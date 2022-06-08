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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 500 осіб, 212 літаків, 178 гелікоптерів, 1393 танки та 3429 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,русня,мертвий,орк

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 500 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 31500 (+140) осіб ліквідовано,

танків - 1393 (+3) од,

бойових броньованих машин - 3429 (+13) од,

артилерійських систем - 703 (+9) од,

РСЗВ - 213 (+6) од,

засоби ППО - 96 (+0) од,

літаків - 212 (+0) од,

гелікоптерів - 178 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 559 (+6),

крилаті ракети - 125 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2406 (+1) од,

спеціальна техніка - 53 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку", - зазначили у Генштабі.

Дивіться: "Все на контролі? Красавчик!", - нацгвардійці-спецпризначенці з батальйону "Сафарі" на бойовому завданні. ВIДЕО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 500 осіб, 212 літаків, 178 гелікоптерів, 1393 танки та 3429 броньованих машин 01

Автор: Ольга Лузан
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надеюсь цЫфры условные. и ************ сдохло на много больше!!!
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08.06.2022 11:00 Відповісти
а скоко их с оторваными руками, ногами и *****, которые остались живы, но теперь будут просить милостыню возле "пятерочки" радует еще больше
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08.06.2022 11:01 Відповісти
Нажаль, щоб населення рф почало щось підозрювати, потрібно як мінімум втричі більше. Та шо працювати ще й працювати.
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08.06.2022 11:15 Відповісти
Тим більше, що дохлого кацапа зарили та й забули, або іще краще якщо "пропав безвісти". А так недоукомплектований кацапоконструктор (інвалід) як постійне нагадування про "рузьке мір", "рузьке сваіх нібрасают", "баби іщо наражают", "можем павтаріть" і як родзинка на торт "да Кієва за трі дня". Також можна укомпектувати "Хор інвалідав убогіх" і жалобних співати під какапоцерквами мп, а також канцерти на "дьень пабьеди дівятава мая". О як скрепно-сакрально получилось !
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08.06.2022 17:44 Відповісти
Цікаво!

В оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 6:00 8 червня щодо російського вторгнення говориться:

"...За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках ... знищено три танки, п'ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, тринадцять одиниць автомобільної техніки та три склади з ************ противника..."

Отже ще раз - знищено 13 одиниць автомобільної техніки! І це лише на Донецькому і Луганському напрямках!

Тут же чомусь вказано "автомобільної техніки та автоцистерн - 2406 (+1) од."

І тут і там - інформація від Генштабу.

То яка ж з них офіційна і правільна?

А потім будут казати що це журналісти брешуть!
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08.06.2022 11:39 Відповісти
Так уже говорили ,что подсчет отстает на день два.
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08.06.2022 11:44 Відповісти
3 June, 09:29 корабли / лодки / военные корабли / лодки - 13 (+0)

На Дніпро-Бузькому лимані знищено два швидкісні десантні катери окупантів - ЗСУ

Этот материал также доступен на русском

02.06.2022, 02:34

кораблі /катери - 13 (+0) на 09.06.2022

P.S То,чи не брешуть журналісти???
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09.06.2022 08:38 Відповісти
та взагалі до подібних інф Генштабу довіра падає і падає...
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08.06.2022 19:00 Відповісти
 
 