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Новини Київські новини
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КМДА (1463) Київ (13851) паркування (130) евакуатор (23) штраф (705)

У Києві повертають плату за паркування, а автівки порушників будуть евакуйовані, - КМВА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

евакуатор

У Києві збільшується кількість порушень ПДР та паркування. Водіїв попередили, що неправильно припарковані автівки будуть евакуйовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Київської адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

"У Києві з 16 травня за рішенням Київради відновлено оплату за паркування. Паркування платне у будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та у вихідні паркування безкоштовне", – розповів Микола Поворозник.

Оплатити за паркування можна через "Київ цифровий". Зазначається, що у застосунку оплата нараховується, доки триває паркування, незалежно від місцезнаходження авто.

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"На муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Лише через застосунок. Під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв. Тому не нехтуйте сигналам тривоги, дотримуйтеся правил дорожнього руху, швидкісного режиму у місті та не створюйте аварійних ситуацій", – сказав Микола Поворозник.

Він також закликав водіїв пропускати машини з гуманітарною допомогою, поліції, "швидкої" та рятувальників.
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На фронт?
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08.06.2022 10:10 Відповісти
На карман.
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08.06.2022 10:32 Відповісти
150 000 евроблях ввезли в Украину.
Кого-то война волнует ...
А кому-то парковаться негде ...
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08.06.2022 10:40 Відповісти
Сколько процентов с тарифа на оплату и штрафов поступает в городской бюджет?
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08.06.2022 11:07 Відповісти
ХА ХА ХА!!!ПОЗОРИЩЕ!!!
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08.06.2022 12:49 Відповісти
 
 