли, можно жаренные утопленные военные корабли
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08.06.2022 06:54 Відповісти
Не переоценивай ракеты наземного базирования. Гарпуны могут вообще не работать, вот норвежские те намного менее заметные для радаров и они могут хорошо отработать.

Здесь 2 кацапенка обсуждают Москву и вообще флот:
https://www.youtube.com/watch?v=sGwVGvHT_3c

И их идея в том, чтобы торы поснимать и поставить на корабли на цепях буквально снаружи, а также сделать упор на пулеметные колонки (аналог вулканов), то есть снять современные колонны с вообще всех кораблей кацапов и усилить ими черноморский флот. И если у нас будут одни гарпуны (не только поставки, еще и логистика, скрытное размещение без шпионов, обучение, еще шпионы могут диверсию сделать), то это может быть опасно. Ну и кацапы предлагают провести прямо сейчас учения, чтобы стрелять ракетами по своим и заставить срочников лучше работать в боевой обстановке, приучить на пулеметах вручную сидеть и трассерами стрелять по настоящим ракетам.

У США 90% боевой мощи сидит в авиации и взаимодействии с ней. Они без радаров в воздухе ничего не делают, а атакуют в основном авиацией. Старые ракеты мало модернизировались и если даже и модернизировались, то обязательно под целеуказание с воздуха, непрерывное. Просто таких комплексов как у кацапов бастион-м у США нету в принципе. Им и не надо это. Так что надо авиация и только авиация как залог успеха. НАТО же вообще нищая организация, у них реально ничего нету. Ну и норвежцы имеют как раз новые ракеты, ими можно с хорошей разведкой последний полуфлагман ЧМ потопить, так как второй фрегат не пустили через проливы, ну может уже его разбирать стали и по частям вооружение завозят. Но пока нету фотографии, что сотня наших парней учится на будущих летчиков американских самолетов, то война будет идти лишь на сдерживание, к сожалению.
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08.06.2022 07:16 Відповісти
Джо не переймайся американськими проблемами - ми їх будемо вирішувати з новим республіканським сенатом і конгресом після виборів 8 листопада. Допоможи Україні зброєю зараз і це тобі зарахується. Кожного дня ми втрачаємо людей а люди це головний потенціал України.
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08.06.2022 06:58 Відповісти
Поправка: конгресс это сенат + палата представителей (house). Очень трудно сделать его республиканским, демократы оседлали все соцсети. Праймериз в CA сегодня, я такого напора демократов ещё не видел. Из всех щелей реклама, используя админресурс.
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08.06.2022 07:18 Відповісти
знайшли спосіб розблокувати порти.

але зеленський боїться взривати російські кораблі. от в чому проблема.
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08.06.2022 07:41 Відповісти
а это шо тогда? 28.05.22 У Украины достаточно ракет, чтобы потопить весь Черноморский флот РФ - спикер Одесской ОГА

Полученных сейчас ракет уже достаточно, чтобы потопить весь ЧФ РФ.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
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08.06.2022 09:15 Відповісти
Мене ці заяви теж троги напрягають. Якщо у нас вже наприкінці травня було достатньо протикорабельних ракет, то чого ми просто спостерігали, як орки завозять кораблями на Зміїний системи ППО?
До Зміїного від берега 50 чи 60 км.
Але "диванним ікспердам" дії ГШ не можна критикувати...
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08.06.2022 09:42 Відповісти
А може кілька томагавків чи балістичних ракет? Ну щоб не ловити ті кораблі по- одиниці, а зажмурити оптом у бухтах севастополя та Донузлаві.
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08.06.2022 09:50 Відповісти
 
 