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арешт (1632) Росія (47279) СБУ (10053)

Арештовано активи одного з найбільших виробників бетоноконструкцій, яким володіли особи з оточення Путіна, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

сбу

СБУ арештувала активи одного з найбільших виробників бетоноконструкцій. Кінцевими бенефіціарами компанії є російські бізнесмени, причетні до фінансування "ЛДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За ініціативи СБУ арештовано активи компанії, якою володіли особи з оточення путіна. Мова йде про одного з найбільших виробників бетоноконструкцій, який постачав продукцію як в Україну, так і за кордон. Служба безпеки встановила, що кінцевими бенефіціарами компанії є російські бізнесмени, причетні до фінансування т. зв. "ЛДНР", - зазначили в спецслужбі.

"Один із них навіть належить до найближчого оточення президента рф та є спонсором передвиборчої кампанії партії "єдина росія". До того ж - будує житло для співробітників фсб і збройних сил рф. Щоб уникнути міжнародних санкцій та постачати товар на тимчасово окуповані території України, керівництво компанії здійснило ребрендинг торгової марки. Втім, завдяки реакції СБУ, на це підприємство накладено арешт", - йдеться в повідомленні.

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За рішенням суду арештовано активів на понад 2 млрд. грн:

- 100% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу на понад 437 млн грн;
- рухоме та нерухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 1,5 млрд грн;
- 9 банківських рахунків, де наявні загалом понад 104 млн грн.

Це зроблено у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Рішенням суду арештоване майно передається в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Нагадаємо, раніше "Стопкор" повідомляв, що компанія "Аерок" підпорядковується російському олігарху Андрію Молчанову. 

За даними активістів, 100% статутного капіталу ТОВ "Аерок" належить компанії "Аерок Інвестмент Дойчланд ГМБХ" (Мюнхен, Німеччина). Кінцевим бенефіціарним власником є російська компанія "Група ЛСР" (місце реєстрації Санкт-Петербург). Генеральний директор "Група ЛСР" - російський мільярдер Андрій Молчанов, він же є її основним бенефіціаром.

Читайте: Окупанти потерпають від спеки в утепленій формі: "У нас сейчас жара началась, ##ать. Мы без воды сидим. И форма, которая осенняя", - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
Українська громада рахує отримане конфісковане кацапське майно:
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08.06.2022 10:05
+25
а якщо без емоцій, от неможна це робити щоб не зупиняти діяльність підприємства?
знайшли власника-москаля - позбавити його прав, перевести у державну власність, і хай працює.
Те що там СБУ арештувало - стоп підприємства, працівникі, зарплати, податки...
8 років не бачили, а тепер розвиднілось. вредітелі
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08.06.2022 09:47
+24
Я дебілам з СБУ, підкажу компанії які фінансують рашу, 95 квартал зеленого дебіла "свати", Київстар можу ще пару підказати.
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08.06.2022 09:53
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После 8и лет войны !!!
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08.06.2022 09:45 Відповісти
Різницю не відчувають тільки дебіли.
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08.06.2022 10:52 Відповісти
Петя пять, зеля три. Но "какая разница"
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08.06.2022 11:04 Відповісти
Aeroc, якщо фотка не "з інета від балди".
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08.06.2022 09:46 Відповісти
Так це Аерок, там нещодавно були "маскишоу".
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08.06.2022 10:05 Відповісти
а якщо без емоцій, от неможна це робити щоб не зупиняти діяльність підприємства?
знайшли власника-москаля - позбавити його прав, перевести у державну власність, і хай працює.
Те що там СБУ арештувало - стоп підприємства, працівникі, зарплати, податки...
8 років не бачили, а тепер розвиднілось. вредітелі
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08.06.2022 09:47 Відповісти
Мабуть можна продовжити роботу підприємства, але в наших реаліях підприємство передадуть не державі, а Каломойському чи Юзіку.
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08.06.2022 09:54 Відповісти
і це все? а між тим, багато чого в Україні належить рашистам. давайте, працюйте.
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08.06.2022 09:52 Відповісти
Точно ? Давайте список у відповідні органи .
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08.06.2022 10:40 Відповісти
Повторюю-все кацапське майно в Україні має бути відібране та передане українській громаді...
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08.06.2022 09:53 Відповісти
Українська громада рахує отримане конфісковане кацапське майно:
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08.06.2022 10:05 Відповісти
Я дебілам з СБУ, підкажу компанії які фінансують рашу, 95 квартал зеленого дебіла "свати", Київстар можу ще пару підказати.
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08.06.2022 09:53 Відповісти
Не пройшло і 8 років
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08.06.2022 09:57 Відповісти
Дивні пропутинці, за 3 місяці не перегнали гроші з рахунків.
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08.06.2022 10:07 Відповісти
Думаю, цим кацапами було дозволено торгувати

Чому не вказано рік?
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08.06.2022 10:08 Відповісти
Takoe chustvo, chto СБУ nachinaet delat vovremja voini to, chto ranse im zapreshtjali delat sverxu...
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08.06.2022 10:21 Відповісти
"причетні до фінансування "ЛДНР"" - а до цього що, роками дрочили на них???
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08.06.2022 10:23 Відповісти
Когда арестуете майно слуги агента кгб сивковича и майно его мамашки?
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08.06.2022 10:26 Відповісти
Вибіркове правосуддя, вибіркова свобода слова, вибіркова націоналізація майна. Піпл хаває, аж за вухами трещить
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08.06.2022 10:35 Відповісти
Ого, в Україні і бетон у власності паРаші!
Гарно воюємо!
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08.06.2022 10:36 Відповісти
Вам не доходит? Да ***** - кто у нас президент. Мы - украинцы. Этого боится Путин, этого боится Европа. А что нам терять? Слава Україні!
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08.06.2022 11:14 Відповісти
на 105 день...... мда
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08.06.2022 11:26 Відповісти
У цього підприємства скінчились гроші сплачувати криші.і криша зробила висновки.
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08.06.2022 11:54 Відповісти
особисто мені огидні і ті хто робить ідола з порошенко і ті хто ліпить те саме з зеленського. Вони однакові і чекати чогось іншого з лохторатом найближчим часом не доводиться, українського президента в Україні поки не було і ще довго не буде.

Коли зеботи та пороботи перегрезуть горлянки один одному, тоді тільки можна на щось розраховувати. Повинна бути адекватна оцінка дій будь-якого президента, якщо є за що підтримати - підтримуємо, якщо є за що четвертувати - це потрібно робити.

А взагалі, у бувших республіках совка президент = диктатор. Україні потрібно відмовитись від їнституту президенства та будувати парламентську республіку.
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08.06.2022 12:38 Відповісти
Дурню пишешь!Вопрос не в ЛИЧНОСТИ, а в РЕЗУЛЬТАТЕ!
Один Президент остановил вторжение орков,создавал ВСУ, независимость церкви обеспечил, продвигал Украину в ЕС и НАТО, при нем поднялась экономика и много чего еще,а другой все это помножил на 0! в этом проблема!
Никто не говорит, что Порох идеален, как и любой человек(будет более достойный--проголосуем), но он не разрушал, а создавал, он вытягивал страну наверх, а чмо ее утопил во лжи, воровстве, убивал экономику и армию, и притянул полномасштабную войну!

И только тупой или враг не видит разницу между белым и черным!
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08.06.2022 19:27 Відповісти
А бетон конфіскують для зведення фортифікацій вздовж кордону із рашкою чи це не моя справа і краще помовчати щоб не нашкодити "обміну евакуації азовців"?!
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08.06.2022 12:41 Відповісти
 
 