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Світовий банк погіршив прогноз щодо інфляції: не 15%, а 20% до кінця року

Новини Цензор.НЕТ Економіка

інфляція

Світовий банк погіршив свій прогноз щодо інфляційних процесів в Україні. Падіння ВВП прогнозують на рівні 44%.

Про це повідомив регіональний директор СБ у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зростає інфляційний тиск... Тож на цьому етапі очікується, що інфляція продовжить зростати й може сягнути 20% у грудні (проти 15% у наших квітневих прогнозах)", - сказав Банерджі.

Він зазначив, що зростання інфляційного тиску, зокрема, зумовлене необхідністю покриття бюджетних потреб у березні-травні за рахунок монетизації Нацбанку.

"Міжнародні партнери визнали фінансові проблеми й уже виділили близько $20 млрд на фінансування допомоги Україні. Незважаючи на ці значні зобов'язання, терміни їх погашення, як і раніше, матимуть вирішальне значення для задоволення поточних потреб України", - зазначив регіональний директор СБ.

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При цьому СБ залишив незмінним прогноз падіння ВВП України у 2022 році на рівні 44%.

"Але через тривалу війну, коли в деяких регіонах України все ще тривають активні бойові дії, ми не можемо бути впевнені в наших попередніх прогнозах щодо відновлення у середньостроковій перспективі", – зазначив Аруп Банерджі.

Автор: Ольга Лузан
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08.06.2022 11:03 Відповісти
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08.06.2022 11:02 Відповісти
Ви Людина ?!
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08.06.2022 11:13 Відповісти
А не пішов би Арурп Бджаненджі нах? В Україні в останній забігаловці кожна людина розуміє,що коли в країні війна,то у всякому випадку щось буде не так, як завжди. Всі ці розмови-"експертів" з грубо кажучи "канадських провінцій" просто зайві.
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08.06.2022 11:07 Відповісти
Для особо тупых ботов если в стране война то ВВП рухнет кто бы при власти не был,особо склерозные пусть вспомнят как гривну положили в 2014-ом,а тогда ситуация было получше.
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08.06.2022 11:35 Відповісти
К нищете нам не привыкать, почти все время в ней и живем. И своих кровопийц хватает, а теперь еще и параша прибавилась....
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08.06.2022 12:08 Відповісти
 
 