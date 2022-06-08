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Норвегія надала Україні близько 20 одиниць САУ М109 та навчила ЗСУ їх використовувати в бою

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сау,м109,норвегія

Норвегія поставила Україні близько 20 самохідних артилерійських установок (САУ) М109 з обладнанням і запчастинами, а також артилерійські боєприпаси.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише NRK.

"Українські сили залежать від підтримки Заходу у вигляді військової техніки та зброї. Так вони можуть протистояти російським атакам", - зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

За його словами, зважаючи на хід бойових дій, Україна потребує більш важкої техніки та систем озброєння.

Калібр норвезьких М109 - 155 мм, вони можуть вражати цілі на відстані 30 км.

Норвегія досі має M109. Близько 20 із них передано Україні. Навчання користування ними відбувалося в Німеччині.

За даними видання, в лютому поточного року уряд Норвегії ухвалив рішення передати в Україну до 2 тис. протитанкових засобів М72. САУ М109 є продовженням військової підтримки.

Читайте: Отримані від Норвегії самохідні гаубиці М109А3 вже на передовій, - Залужний. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
Спасибо нащадкам Рагнара!!!
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08.06.2022 11:05
+20
Норвежцям справжнім вікінгам-респект...
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08.06.2022 11:08
+17
Дякуємо!
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08.06.2022 11:05
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Спасибо нащадкам Рагнара!!!
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08.06.2022 11:05 Відповісти
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08.06.2022 11:28 Відповісти
Дякуємо!
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08.06.2022 11:05 Відповісти
Дякуємо.
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08.06.2022 11:07 Відповісти
Норвежцям справжнім вікінгам-респект...
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08.06.2022 11:08 Відповісти
Потроху , помалу але рашизздам настане *****!
Нажаль Україна втрачає Найкращих синів....
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08.06.2022 11:08 Відповісти
Хороший плевок в сторону шльондр с Берлина
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08.06.2022 11:09 Відповісти
И без шуму и пыли.
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08.06.2022 11:11 Відповісти
А немцы аж 8! А пи..дежи сколько! "Мы помогаем Украине болше, чем кто либо!"
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08.06.2022 11:34 Відповісти
тихо без шума пафоса вот что значит нордический характер
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08.06.2022 11:13 Відповісти
Влаштуємо кацапам Ragnarøkkr!
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08.06.2022 11:13 Відповісти
Щиро дякую!
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08.06.2022 11:21 Відповісти
Норвежці без зайвого пи*дежа беруть і роблять Rock N' Roll
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08.06.2022 11:27 Відповісти
Вікінги ніколи не були пи.дунами: сказали=зробили.
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08.06.2022 11:34 Відповісти
В РФ около 3 000 средних и тяжелых САУ. 600-800 - в боевом состоянии, остальное - на консервации.
Группировка вторжения включала в себя около 200 САУ. Но т.к. в первые недели войны было много потеряно и они осознали, что в принципе просчитались , РФ сейчас активно подтягивает резервы. И сейчас у них приблизительно 300 САУ, против наших 50-80. Подчеркиваю, речь идет именно о самоходных АУ.
Это то, что называется "подавляющее преимущество". Качество и технологичность западных САУ не могут компенсировать такое преимущество. Необходимо сокращать это преимущество хотя бы до соотношения 1:2. Тогда за счет современности систем и умелого обращения, мы нивелируем ресурсное преимущество врага.
Исходя из сегодняшних реалий, сократить преимущество врага можно только двумя способами: увеличением западных поставок и активной работой наших ДРГ в тылу врага.
Второе, мне видится, более реальным.
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08.06.2022 11:46 Відповісти
Вьі забьіваете про третий, более предпочтительньій вариант - забить на все и строить дороги
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08.06.2022 12:06 Відповісти
дороги то святе,"нє сметь пошуться на сятоє")))
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08.06.2022 14:47 Відповісти
Казки з Німеччини доїхали?
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08.06.2022 11:47 Відповісти
Шо та быстро, вот бундесбюргеры учат, так учат: теория, практика, зачет практики, стажировка в Антарктиде, экзамен по стажировке, медкомиссия с полным обследованием, архивная проверка документов до периода 1939 года, и выпуск артиллеристов в мае 2025 года
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08.06.2022 12:09 Відповісти
угу,які всі **********,більше сріть їм на голову,і будуть ПІВ-РОКУ вчитись,як солдати Вермахту,до кидання на передову
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08.06.2022 14:48 Відповісти
Як там у німецьких характеристиках було: "характер - нордический..." - тепер, схоже, пєрдічєскій
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08.06.2022 12:23 Відповісти
Без пиара и лишнего писдежа. Без хитро.. аных схем, пустых обещаний и расконсерваций по пол года. Да мало, но их можно пощупать и даже пострелять и вот за это спасибо.
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08.06.2022 12:28 Відповісти
"С миру по нитке".
Спасибо нашим верным партнёрам, включая Норвегию!
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08.06.2022 13:00 Відповісти
 
 