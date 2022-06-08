Арештовано активи одного з найбільших виробників бетоноконструкцій, яким володіли особи з оточення Путіна, - СБУ
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СБУ арештувала активи одного з найбільших виробників бетоноконструкцій. Кінцевими бенефіціарами компанії є російські бізнесмени, причетні до фінансування "ЛДНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"За ініціативи СБУ арештовано активи компанії, якою володіли особи з оточення путіна. Мова йде про одного з найбільших виробників бетоноконструкцій, який постачав продукцію як в Україну, так і за кордон. Служба безпеки встановила, що кінцевими бенефіціарами компанії є російські бізнесмени, причетні до фінансування т. зв. "ЛДНР", - зазначили в спецслужбі.
"Один із них навіть належить до найближчого оточення президента рф та є спонсором передвиборчої кампанії партії "єдина росія". До того ж - будує житло для співробітників фсб і збройних сил рф. Щоб уникнути міжнародних санкцій та постачати товар на тимчасово окуповані території України, керівництво компанії здійснило ребрендинг торгової марки. Втім, завдяки реакції СБУ, на це підприємство накладено арешт", - йдеться в повідомленні.
За рішенням суду арештовано активів на понад 2 млрд. грн:
- 100% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу на понад 437 млн грн;
- рухоме та нерухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 1,5 млрд грн;
- 9 банківських рахунків, де наявні загалом понад 104 млн грн.
Це зроблено у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Рішенням суду арештоване майно передається в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Нагадаємо, раніше "Стопкор" повідомляв, що компанія "Аерок" підпорядковується російському олігарху Андрію Молчанову.
За даними активістів, 100% статутного капіталу ТОВ "Аерок" належить компанії "Аерок Інвестмент Дойчланд ГМБХ" (Мюнхен, Німеччина). Кінцевим бенефіціарним власником є російська компанія "Група ЛСР" (місце реєстрації Санкт-Петербург). Генеральний директор "Група ЛСР" - російський мільярдер Андрій Молчанов, він же є її основним бенефіціаром.
Будь ласка, зачекайте...
знайшли власника-москаля - позбавити його прав, перевести у державну власність, і хай працює.
Те що там СБУ арештувало - стоп підприємства, працівникі, зарплати, податки...
8 років не бачили, а тепер розвиднілось. вредітелі
Чому не вказано рік?
Гарно воюємо!
Коли зеботи та пороботи перегрезуть горлянки один одному, тоді тільки можна на щось розраховувати. Повинна бути адекватна оцінка дій будь-якого президента, якщо є за що підтримати - підтримуємо, якщо є за що четвертувати - це потрібно робити.
А взагалі, у бувших республіках совка президент = диктатор. Україні потрібно відмовитись від їнституту президенства та будувати парламентську республіку.
Один Президент остановил вторжение орков,создавал ВСУ, независимость церкви обеспечил, продвигал Украину в ЕС и НАТО, при нем поднялась экономика и много чего еще,а другой все это помножил на 0! в этом проблема!
Никто не говорит, что Порох идеален, как и любой человек(будет более достойный--проголосуем), но он не разрушал, а создавал, он вытягивал страну наверх, а чмо ее утопил во лжи, воровстве, убивал экономику и армию, и притянул полномасштабную войну!
И только тупой или враг не видит разницу между белым и черным!
обмінуевакуації азовців"?!