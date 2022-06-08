Окупанти планують провести "референдум" про приєднання Запорізької області до РФ цього року
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Цього року окупанти збираються провести у Запорізькій області "референдум" про входження до Російської Федерації.
Про це заявив так званий "представник адміністрації регіону", колаборант Володимир Рогов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне пропагандистське агентство "РИА Новости".
Раніше він також заявляв, що нібито в Запорізькій області приєднання регіону до Росії хочуть майже 80% жителів.
Топ коментарі
+27 Олександр Дніпро
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Російська військова/пасажирська авіація щось надто активна на півдні рф
- Рогов, у тебя рога есть?
- Нет.
- Набьём !
Вариант № 2
- Рогов, у тебя рога есть?
- Есть.
- Собьём !
раша надіється знищити Україну спочатку фізично, а потім і політично. А санкції - вони ж не назавжди. не буде України - не буде приводу для санкцій. дебільна логіка? - ну й шо.
А потім буде мобілізація на референдованих територіях. І хай попробує бідолашний українець з тих територій погано воювати за рашу - там, у тилу його сім'я в заручниках.
Погано, що цього не розуміють жителі тих територій. Це вас у 2019 році трохи питали пнро ваш вибір. А вже тепер ніхто вас питати не буде.
******* по севастополю і у кацапів зникне бажання взагалі щось робити. Повтікають з Криму аж бігом втрачая капці .
не світить на нашій землі , так як ми ніколи не дозволимо вам тут хазяйнувати !!