Примусова мобілізація і цензура посилюють напругу в РФ, - американський Інститут вивчення війни

Примусова мобілізація в так званих "ДНР" і "ЛНР", а також повна цензура інформації про загиблих військовослужбовців посилюють напругу в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зусилля Москви щодо цензури інформації про загиблих і поранених військовослужбовців посилюють напругу всередині країни й протидію війні в Росії.

Також зазначається, що російські війська, ймовірно, встановили контроль над більшою частиною житлового сектора Сєверодонецька і здійснили штурм українських позицій у промисловій зоні за минулу добу. Операційне середовище в місті залишається мінливим.

Війська РФ продовжують просуватися на Слов'янськ, на південний схід з району Ізюма і на захід від Лимана, намагаючись прорвати українську оборону, що зупинила більшість прямих фронтальних штурмів з Ізюма.

Окупанти почали відводити позиції в Запорізькій області або для ротації підрозділів, які зазнали втрат, у тил, або для посилення оборони Росії на північному заході Херсонської області. Російським військам не вдалося повернути передові позиції на західному березі річки Інгулець, які перебувають під контролем ЗСУ.

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