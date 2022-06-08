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Окупанти протягом тижня викрали близько 20 енергодарівців, 11 з них - працівники ЗАЕС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Російські військові в тимчасово окупованому Енергодарі продовжують викрадати людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

"Лише протягом останнього тижня вони затримали та вивезли в невідомому напрямку близько 20 енергодарців, 11 з них – працівники Запорізької АЕС. Місце їхнього перебування наразі невідоме", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Людей викрадають, квартири грабують, інтернет-зв’язок поганий, ціни захмарні, - мер Енергодара Орлов про місто в окупації

Автор: Богдан Гуньковський
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Смерть русским террористам!!!
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08.06.2022 10:48 Відповісти
ТО что мы "сдали" ЯО в 92 году это все херня. Украина является ядерной державой. У нас 16 действующих энерго блоков. Если эти чмони так ссут за негров голодных, то пусть они лучше ссут от 5 чернобылей. Которые будут взорваны грамотно, а не как в 86м году на "отстань". Как серйозность наших намерений можно слить отработанное ядерное топливо вниз по Днепру. Пусть сначала подрочат на это в Черном море, а потом и в Средиземном. Нам не нужна сраная планета без Украины!!!
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08.06.2022 10:50 Відповісти
просто ко всяким штольцам и остальным оральным уродам по другому не достучаться. ну ядерный шантаж, так ядерный шантаж. но, к сожалению, не при чме в зеленой флисовой тряпке...
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08.06.2022 10:51 Відповісти
 
 