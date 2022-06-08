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Крадене українське зерно Росія вивозить до Туреччини за підробними документами, - посол Боднар

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вкрадене українське зерно Росія завозить автотранспортом до окупованого Севастополя, звідти вивозить суднами в російські порти, після чого воно вже йде за підробленими документами як "російське".

Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як нам повідомляють, за документами завозиться не українське зерно і не з українських портів. Насправді відбувається таке: агресори крадуть українське зерно, завозять автотранспортом у Севастополь, звідки вивозять кораблями в російські порти, після чого воно вже йде за підробленими документами, ніби це російське зерно", - сказав він.

Боднар пояснив, що якби ці вантажі заходили в турецькі порти за документами із окупованих Севастополя або Херсона, їх би не приймали, а оскільки їх нібито завозять із Краснодара чи Новоросійська, то для турецьких органів порушення немає.

"Це створює небезпечний прецедент. І ми маємо такі дії РФ припинити. Ми швидко працюємо над формуванням доказової бази і певних рішень органів правосуддя, аби було юридичне обґрунтування незаконності дій рф та підстави для припинення руху цих суден", - додав дипломат.

Боднар також зазначив, що учасники цих оборудок, які сподіваються надалі співпрацювати з Україною, стикнуться з серйозними обмеженнями, особливо компанії, які купують крадене.

"Ми передали турецькій стороні перелік суден, які використовуються росією та третіми сторонами для нелегального вивезення краденого зерна, в тому числі в порти Туреччини. Офіційна Анкара взяла це до уваги і пообіцяла докладно опрацювати", - підсумував він.

Також читайте: Колаборант Балицький заявив, що 11 вагонів краденого українського зерна із Запорізької області вирушили до окупованого Криму

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
туркам пофиг, они торгаши еще те
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08.06.2022 11:48
+12
Вот за такие закидоны турок в ЕС и не берут.
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08.06.2022 11:57
+6
Українцям треба вчитися у англійців вибирати з ким вести справи, а не з чурками, кацапами та жидами.
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08.06.2022 12:03
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туркам пофиг, они торгаши еще те
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08.06.2022 11:48 Відповісти
Вони не "торгаші", вони не їздять караванами на верблюдах і "восток дєло нє тонкоє".
Вони скуповують крадене, вони є рівнозначні співучасники кримінального правопорушення міжнародного рівня.
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08.06.2022 15:25 Відповісти
Вот за такие закидоны турок в ЕС и не берут.
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08.06.2022 11:57 Відповісти
У кожної країни "свои закидоны" і кожна влада має своїх тарганiв у голові.
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08.06.2022 12:09 Відповісти
На чужому горі ,щастя не збудуєш ! Вони будуть ригати тим зерном разом з кров'ю !!! Бога не обдуриш і не купиш !!!
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08.06.2022 13:11 Відповісти
ну карму эрдогану этим уже трудно испортить, там хлебало уже все в пушку
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08.06.2022 12:01 Відповісти
В качестве компенсации они нам подарят беспилотник и помидоры со скидкой 25%
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08.06.2022 12:03 Відповісти
Українцям треба вчитися у англійців вибирати з ким вести справи, а не з чурками, кацапами та жидами.
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08.06.2022 12:03 Відповісти
пора уже янычар нахрен слать ... за пару десятков байрактаров мы им ЗСТ и зерно со скидной ... даже в стране дураков так не разводят ...

... некотрые хомячки любят пищать что у янычар - вторая армия Европы .... только помощи от них с гулькин нос
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08.06.2022 12:10 Відповісти
Ніщеброди,орда все ***** щось крадуть! Щоб ви виздихали!
А можна було отраіити те зерно,яке шакали вивезли?
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08.06.2022 12:10 Відповісти
Результати переговорів пуйла з пердоганом,вони абсолютно як двійники!
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08.06.2022 12:17 Відповісти
Може треба зробити відеоролік, звідки це зерно взялось (з кадрами із Маріка), та заплатити гроші якомусь турецькому телеканалу, щоб він його крутив як "соціальну рекламу" скажемо...
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08.06.2022 12:23 Відповісти
Шариковы мавзолея еще при чЛениге орали...взять поделить...украсит...взорвать ...сжечь а хозяев застрелили или в концлагерь спрятать...ничего за 100 лет не изменилось в ГУЛАГе...
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08.06.2022 12:24 Відповісти
Вся ота чорнота-родичі чорта.
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08.06.2022 12:39 Відповісти
Не зря у нас в Украине «турок» - слово ругательное.
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08.06.2022 13:05 Відповісти
Вывод: туркам верить нельзя.
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08.06.2022 13:42 Відповісти
Перед вторгненням, пригадую, один азер з США (т.зв. "конфліктолог" А.Юнус) постійно в програмах Антіна Борковського доводив, що не США, а саме турки - найбільший найкращий наш союзник у війні з касапами...

Як же вони всі вміють брехати...
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08.06.2022 19:08 Відповісти
 
 