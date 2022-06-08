Окупанти телефонують жителям Авдіївки, дізнаються адресу будинку, а потім "накривають" його артилерією, - ВЦА

Рашисти продовжують тероризувати жителів Авдіївки та вигадали для цього новий спосіб.

Про це повідомляє військово-цивільна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ

"Росіяни продовжують свою підлу війну з мирними жителями України, зокрема тероризують і мешканців Авдіївки. І вигадали для цього новий спосіб, з яким раніше в нашому місті не доводилось стикатися.

Телефонують з невідомого номеру, питають адресу та чи багато людей знаходиться у будинку (питають безпосередньо, так, ніби давні знайомі, та переживають за долю міста). Людина відповідає. Через кілька хвилин після дзвінка цей будинок накриває ворожа артилерія", - розповіли у ВЦА.

В Авдіївці зафіксовано вже декілька таких випадків.

Громадян закликають з міркувань безпеки не повідомляти вказану інформацію не знайомим підозрілим особам.

"Якщо вам зателефонували невідомі особи, не повідомляйте їм місце свого розташування, точну адресу, не надсилайте геолокацію чи навіть приблизні координати. Натомість спробуйте дізнатися, звідки ця людина телефонує, її прізвище, ім'я, по батькові. Не називайте кількість людей, які живуть поруч з вами, не розповідайте будь-яких подробиць із життя Авдіївки терористам. Якщо вам поступив подібний дзвінок, одразу повідомляйте в поліцію на лінію 102 або за номером телефону чергової частини: 0995319088", - підсумували у ВЦА.

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