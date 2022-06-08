Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 263 дитини, поранень зазнали - 478, - Офіс генпрокурора
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Станом на ранок 8 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 263. Зросла кількість поранених- 478.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 190, Харківській - 122, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 30, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській – 15", - йдеться в повідомленні.
Так, 5 червня внаслідок обстрілу окупантами с. Добропілля Пологівського району Запорізької області отримав вогнепальне поранення 9-річний хлопчик.
У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення 10 дітей в Харківській області.
Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1958 закладів освіти. При цьому 186 з них зруйновано повністю.
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пи-ар = связи с общественностью, так что ты как то тупо написал, в понимании что все знают "пи-ар" как - "реклама"
интересно бы к жителям "освобожденным" эту мразь доставить - сказали бы "спасиАл"(спасибо Аллаху) этому ублюдку, или как то иначе бы выразили благодарность? ну, без батальона охраны животное шоб было, ведь оно типо "делает нужное Аллаху?"
Одужання пораненим.