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Десантників РФ, які відмовились воювати, відправляють з Луганщини до Росії, - Генштаб ЗСУ
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Російських десантників, які відмовились брати участь в боях на Луганщині, відправляють назад в Росію.
Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає Цензор.НЕТ.
"Особовий склад противника деморалізований. За наявною інформацією, у підрозділах зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій військовослужбовців, які відмовилися від подальшої участі у бойових діях, повертають з Луганської області на територію РФ", - поінформували в Генштабі.
Топ коментарі
+18 Владислав Васильченко
показати весь коментар08.06.2022 09:08
+16 частный сектор
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+14 буков
показати весь коментар08.06.2022 09:54
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на бронику праворуч є надпис, можливо призвище