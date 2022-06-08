Від початку квітня на дев'яти трасах відновлено 242 км доріг, зведено 20 тимчасових переправ, - Укравтодор
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Від початку квітня Укравтодор у звільнених містах і селах Київської області очистив і відновив 264,7 км комунальних вулиць.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Укравтодору.
Також на дев'яти трасах міжнародного та регіонального значення відновлено 242 км доріг. Крім того, для відновлення транспортного сполучення довелося побудувати 20 тимчасових переправ поруч зі зруйнованими мостами через річки Ірпінь, Тетерів та ін.
Топ коментарі
+9 три - пятнадцать
показати весь коментар08.06.2022 08:15
+8 Alex Sav 8157c114
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+8 три - пятнадцать
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чи ще хто вірить шо кацапня знову не попре на Київ?
чи ми вже перемогли і в Криму Український стяг?