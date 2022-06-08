Унаслідок бойових дій повністю знищено 44 підприємства на Київщині, - голова ОВА Кулеба

На Київщині після бойових дій постраждали більш як сто підприємств. 44 із них знищено повністю.

Про це написав у Telegram голова Київської ОВА Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Ми робимо усе, аби бізнес в області якнайшвидше відновився. Адже від цього залежить як і добробут мешканців, так і розвиток нашого регіону", - зазначив Кулеба.

У цьому зв'язку він повідомив, що 7 червня відбулася одна з перших зустрічей із бізнесом та державними регуляторами, під час якої було обговорено актуальні теми та проблеми підприємств.

"Робимо усе, аби стати платформою та майданчиком, який допоможе вирішити ці питання. Будемо допомагати кожному підприємству. Це необхідно, щоб зберегти та створити нові робочі місця для людей, а також стабілізувати економічну ситуацію. Це важливі питання, і вони також є для нас пріоритетними", - підсумував голова ОВА.

Також читайте: Близько 80 підприємств, які зареєстровані на території Львова, повністю або частково належать росіянам, - Садовий