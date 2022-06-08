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Окупанти телефонують жителям Авдіївки, дізнаються адресу будинку, а потім "накривають" його артилерією, - ВЦА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

авдіївка

Рашисти продовжують тероризувати жителів Авдіївки та вигадали для цього новий спосіб.

Про це повідомляє військово-цивільна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ

"Росіяни продовжують свою підлу війну з мирними жителями України, зокрема тероризують і мешканців Авдіївки. І вигадали для цього новий спосіб, з яким раніше в нашому місті не доводилось стикатися.

Телефонують з невідомого номеру, питають адресу та чи багато людей знаходиться у будинку (питають безпосередньо, так, ніби давні знайомі, та переживають за долю міста). Людина відповідає. Через кілька хвилин після дзвінка цей будинок накриває ворожа артилерія", - розповіли у ВЦА.

В Авдіївці зафіксовано вже декілька таких випадків.

Громадян закликають з міркувань безпеки не повідомляти вказану інформацію не знайомим підозрілим особам.

"Якщо вам зателефонували невідомі особи, не повідомляйте їм місце свого розташування, точну адресу, не надсилайте геолокацію чи навіть приблизні координати. Натомість спробуйте дізнатися, звідки ця людина телефонує, її прізвище, ім'я, по батькові. Не називайте кількість людей, які живуть поруч з вами, не розповідайте будь-яких подробиць із життя Авдіївки терористам. Якщо вам поступив подібний дзвінок, одразу повідомляйте в поліцію на лінію 102 або за номером телефону чергової частини: 0995319088", - підсумували у ВЦА.

Також читайте: За добу росіяни зруйнували на Донеччині понад 40 будинків, школу та дитсадок, - Нацполіція. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Ось чому важко воювати коли жителі колоборанти
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08.06.2022 10:41
+5
Може їм з Бєлгорода зателефонувати?
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08.06.2022 10:39
+3
Нічого

Я думаю ватне насєлєніє авдіївки не проти це ж асвабадітєлі прийшли
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08.06.2022 10:32
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Нічого

Я думаю ватне насєлєніє авдіївки не проти це ж асвабадітєлі прийшли
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08.06.2022 10:32 Відповісти
новая форма Теории Дарвинизма... всегда надо отвечать так улица навозная и 3 кучка справа аккурат под кустиком мой адрес... и пшел на..уй...
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08.06.2022 12:00 Відповісти
Пора уже выпускать из тюрем пожизненников и других хеадхантеров с вывозом в прифронтовые руские села. Пусть режут, насилуют и убивают от мала там и до велика. Свободу насильнику Оксаны Макар - Краснощеку. Срать на жванецкую конвекцию. Глаз за глаз как говорится!!!
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08.06.2022 10:34 Відповісти
пусть кровью руских мразей искупят свою вину. заодно разгрузим пенетанциарную систему. ну и маньяки, убийцы и насильники оторвутся по полной
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08.06.2022 10:36 Відповісти
Дать им картбланш на убийство цивильных кацапов и полную индульгенцию. это было бы классно!!!
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08.06.2022 10:39 Відповісти
A esli oni vernutca obratno Ukrainu meste roZZijskimi fashistami i nachnut ubivat Ukraine?
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08.06.2022 10:47 Відповісти
а той нєдоросль так далеко не думає
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08.06.2022 12:30 Відповісти
Наверно, страдающие от голода африканцы тоже не прочь полакомиться свинособаками, учитывая, что эти человекообразные и являются причиной их голода...
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08.06.2022 11:33 Відповісти
кстати надя льотчица толтодупаЯ и гришин\семенченко мего фейковый копитан нгу уже откинулися с кичи -оба герои фронтовики))))
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08.06.2022 20:45 Відповісти
Може їм з Бєлгорода зателефонувати?
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08.06.2022 10:39 Відповісти
Ось чому важко воювати коли жителі колоборанти
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08.06.2022 10:41 Відповісти
а почему СБУ неприсекает ватные паблики ? к примеру таких полно в телеге.ватнички пишут куда прилетело,рашисткие корректировщики работают на удаленке даже свои задницы подставлять не нужно ,достаточно в телеге прочесть и наводить дальше.такое ощущение что СБУ в прифронтовой зоне ловит лишь щипачей и местных алкашей
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08.06.2022 10:57 Відповісти
Думаю, это не незнакомые, а очень даже хорошо знакомые дамбасцам "ополченцы", введенные ******, или даже местные.
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08.06.2022 11:36 Відповісти
а смысол все равно артаватный питорас бьет наугад
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08.06.2022 20:44 Відповісти
 
 