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Десантників РФ, які відмовились воювати, відправляють з Луганщини до Росії, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Російських десантників, які відмовились брати участь в боях на Луганщині, відправляють назад в Росію.

Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає Цензор.НЕТ.

"Особовий склад противника деморалізований. За наявною інформацією, у підрозділах зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій військовослужбовців, які відмовилися від подальшої участі у бойових діях, повертають з Луганської області на територію РФ", - поінформували в Генштабі.

Також читайте: У Сєверодонецьку ситуація складна, ЗСУ укріпилися на позиціях і "роблять максимум", щоб відстояти місто, - мер Стрюк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
домой...
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08.06.2022 09:08
+16
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08.06.2022 09:18
+14
Які ще в сраку, браття?
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08.06.2022 09:54
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Не повернуться кацапи так, повернуться вантажем 200.
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08.06.2022 08:59 Відповісти
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08.06.2022 08:59 Відповісти
Будут скрепы в жопу вставлять, чтобы "патриатизм" появился...
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08.06.2022 09:00 Відповісти
да пусть им что угодно вставляют , главное не на нашей территории
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08.06.2022 10:47 Відповісти
узкий десант хорош только в разбивании кирпичей тупой башкой
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08.06.2022 09:00 Відповісти
домой...
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08.06.2022 09:08 Відповісти
Я бы сказал - наконец-то домой!
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08.06.2022 09:19 Відповісти
Лежит довольный,зная что едет домой,осталось только мешок дождатся.
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08.06.2022 09:34 Відповісти
Может стоило попытаться массажем сердце запустить?
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08.06.2022 10:36 Відповісти
А МОЖЕТ ДИХАНИЕ РОТ-В РОТ? или *** в рот?
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08.06.2022 11:29 Відповісти
Загадочная русская душа может возвратится любым неожиданным способом...
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08.06.2022 12:09 Відповісти
Скоро за дефицификацией кульков, будут вытряхивать на рабсии и возвращать за новой партией самоубийц.
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08.06.2022 13:25 Відповісти
броник та рюкзак із камуфляжем ЗСУ


на бронику праворуч є надпис, можливо призвище
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08.06.2022 12:04 Відповісти
Алекс, у путино - гундяевских питарков ..вафл..стов, всегда чистый профиль. Ты случайно не обратил на енто внимание???
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08.06.2022 12:56 Відповісти
У Всіх е Вибір... вони його зробили в кращу сторону для себе і заодно для нас. Так що всі рашисти хто воюет не кажить що вас змусили.
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08.06.2022 09:08 Відповісти
+100500!!!
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08.06.2022 10:17 Відповісти
Якщо б їм тут не надавали гарних звіздюлєй, вони б такого вибору не зробили. Це просто сциклива мразота, яка піджимає хвоста та скиглить, коли отримує на горіхи.
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08.06.2022 10:50 Відповісти
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08.06.2022 09:18 Відповісти
бегите братья, бегите домой, пока не поздно
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08.06.2022 09:27 Відповісти
Які ще в сраку, браття?
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08.06.2022 09:54 Відповісти
Правильне рішення.
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08.06.2022 09:35 Відповісти
Нас послухати, то ворог вже видохся, усі відмовляються і їдуть додому, а хто ж тоді штурмує Сєвєродонецьк і Святогірск?
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08.06.2022 10:29 Відповісти
Немытый русский оккупант, бери унитаз - иди домой!
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08.06.2022 12:18 Відповісти
 
 