Норвегія надала Україні близько 20 одиниць САУ М109 та навчила ЗСУ їх використовувати в бою
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Норвегія поставила Україні близько 20 самохідних артилерійських установок (САУ) М109 з обладнанням і запчастинами, а також артилерійські боєприпаси.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише NRK.
"Українські сили залежать від підтримки Заходу у вигляді військової техніки та зброї. Так вони можуть протистояти російським атакам", - зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
За його словами, зважаючи на хід бойових дій, Україна потребує більш важкої техніки та систем озброєння.
Калібр норвезьких М109 - 155 мм, вони можуть вражати цілі на відстані 30 км.
Норвегія досі має M109. Близько 20 із них передано Україні. Навчання користування ними відбувалося в Німеччині.
За даними видання, в лютому поточного року уряд Норвегії ухвалив рішення передати в Україну до 2 тис. протитанкових засобів М72. САУ М109 є продовженням військової підтримки.
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Нажаль Україна втрачає Найкращих синів....
Группировка вторжения включала в себя около 200 САУ. Но т.к. в первые недели войны было много потеряно и они осознали, что в принципе просчитались , РФ сейчас активно подтягивает резервы. И сейчас у них приблизительно 300 САУ, против наших 50-80. Подчеркиваю, речь идет именно о самоходных АУ.
Это то, что называется "подавляющее преимущество". Качество и технологичность западных САУ не могут компенсировать такое преимущество. Необходимо сокращать это преимущество хотя бы до соотношения 1:2. Тогда за счет современности систем и умелого обращения, мы нивелируем ресурсное преимущество врага.
Исходя из сегодняшних реалий, сократить преимущество врага можно только двумя способами: увеличением западных поставок и активной работой наших ДРГ в тылу врага.
Второе, мне видится, более реальным.
Спасибо нашим верным партнёрам, включая Норвегию!