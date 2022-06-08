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Окупанти планують провести "референдум" про приєднання Запорізької області до РФ цього року

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

область,запорізька

Цього року окупанти збираються провести у Запорізькій області "референдум" про входження до Російської Федерації.

Про це заявив так званий "представник адміністрації регіону", колаборант Володимир Рогов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне пропагандистське агентство "РИА Новости".

Раніше він також заявляв, що нібито в Запорізькій області приєднання регіону до Росії хочуть майже 80% жителів.

Також читайте: Херсонщину й Запорізьку область приєднають до РФ протягом року, - член Ради Федерації РФ Цеков

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
" росія ніколи не перемагала Україну силою. Кожного разу з'являвся черговий зеленський. " (с)
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08.06.2022 11:45
+20
а Россия уверена, что она осенью будет в Запорожье, Херсоне и на Донбассе, и даже в Крыму?! я что то не очень уверен.. а если и так- то больше им бы удержать то что надкусили....а не то чтобы прожевать-- а уже тем более проглотить .....а фантастикой выглядит переварить поглощенное и усвоить себе же на пользу.... может и несварение желудка появится или разрыв кишок от передания..
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08.06.2022 11:57
+17
Вот взяли бы и повесили его, а на табличке написали партизаны Украины за предательство и колоборационизм
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08.06.2022 11:30
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08.06.2022 11:29 Відповісти
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08.06.2022 11:45 Відповісти
10 000 таких выстрелов за раз
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08.06.2022 11:46 Відповісти
а Россия уверена, что она осенью будет в Запорожье, Херсоне и на Донбассе, и даже в Крыму?! я что то не очень уверен.. а если и так- то больше им бы удержать то что надкусили....а не то чтобы прожевать-- а уже тем более проглотить .....а фантастикой выглядит переварить поглощенное и усвоить себе же на пользу.... может и несварение желудка появится или разрыв кишок от передания..
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08.06.2022 11:57 Відповісти
Вот взяли бы и повесили его, а на табличке написали партизаны Украины за предательство и колоборационизм
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08.06.2022 11:30 Відповісти
И референдум и паспорта и гражданство дадут. А потом их же будут отправлять на войну. Но те кто там ждал, он этого дождался.
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08.06.2022 11:31 Відповісти
Гітлер не догадався провести "референдум" на окупованих територіях в 39-45 роках. Хоча Польське генерал-губернаторство було "приєднано" до 3 рейху. Щось не допомогло утримати )
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08.06.2022 11:33 Відповісти
В Австрії провів і мав тотальну підтримку.
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09.06.2022 08:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=RFoUPG_IIXo
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08.06.2022 11:34 Відповісти
Схоже цей пітар рогов снігурів з боярою пережер остаточно
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08.06.2022 11:36 Відповісти
а ведь много уже граждан Украины, которые как минимум, имеют еще и паспорт московии. Но это предатели.
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08.06.2022 11:36 Відповісти
28 хвилин тому - 47°14′N 39°54′E
Російська військова/пасажирська авіація щось надто активна на півдні рф

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08.06.2022 11:38 Відповісти
а чо не завтра??
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08.06.2022 11:40 Відповісти
Вариант № 1:
- Рогов, у тебя рога есть?
- Нет.
- Набьём !

Вариант № 2
- Рогов, у тебя рога есть?
- Есть.
- Собьём !
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08.06.2022 11:40 Відповісти
Ги....ги....ню..ню...
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08.06.2022 11:43 Відповісти
" росія ніколи не перемагала Україну силою. Кожного разу з'являвся черговий зеленський. " (с)
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08.06.2022 11:45 Відповісти
Результат референдума,если таковой состоится, известен наперед. В любом случае фальсификация гарантирована.
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08.06.2022 11:47 Відповісти
Держите карман шире, господа
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08.06.2022 11:48 Відповісти
И проведут. Ну а кто им запретит?
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08.06.2022 11:53 Відповісти
Марс ще не москальський? Референдум проведіть.
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08.06.2022 12:00 Відповісти
Nemogut doprignut na fashistkix batutax rgozina...
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08.06.2022 12:19 Відповісти
А как провести референдум на не оккупированной территории? Ждём ответа!
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08.06.2022 12:21 Відповісти
заслать агента как в маски шоу на лыжах в валенках и с салом в шароварах пароль -тарас вырви путтлиру глаз
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08.06.2022 20:49 Відповісти
у 2014 прокатіло? і сейчас пракатіт. Примітивна логіка, але діє. Поки ООН не виключить із своєї банди державу-терориста і тих, хто їй хоч чимось допомагає, раша буде творити що хоче.
раша надіється знищити Україну спочатку фізично, а потім і політично. А санкції - вони ж не назавжди. не буде України - не буде приводу для санкцій. дебільна логіка? - ну й шо.
А потім буде мобілізація на референдованих територіях. І хай попробує бідолашний українець з тих територій погано воювати за рашу - там, у тилу його сім'я в заручниках.
Погано, що цього не розуміють жителі тих територій. Це вас у 2019 році трохи питали пнро ваш вибір. А вже тепер ніхто вас питати не буде.
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08.06.2022 12:23 Відповісти
Знайомі кажуть, що у Бер Лазара (у певному сенсі голова євреїв за поребриком) теж непорозуміння з ***** на цьому ґрунті.
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08.06.2022 12:25 Відповісти
А дороги як там - збереглись? Цілі?
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08.06.2022 12:47 Відповісти
А член ему не мясо?
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08.06.2022 12:58 Відповісти
"Приєднають", а потім будуть "освобождать" те, що не встигли окупувати. Треба вигнати їх звідти до того, як вони оголосять про таке "приєднання".
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08.06.2022 15:10 Відповісти
Цікаво - ці питання про Південь України, зерно, воду у Крим обгорювалися Зе з патрушевим в ОМАНІ ще два роки тому ?

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08.06.2022 15:20 Відповісти
Звичайно, раська фєдєраська без Запоріжської області ніяк не виживе.

******* по севастополю і у кацапів зникне бажання взагалі щось робити. Повтікають з Криму аж бігом втрачая капці .
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08.06.2022 15:36 Відповісти
а хо хо не хохо ..как говорят у нас в запоре-хрен на воротник будете тикать с бердянска и мелитополя ж пятки сверкать будут ватные шняги
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08.06.2022 20:47 Відповісти
Кацапи , спустіть пар і валіть з Украіни , поки ще живі , так як вам нічого
не світить на нашій землі , так як ми ніколи не дозволимо вам тут хазяйнувати !!
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08.06.2022 23:10 Відповісти
и что это изменит??? типа Украине не пойдет освобождать свои территории??? маразм очередной России!
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08.06.2022 23:44 Відповісти
Чтобы Украинские ЗСУ пошли освобождать нужен приказ ,,а приказа нет ,Азов слили в утиль ,а кто-то пойдёт освобождать без приказа ,Залужный ,,,,, типа организует добровольцев ,Англия и Джонсон предложил вариант ассоциации ,но Зеля отказал и Что дальше ,,,полный ****** в ЕС Украину не возьмут в ближайшие 200лет а время тикает,, а территории Юга Украины РФ заберёт медленно но уверенно ,и что дальше ,,только одно спасет Украину сейчас нужен смелый генерал, и это не Залужный ,,,,который поставил бы раком зелёную гоп компанию, другого пути нет ,иначе будет договорённости Украина потеряет Юг и Донбас навсегда и все песни что Путин сдохнет это цырк на дроте, он сдох давно ещё в 2004 году , там другие рулят ситуацией а ****** прикидываются есть ещё одно,конечно это третья сила ,но она сейчас в раздумии ''Белый дракон '' но она вмешается если только Рф применит тактическое ядерное оружие ,но РФ не применит ядерку Великому Белому Дракону насрать на мелочи ,,,так что на третью силу не рассчитывайте ,если через месяц РФ займёт весь ЮГ и Донбас надо нужен Смелый генерал чтобы Зелю вынес на вилах с Банковой ,если нет то не Байден не Джонсон вам не помощники если к руля предатель замаскированный под миссию😇
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09.06.2022 01:00 Відповісти
Так они и проведут референдум пока Зеленский будет ждать пока ЕС примет Украину через 100 лет 🙃
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09.06.2022 00:37 Відповісти
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09.06.2022 09:09 Відповісти
 
 