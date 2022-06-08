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Велика Британія (3683) війна (56641) розвідка (3621) Росія (47279) Сєверодонецьк (475) Херсонщина (4291)

Українські війська досягли певних успіхів у контратаці на Херсонщині, РФ продовжує атакувати Сєверодонецьк із трьох напрямків, - розвідка Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зброя,навчання,зсу

У той час як Росія зосереджує свій наступ на центральному секторі Донбасу, вона залишається в обороні на інших флангах.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За даними британців, Росія продовжує намагатися атакувати у Сєверодонецьку з трьох напрямків, хоча українська оборона тримається і малоймовірно, що за останні 24 години якась зі сторін досягла значних успіхів.

"У той час як Росія зосереджує свій наступ на центральному секторі Донбасу, вона залишається в обороні на своїх флангах" - йдеться в огляді.

У британській розвідці зазначили, що нещодавно українські війська досягли певних успіхів у контратаці на південно-західній Херсонщині, у тому числі відновивши плацдарм на східному березі річки Інгулець.

"Оскільки фронт окупованої зони простягається на понад 500 км, Росія та Україна стикаються зі схожими проблемами у підтримці лінії оборони і одночасно у вивільненні боєздатних підрозділів для наступальних дій", - йдеться в огляді.

"В окупованій Херсонській області Росія примусово узгоджує свою адміністрацію з адміністрацією Російської Федерації, вводячи російський рубль як законний платіжний засіб і наймаючи російських вчителів для впровадження російської програми та мови в школах. Росія, найімовірніше, стверджуватиме про окупацію Херсона як свідчення покращення управління та рівня життя українського народу", - вважають у британській розвідці.

Також читайте: ЗСУ відбили частину Сєверодонецька, росіяни поновлять атаки на Ізюм, - розвідка Великої Британії

Автор: Наталя Джума
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"" Росія, найімовірніше, стверджуватиме про окупацію Херсона як свідчення покращення управління та рівня життя українського народу", - вважають у британській розвідці.""

Ну ми в Україні бачемо як живуть люди рашисти на росії..... Так що ідіть ви зі своїми покращеннями за "МОСКВОЮ". Смерть рашистам!!! І СЛАВА ЗСУ!
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08.06.2022 09:31 Відповісти
****, каждый раз, как говорят про херсонское направление, сердце кровью обливается! Какая же ***** позволила оркам зайти из Крыма парадными колоннами?!!!
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08.06.2022 10:19 Відповісти
А для Вас це секрет?..
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08.06.2022 10:26 Відповісти
Нет, секрет держат те, кто "********". Не по адресу вопрос
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08.06.2022 11:31 Відповісти
Причем, прошли маршем из Крыма за сутки до Мариуполя, по хорошему асфальту и с шашлыками...
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08.06.2022 10:34 Відповісти
А дороги, як-збереглись? Цілі?
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08.06.2022 11:16 Відповісти
Не трожь святое! По легенде упоротых любителей "Скотов", дороги были нужны, чтобы снаряды подвозить. Вот русонацисты и подвозят...
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08.06.2022 11:35 Відповісти
Розвідка Великої Британії цікаве і відповідальне джерело, але на українські ЗМІ схоже сів Єрмак разом з Зеленським і варять з них воду як хотять.
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08.06.2022 11:45 Відповісти
 
 