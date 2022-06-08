Майже 70% громадян України, які прибули до Туреччини після початку війни, вже виїхали, - посол Боднар
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Від початку повномасштабної військової агресії Росії проти України в Туреччину заїхали близько 165 тисяч громадян України, з них уже 115 тисяч виїхали.
Про це повідомив посол Василь Боднар в інтерв'ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.
"З 24 лютого в Туреччину заїхали близько 165 тисяч громадян України, вже виїхали 115 тисяч - хтось повернувся в Україну, хтось поїхав шукати притулку в інших країнах. Приблизно 50 тисяч, які лишаються, розселені переважно на півдні (здебільшого Анталія, Аланія), у Стамбулі та частково Анкарі", - зазначив дипломат.
За словам Боднара, у відсотковому співвідношенні з Туреччини виїхало майже 70% громадян України, які прибули після 24 лютого.
Посол також зауважив, що серед громадян України, які нині перебувають у Туреччині, є кримські татари та турки-месхетинці, які розселилися по всій країні.
Також не всі громадяни отримують статус гуманітарного міжнародного захисту, багато громадян України самотужки вирішують питання перебування та тимчасового облаштування в Туреччині, оформлюючи посвідку на проживання на загальних засадах, що є платною послугою.
Зокрема до Туреччини евакуйовано дітей-сиріт і супроводжуючих осіб - понад 1,5 тис.
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Зроблять з країни свинарник, аби продать, а потім втікають де краще. Ідіоти.
Хоч поржу, а якщо рашка нападе - виїду за кордон.
Здогадайся про кого це:
наші військові кораблі - його яхти...
наші військові літаки - його джети…
наші ракети - його діти за кордоном…
наші танки - його броньовані джипи…
наше ППО - його офшори…
наші військові супутники - його мальдіви...
Власти Турции намерены закупать зерно у Украины со скидкой более чем в 25%, - сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.
Министр отметил, что Анкара прилагает активные дипломатические усилия для разблокирования экспорта зерновых из украинских портов.
В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «Россия уничтожила в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине».
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