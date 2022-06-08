Окупанти протягом тижня викрали близько 20 енергодарівців, 11 з них - працівники ЗАЕС

Російські військові в тимчасово окупованому Енергодарі продовжують викрадати людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

"Лише протягом останнього тижня вони затримали та вивезли в невідомому напрямку близько 20 енергодарців, 11 з них – працівники Запорізької АЕС. Місце їхнього перебування наразі невідоме", - йдеться в повідомленні.



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