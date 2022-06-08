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Унаслідок бойових дій повністю знищено 44 підприємства на Київщині, - голова ОВА Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київська

На Київщині після бойових дій постраждали більш як сто підприємств. 44 із них знищено повністю.

Про це написав у Telegram голова Київської ОВА Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Ми робимо усе, аби бізнес в області якнайшвидше відновився. Адже від цього залежить як і добробут мешканців, так і розвиток нашого регіону", - зазначив Кулеба.

У цьому зв'язку він повідомив, що 7 червня відбулася одна з перших зустрічей із бізнесом та державними регуляторами, під час якої було обговорено актуальні теми та проблеми підприємств.

"Робимо усе, аби стати платформою та майданчиком, який допоможе вирішити ці питання. Будемо допомагати кожному підприємству. Це необхідно, щоб зберегти та створити нові робочі місця для людей, а також стабілізувати економічну ситуацію. Це важливі питання, і вони також є для нас пріоритетними", - підсумував голова ОВА.

Також читайте: Близько 80 підприємств, які зареєстровані на території Львова, повністю або частково належать росіянам, - Садовий

Автор: Наталя Джума
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Шоблойобло імені бєніренигата знищує Україну по-повній...безславні виродки,хіба на вас Бога нема...навчились блєфувати від кремлівської мафії?Гинуть воїни,волонтери,гинуть діти,катують полонених,викрадають і вбивають рашисти громадян України,плюндрують все на наших землях....і тут вкрадливий голос нашіптує нам про зраду інших....вам вашу зраду цвяхом прибити на лоба?
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08.06.2022 09:10 Відповісти
Шоблойобло імені бєніренигата знищує Україну по-повній...безславні виродки,хіба на вас Бога нема...навчились блєфувати від кремлівської мафії?Гинуть воїни,волонтери,гинуть діти,катують полонених,викрадають і вбивають рашисти громадян України,плюндрують все на наших землях....і тут вкрадливий голос нашіптує нам про зраду інших....вам вашу зраду цвяхом прибити на лоба?А дороги,як-збереглись?Цілі?
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08.06.2022 09:12 Відповісти
Так, Любочко, пишуть нам зелені боти, що вони досі дуже пишаються своїми дорогами (найдорожчими у світі, але треба було ж носити по 30,000 дол у ковертах зеленим депутатам),
так, Tierre? (це тут дописувач один об'явився зелений, українську навіть знає, наволоч)
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08.06.2022 10:01 Відповісти
 
 