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Заступники держсекретаря США Шерман і очільника МЗС України Сеник обговорили в Сеулі вивезення українського зерна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Заступниця державного секретаря США Венді Шерман зустрілася у вівторок у Сеулі із заступником міністра закордонних справ України Дмитром Сеником. Дипломати обговорили, зокрема, вивезення українського зерна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держдепу США.

Венді Шерман зараз перебуває з офіційним візитом у Південній Кореї.

За словами офіційного представника Держдепартаменту Неда Прайса, в ході зустрічі Шерман підкреслила тверду і постійну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям неспровокованої агресії з боку Росії.

Заступниця держсекретаря представила оновлену інформацію про американську допомогу Україні, включно з допомогою у сфері безпеки, гуманітарною та економічною допомогою, а також бюджетною підтримкою і допомогою в реалізації довгострокових ініціатив.

"Шерман і Сеник також обговорили вплив війни, розв'язаної Росією, на глобальну продовольчу безпеку і зацікавленість Сполучених Штатів в доставленні українського зерна на міжнародні ринки", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Такое впечатление по этому кипишу, что кроме зерна Украина больше ничего не производит.
Типа, пусть Параша делает здесь что хочет, но не мешает голодающим неграм зерно везти.
Конечно, зернотрейдеры (типа Гленкора) теряют деньги, но Украина теряет жизни !!!
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08.06.2022 08:00 Відповісти
спочатку-зброя-потім зерно
нехай худають
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08.06.2022 08:02 Відповісти
Запад больше обеспокоен возможным голодом в Африке, чем ежедневным убийством людей в Украине. Поэтому пора поставить ему, Западу, ультиматум: зерно в обмен на закрытое небо, самолеты, средства ПВО. И "деньги вперед"!
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08.06.2022 08:30 Відповісти
 
 