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Головний рабин Москви залишив Росію через вимогу влади підтримати "спецоперацію" в Україні, - Цаплієнко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рф,рабин

Священнослужителя Пінхаса Гольдшмідта просили публічно підтримати дії РФ, але він відмовився.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм українського журналіста Андрія Цаплієнка, про це повідомила невістка рабина у Twitter.

"З її слів, священнослужителя Пінхаса Гольдшмідта просили публічно підтримати дії РФ, але він відмовився. Після цього він поїхав до Угорщини, де допомагав українським біженцям, а потім вирушив до Ізраїлю. Гольдшмідт обіймає посаду головного рабина Росії понад 30 років", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Головний рабин України радить євреям їхати з Росії, бо там опускається залізна завіса

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
Рабіна закликали підтримати фашизм? Більшої маячні я в житті не чув.
А, це рашка? Тоді все норм! 👍😆
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08.06.2022 11:42
+32
Респект равину, тавелика подяка .
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08.06.2022 11:40
+12
По ходу шановний Ребі теж укрофашист 🤗🤗🤗!
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08.06.2022 11:42
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Респект равину, тавелика подяка .
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08.06.2022 11:40 Відповісти
за 30 років лишився непідкупний. А він - авторитет для місцевих російських бень-олігархів.
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08.06.2022 11:48 Відповісти
Навіщо вихваляти шматок лайна ? Ще ротенбергам подякуй, абрамовічу,фельдману авину , менделю-медведеву .. та іншій подібній наволочі
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08.06.2022 13:43 Відповісти
это хорошо что есть куда ехать ему в Израиль. Где бы не жил, но поехал к себе
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08.06.2022 11:41 Відповісти
Рабіна закликали підтримати фашизм? Більшої маячні я в житті не чув.
А, це рашка? Тоді все норм! 👍😆
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08.06.2022 11:42 Відповісти
Ну в них коняка лавров говорив, що нацистами були євреї...
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08.06.2022 11:50 Відповісти
Причём чуть ли не самыми главными
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08.06.2022 11:58 Відповісти
довго чекав.....
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08.06.2022 11:42 Відповісти
По ходу шановний Ребі теж укрофашист 🤗🤗🤗!
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08.06.2022 11:42 Відповісти
такi сумна кобила мала рацiю...
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08.06.2022 11:54 Відповісти
Нє, багдЄрАвіц...
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08.06.2022 12:07 Відповісти
Шановний Ребі просто шановний,

бо шанує Бога, себе та прихожан, а не диявола пуйла
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08.06.2022 12:13 Відповісти
Слава Україні! 🇺🇲🇮🇱❤️🇺🇦
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08.06.2022 11:44 Відповісти
наверное и украинцы тоже хотят приехать в Украину , которые не поддерживают.
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08.06.2022 11:45 Відповісти
Бункерный упырь теряет поддержку еврейского лобби. Просьба лошади ещё раз брякнуть что-то про денацификацию Бабьего яра и что переживший Холокост погибший от рашистских бомб 94-летний дедушка был скрытым нацистом. А пребывание в нацистских концлагерях ничего не означает. Как бы все должны работать на Победу
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08.06.2022 11:45 Відповісти
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08.06.2022 11:45 Відповісти
ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ. НЕ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ МИР ГЛАЗАМИ АГРЕССОРА. СЛАВА УКРАИНЕ!
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08.06.2022 12:10 Відповісти
будем подождать, что проржёт об этом случае мидовский конь.
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08.06.2022 12:11 Відповісти
скажет, что раввина вынудили выехать "нацисткие батальоны и солдаты НАТО"
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08.06.2022 12:14 Відповісти
А чого він там довго сидів?
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08.06.2022 12:21 Відповісти
Выбрал тяжелый, но правдивый путь. Сохранил достоинство и принципы свои и своего народа. А мог бы заняться проституцией. а потом сказать. что пытали.
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08.06.2022 13:14 Відповісти
Так на те він і рабин, а не дебіл...
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08.06.2022 13:32 Відповісти
теперь этот отважный человек в Израиле.респект ему!
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08.06.2022 14:18 Відповісти
Боже! Благослови Ізраїль!
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08.06.2022 14:46 Відповісти
Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт не поклонился бункерному маньяку, за это - РЕСПЕКТ и УВАЖЕНИЕ!
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08.06.2022 19:21 Відповісти
 
 