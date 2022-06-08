США і партнери працюють над наданням Україні протикорабельних ракет, - Білий дім
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Сполучені Штати і союзники працюють над тим, аби надати Україні протикорабельні ракети і системи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки із посиланням на високопосадовця Білого дому.
"Ми підтримуємо Україну та працюємо, щоб допомогти їй покращити її прибережну оборону. У межах цих зусиль ми надаємо Україні безпілотні судна берегової оборони. Ми також співпрацюємо з союзниками та партнерами над наданням Україні протикорабельних ракет і систем. Ми щодня постійно спілкуємося з українцями щодо їхніх потреб", – сказав чиновник Білого дому.
Він додав, що США є найбільшим постачальником допомоги Україні оборонного призначення, і "надалі буде світовим лідером у наданні найбільшої в історії допомоги Україні у сфері безпеки".
Будь ласка, зачекайте...
Здесь 2 кацапенка обсуждают Москву и вообще флот:
https://www.youtube.com/watch?v=sGwVGvHT_3c
И их идея в том, чтобы торы поснимать и поставить на корабли на цепях буквально снаружи, а также сделать упор на пулеметные колонки (аналог вулканов), то есть снять современные колонны с вообще всех кораблей кацапов и усилить ими черноморский флот. И если у нас будут одни гарпуны (не только поставки, еще и логистика, скрытное размещение без шпионов, обучение, еще шпионы могут диверсию сделать), то это может быть опасно. Ну и кацапы предлагают провести прямо сейчас учения, чтобы стрелять ракетами по своим и заставить срочников лучше работать в боевой обстановке, приучить на пулеметах вручную сидеть и трассерами стрелять по настоящим ракетам.
У США 90% боевой мощи сидит в авиации и взаимодействии с ней. Они без радаров в воздухе ничего не делают, а атакуют в основном авиацией. Старые ракеты мало модернизировались и если даже и модернизировались, то обязательно под целеуказание с воздуха, непрерывное. Просто таких комплексов как у кацапов бастион-м у США нету в принципе. Им и не надо это. Так что надо авиация и только авиация как залог успеха. НАТО же вообще нищая организация, у них реально ничего нету. Ну и норвежцы имеют как раз новые ракеты, ими можно с хорошей разведкой последний полуфлагман ЧМ потопить, так как второй фрегат не пустили через проливы, ну может уже его разбирать стали и по частям вооружение завозят. Но пока нету фотографии, что сотня наших парней учится на будущих летчиков американских самолетов, то война будет идти лишь на сдерживание, к сожалению.
але зеленський боїться взривати російські кораблі. от в чому проблема.
Полученных сейчас ракет уже достаточно, чтобы потопить весь ЧФ РФ.
Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
До Зміїного від берега 50 чи 60 км.
Але "диванним ікспердам" дії ГШ не можна критикувати...