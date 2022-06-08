УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5795 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
595 4
війна (56641) ООН (2768) жертви (1258)

В ООН підтвердили загибель 4253 і поранення 5141 цивільного від початку вторгнення РФ у Україну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

могила,буча,братська,ексгумація

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4253 і поранення 5141 цивільного через повномасштабну війну Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, це дані від 24 лютого до опівночі 6 червня, повідомили в УВКПЛ ООН.

Серед загиблих – 272 дітей.

При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, "оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження".

Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область) і Попасна (Луганська область), "де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики".

В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.​

Також читайте: Отримано нову інформацію стосовно 28 загиблих осіб на окупованих територіях Ізюмського району на Харківщині, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Додайте до цих жертв тих, непомітних багатьом голосувавшимпАприколу, уставшимАтвайни, 14 тисяч, які були вбиті кацапами з 2014 по 2019
показати весь коментар
08.06.2022 11:06 Відповісти
ООН идет нахер. Бесполезная организация
показати весь коментар
08.06.2022 11:16 Відповісти
ООН це відділ статистики в сільській раді. ******* те що почують.
показати весь коментар
08.06.2022 11:50 Відповісти
А куда дели тысячи убитых в Мариуполе?
показати весь коментар
08.06.2022 12:11 Відповісти
 
 