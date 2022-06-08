Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 500 осіб, 212 літаків, 178 гелікоптерів, 1393 танки та 3429 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 500 осіб.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 31500 (+140) осіб ліквідовано,
танків - 1393 (+3) од,
бойових броньованих машин - 3429 (+13) од,
артилерійських систем - 703 (+9) од,
РСЗВ - 213 (+6) од,
засоби ППО - 96 (+0) од,
літаків - 212 (+0) од,
гелікоптерів - 178 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 559 (+6),
крилаті ракети - 125 (+0),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2406 (+1) од,
спеціальна техніка - 53 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку", - зазначили у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
В оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 6:00 8 червня щодо російського вторгнення говориться:
"...За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках ... знищено три танки, п'ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, тринадцять одиниць автомобільної техніки та три склади з ************ противника..."
Отже ще раз - знищено 13 одиниць автомобільної техніки! І це лише на Донецькому і Луганському напрямках!
Тут же чомусь вказано "автомобільної техніки та автоцистерн - 2406 (+1) од."
І тут і там - інформація від Генштабу.
То яка ж з них офіційна і правільна?
А потім будут казати що це журналісти брешуть!
На Дніпро-Бузькому лимані знищено два швидкісні десантні катери окупантів - ЗСУ
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02.06.2022, 02:34
кораблі /катери - 13 (+0) на 09.06.2022
P.S То,чи не брешуть журналісти???