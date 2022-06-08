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війна (56641) дороги (1505) міст (828) Укравтодор (489) відбудова (275)

Від початку квітня на дев'яти трасах відновлено 242 км доріг, зведено 20 тимчасових переправ, - Укравтодор

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

укравтодор

Від початку квітня Укравтодор у звільнених містах і селах Київської області очистив і відновив 264,7 км комунальних вулиць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Укравтодору.

Також на дев'яти трасах міжнародного та регіонального значення відновлено 242 км доріг. Крім того, для відновлення транспортного сполучення довелося побудувати 20 тимчасових переправ поруч зі зруйнованими мостами через річки Ірпінь, Тетерів та ін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку війни в Україні пошкоджено або повністю зруйновано 24 тис. кілометрів автодоріг, 351 міст, 11 аеропортів, окуповано 4 морські порти, - Мінінфраструктури

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
знову, мавпи зелені, ******** все зі своїми дорогами.
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08.06.2022 08:15
+8
а також списано всі спі*жжені гроші на велике крадо/будівництво
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08.06.2022 08:01
+8
дороги - це важливо, це дуже важливо, але після Перемоги, довбні зелені!
чи ми вже перемогли і в Криму Український стяг?
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08.06.2022 08:32
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а також списано всі спі*жжені гроші на велике крадо/будівництво
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08.06.2022 08:01 Відповісти
хто за шо, вшивий за баню...
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08.06.2022 08:09 Відповісти
Дуже потрібно, прямо *******...
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08.06.2022 08:11 Відповісти
окопи тре рити, вали нагортати, позиції пристрелювати, мінувати все.
чи ще хто вірить шо кацапня знову не попре на Київ?
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08.06.2022 08:13 Відповісти
знову, мавпи зелені, ******** все зі своїми дорогами.
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08.06.2022 08:15 Відповісти
дороги - це важливо, це дуже важливо, але після Перемоги, довбні зелені!
чи ми вже перемогли і в Криму Український стяг?
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08.06.2022 08:32 Відповісти
при слові "дороги" в зелених з ноздрей кокс видуваеться і косяки з пальців випадають - а це великі гроші...
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08.06.2022 08:52 Відповісти
О! ЗЕшобла опять взялась за любимое дело дерибана бюджета. Слава великому дерибанту ZE! И внукам хватит!
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08.06.2022 10:07 Відповісти
Єдине на ,що вони здатні "асфальтоукрадчики"!
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08.06.2022 11:10 Відповісти
Росіяни примуть до відома, ще напишить які дороги вже готові.
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08.06.2022 12:13 Відповісти
 
 