УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5671 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
3 848 15
біженці (1027) Боднар (126) війна (56641) Туреччина (2256)

Майже 70% громадян України, які прибули до Туреччини після початку війни, вже виїхали, - посол Боднар

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

туреччина

Від початку повномасштабної військової агресії Росії проти України в Туреччину заїхали близько 165 тисяч громадян України, з них уже 115 тисяч виїхали.

Про це повідомив посол Василь Боднар в інтерв'ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"З 24 лютого в Туреччину заїхали близько 165 тисяч громадян України, вже виїхали 115 тисяч - хтось повернувся в Україну, хтось поїхав шукати притулку в інших країнах. Приблизно 50 тисяч, які лишаються, розселені переважно на півдні (здебільшого Анталія, Аланія), у Стамбулі та частково Анкарі", - зазначив дипломат.

За словам Боднара, у відсотковому співвідношенні з Туреччини виїхало майже 70% громадян України, які прибули після 24 лютого.

Посол також зауважив, що серед громадян України, які нині перебувають у Туреччині, є кримські татари та турки-месхетинці, які розселилися по всій країні.

Також не всі громадяни отримують статус гуманітарного міжнародного захисту, багато громадян України самотужки вирішують питання перебування та тимчасового облаштування в Туреччині, оформлюючи посвідку на проживання на загальних засадах, що є платною послугою.

Зокрема до Туреччини евакуйовано дітей-сиріт і супроводжуючих осіб - понад 1,5 тис.

Читайте: Угорщина допомагає українським біженцям, іншу допомогу навряд чи отримаємо, - Данілов

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Мабуть проблема в рашистах, яких турки дуже ********** і яких там зараз товпи.
показати весь коментар
08.06.2022 10:17
+5
Русских, как тараканов, полно везде. Но в Турции прямо эпидемия какая-то. Это очень тяжело морально. Лично знаю людей, которые из Болгарии переехали в Турцию. Выдержали неделю. Возвращаются в Украину.
показати весь коментар
08.06.2022 10:34
+3
Згадую численні дописи виборів 2019

Хоч поржу, а якщо рашка нападе - виїду за кордон.
показати весь коментар
08.06.2022 10:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не прижилися ?
Зроблять з країни свинарник, аби продать, а потім втікають де краще. Ідіоти.
показати весь коментар
08.06.2022 10:10 Відповісти
Мабуть проблема в рашистах, яких турки дуже ********** і яких там зараз товпи.
показати весь коментар
08.06.2022 10:17 Відповісти
А шо обов'язково прижитися там повинні були? І звідки така ненависть?
показати весь коментар
08.06.2022 10:19 Відповісти
Згадую численні дописи виборів 2019

Хоч поржу, а якщо рашка нападе - виїду за кордон.
показати весь коментар
08.06.2022 10:26 Відповісти
Якби ж то серед них були всі "Хоч Поржуни"
показати весь коментар
08.06.2022 10:32 Відповісти
До 2019 року все було для захисту країни, а в після 2019року не стало?...

Здогадайся про кого це:

наші військові кораблі - його яхти...

наші військові літаки - його джети…

наші ракети - його діти за кордоном…

наші танки - його броньовані джипи…

наше ППО - його офшори…

наші військові супутники - його мальдіви...
показати весь коментар
08.06.2022 10:54 Відповісти
тим часом

Власти Турции намерены закупать зерно у Украины со скидкой более чем в 25%, - сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

Министр отметил, что Анкара прилагает активные дипломатические усилия для разблокирования экспорта зерновых из украинских портов.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «Россия уничтожила в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине».
https://t.me/charter97_org/75007
показати весь коментар
08.06.2022 10:16 Відповісти
Если попал в Турцию убей там отдыхающего ***********. У местной полиции вопросов не должно возникнуть. Максимум админ штраф за испорченное имущество!
показати весь коментар
08.06.2022 10:20 Відповісти
ніхто ДОВГО не триматиме безоплатно цих біженців, хоча впевнений половина там з західних областей де ні разу не стріляли. Відкрилась лазівка і поперли в надії що під шумок війни їх там довічно будуть плекати та пил здувати. Польща вже припинила виплати сімям що взяли біженців, інші країни підуть слідом. У них своїх проблем хватає, і як уже очевидно світ починає втомлюватись від України...Балаболи в Уряді крім "дай" нічого не роблять. Вимагають мега санкцій а самі бачите розглядають питання і думають чи вводити з росією візовий режим???? Це як розуміти і що думає Захід дивлячись на це????
показати весь коментар
08.06.2022 10:30 Відповісти
Знаю таких панянок, які на моє питяння чого вони їдуть закордон відповіли що завжди хотіли подорожувати, а тут халява зявилась, знаю навіть таких і з дітьми які бігають по країнах та користуються безкоштовними готелями та житлом . Багато заробітчан ті що по Польшах та Чехіях скористалися можливістю і здриснули як бєжєнці по Канадам, Британія та Штатам. Одні воюють, віддають останні кошти працюють в Україні, інші на крові і горі українських людей влаштовують своє життя.
показати весь коментар
08.06.2022 10:58 Відповісти
к сожалению это правда
показати весь коментар
08.06.2022 11:21 Відповісти
у этих беженцев бабла полно своего, но они все равно хотят на халяву.
показати весь коментар
08.06.2022 11:29 Відповісти
Русских, как тараканов, полно везде. Но в Турции прямо эпидемия какая-то. Это очень тяжело морально. Лично знаю людей, которые из Болгарии переехали в Турцию. Выдержали неделю. Возвращаются в Украину.
показати весь коментар
08.06.2022 10:34 Відповісти
 
 