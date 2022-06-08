Головний рабин Москви залишив Росію через вимогу влади підтримати "спецоперацію" в Україні, - Цаплієнко
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Священнослужителя Пінхаса Гольдшмідта просили публічно підтримати дії РФ, але він відмовився.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм українського журналіста Андрія Цаплієнка, про це повідомила невістка рабина у Twitter.
"З її слів, священнослужителя Пінхаса Гольдшмідта просили публічно підтримати дії РФ, але він відмовився. Після цього він поїхав до Угорщини, де допомагав українським біженцям, а потім вирушив до Ізраїлю. Гольдшмідт обіймає посаду головного рабина Росії понад 30 років", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+34 Muni
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+32 Rulya Kosh
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+12 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар08.06.2022 11:42
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А, це рашка? Тоді все норм! 👍😆
бо шанує Бога, себе та прихожан, а не диявола пуйла