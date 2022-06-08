Українські війська досягли певних успіхів у контратаці на Херсонщині, РФ продовжує атакувати Сєверодонецьк із трьох напрямків, - розвідка Великої Британії

У той час як Росія зосереджує свій наступ на центральному секторі Донбасу, вона залишається в обороні на інших флангах.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За даними британців, Росія продовжує намагатися атакувати у Сєверодонецьку з трьох напрямків, хоча українська оборона тримається і малоймовірно, що за останні 24 години якась зі сторін досягла значних успіхів.

"У той час як Росія зосереджує свій наступ на центральному секторі Донбасу, вона залишається в обороні на своїх флангах" - йдеться в огляді.

У британській розвідці зазначили, що нещодавно українські війська досягли певних успіхів у контратаці на південно-західній Херсонщині, у тому числі відновивши плацдарм на східному березі річки Інгулець.

"Оскільки фронт окупованої зони простягається на понад 500 км, Росія та Україна стикаються зі схожими проблемами у підтримці лінії оборони і одночасно у вивільненні боєздатних підрозділів для наступальних дій", - йдеться в огляді.

"В окупованій Херсонській області Росія примусово узгоджує свою адміністрацію з адміністрацією Російської Федерації, вводячи російський рубль як законний платіжний засіб і наймаючи російських вчителів для впровадження російської програми та мови в школах. Росія, найімовірніше, стверджуватиме про окупацію Херсона як свідчення покращення управління та рівня життя українського народу", - вважають у британській розвідці.

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