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Окупанти протягом тижня викрали близько 20 енергодарівців, 11 з них - працівники ЗАЕС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські військові в тимчасово окупованому Енергодарі продовжують викрадати людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".
"Лише протягом останнього тижня вони затримали та вивезли в невідомому напрямку близько 20 енергодарців, 11 з них – працівники Запорізької АЕС. Місце їхнього перебування наразі невідоме", - йдеться в повідомленні.
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DmitrySviridon ad49c275
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